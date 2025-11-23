Аленичев о Батракове в Европе: «Я бы не уезжал летом, поиграл бы еще год в РПЛ. Лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию, учитывая его данные»

Дмитрий Аленичев: на месте Батракова поиграл бы еще год в РПЛ.

Дмитрий Аленичев поделился мнением, когда полузащитнику «Локомотива » Алексею Батракову следует переходить в европейский чемпионат.

– Стоит ли Батракову уезжать летом в «ПСЖ» или другой европейский клуб?

– Будь я на его месте, летом бы не уезжал, поиграл бы еще год в российском чемпионате. Учитывая физические и игровые данные Алексея , лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию.

Батраков – лучший футболист России на данный момент. Ему еще нужно провести один сезон, чтобы показать всем, что его успешная игра – не случайность. Он набьет шишек, наберется опыта и поедет в Европу готовым футболистом.

– Сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне?

– Ему по силам это сделать. Главное, чтобы не было соблазнов, чтобы окружали правильные люди, – сказал бывший главный тренер «Спартака».