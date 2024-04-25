Игроки «Барсы» регулярно приходили в кабинет Хави, убеждая его остаться. Тренер хотел мотивировать команду на оставшуюся часть сезона

Игроки «Барселоны» уговаривали Хави не уходить из клуба.

Сегодня главный тренер каталонцев, в январе заявлявший о намерении покинуть клуб в конце сезона, официально объявил, что продолжит работу в «Барселоне».

Как передает Mundo Deportivo, одним из главных факторов, заставивших Хави изменить свое решение, стала поддержка со стороны игроков «блауграны». Утверждается, что после того, как тренер сообщил о намерении покинуть клуб, футболисты регулярно приходили в его кабинет, пытаясь уговорить его остаться.

Отмечается, что в личных разговорах с игроками Хави не исключал, что пересмотрит свое решение, однако ему хотелось, чтобы его возможный уход мотивировал команду на оставшуюся часть сезона.

«В январе мне казалось, что уйти – лучшее решение». А теперь не кажется – Хави остается!