Аленичев о Батракове в Европе: «Я бы не уезжал летом, поиграл бы еще год в РПЛ. Лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию, учитывая его данные»
Дмитрий Аленичев поделился мнением, когда полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову следует переходить в европейский чемпионат.
– Стоит ли Батракову уезжать летом в «ПСЖ» или другой европейский клуб?
– Будь я на его месте, летом бы не уезжал, поиграл бы еще год в российском чемпионате. Учитывая физические и игровые данные Алексея, лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию.
Батраков – лучший футболист России на данный момент. Ему еще нужно провести один сезон, чтобы показать всем, что его успешная игра – не случайность. Он набьет шишек, наберется опыта и поедет в Европу готовым футболистом.
– Сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне?
– Ему по силам это сделать. Главное, чтобы не было соблазнов, чтобы окружали правильные люди, – сказал бывший главный тренер «Спартака».