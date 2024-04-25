Игроки «Барсы» регулярно приходили в кабинет Хави, убеждая его остаться. Тренер хотел мотивировать команду на оставшуюся часть сезона

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Игроки «Барселоны» уговаривали Хави не уходить из клуба.

Сегодня главный тренер каталонцев, в январе заявлявший о намерении покинуть клуб в конце сезона, официально объявил, что продолжит работу в «Барселоне».

Как передает Mundo Deportivo, одним из главных факторов, заставивших Хави изменить свое решение, стала поддержка со стороны игроков «блауграны». Утверждается, что после того, как тренер сообщил о намерении покинуть клуб, футболисты регулярно приходили в его кабинет, пытаясь уговорить его остаться.

Отмечается, что в личных разговорах с игроками Хави не исключал, что пересмотрит свое решение, однако ему хотелось, чтобы его возможный уход мотивировал команду на оставшуюся часть сезона.

«В январе мне казалось, что уйти – лучшее решение». А теперь не кажется – Хави остается!

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49 комментариев
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А, судя по результатам команды, надо было на тренировки ходить вместо кабинета
+66
-16
+50
Ответ Joe Barbar
Рад что Хави остаётся, Барселону он изучил окончательно, в новом сезоне будет отличная Барса.
Самое главное, чтобы Хави поработал над собой в плане психологической устойчивости
+30
-2
+28
Рад что Хави остаётся, Барселону он изучил окончательно, в новом сезоне будет отличная Барса.
+36
-9
+27
Ответ Детрит
А, судя по результатам команды, надо было на тренировки ходить вместо кабинета
О каких неудачных результатах речь? У Барселоны с января была серия из 13 матчей без поражений. ПСЖ проиграли из-за глупого удаления, с Реалом был равный матч, где все решила удача (дали пенальти за нырок Васкеса, для возможного гола не хватило технология взятия ворот и т.д.). Игроки полностью исправились в последние месяцы. На чемпионат команда в любом случае не претендовала из-за огромного отрыва, но вторыми спокойно станут.
+31
-16
+15
Ответ Dszubov
Самое главное, чтобы Хави поработал над собой в плане психологической устойчивости
Это единственный минус его, согласен с вами.
+15
-1
+14
Терешкова была?
+13
-2
+11
Очень здорово, что игроки хотят, чтобы тренер остался, в большинстве случаев, когда случается неудачи, игроки, как и все остальные, винят тренера, а не себя. Это значит, что игроки знают свои недостатки. НО, дело в том, что большинство неудач в этом сезоне произошли не по вине тренера и игроков, надеюсь, что такая наглость больше не повторится.
+10
-3
+7
Сколько пиар-спецэффектов применено, чтобы попытаться оттенить слово "балабол" )
+8
-2
+6
Это прекрасно! Я всю вторую половину сезона говорил о том, что без его интервью на спортсе будет скучно, а так — просто песня)
+7
-2
+5
Ответ Детрит
А, судя по результатам команды, надо было на тренировки ходить вместо кабинета
А что не так с результатами? 2 место в Примере, почти одной ногой в полуфинале ЛЧ, играют игроки Ла Масии, команда строиться
+6
-1
+5
Ну что ж, всё правильно. Лига чемпионов проиграна, Ла Лига тоже. Психологический груз спал, можно дальше работать.
+6
-2
+4
Ответ Barca-TM
Очень здорово, что игроки хотят, чтобы тренер остался, в большинстве случаев, когда случается неудачи, игроки, как и все остальные, винят тренера, а не себя. Это значит, что игроки знают свои недостатки. НО, дело в том, что большинство неудач в этом сезоне произошли не по вине тренера и игроков, надеюсь, что такая наглость больше не повторится.
Я так понимаю зовут этого наглеца - Флорентино Перес?
+4
0
+4
Ответ _mountain_range_
Терешкова была?
Тересита
+3
0
+3
Хави создаёт интересную команду! нужно лишь состав усилить

а так - интересно смотреть за игрой этой Барселоны
+3
0
+3
Хави мотиватор
+2
0
+2
Настоящая семья! И больше чем клуб
+2
0
+2
Не понимаю насмешек над Хави. В первый же полный сезон выиграл Ла Лигу. Да, в этом сезоне получилось не все — ну и что? Над Артетой в первый сезон в Арсенале только ленивый не смеялся, его "доминирование" превратили в мем — ну и где теперь эти насмешки? Если руководство доверяет тренеру, если игроки действительно просили остаться — что плохого в том, чтобы передумать? Другой вопрос, на какие шиши Лапорта ему нужных игроков привезет.
+2
0
+2
Хави все правильно сделал
+3
-1
+2
Кабинетный тренер
+3
-1
+2
ФК Кабинет
+3
-1
+2
Ответ Barca-TM
Очень здорово, что игроки хотят, чтобы тренер остался, в большинстве случаев, когда случается неудачи, игроки, как и все остальные, винят тренера, а не себя. Это значит, что игроки знают свои недостатки. НО, дело в том, что большинство неудач в этом сезоне произошли не по вине тренера и игроков, надеюсь, что такая наглость больше не повторится.
Адекватно!!
Совершенно согласен с вами!
+2
0
+2
Ответ Joe Barbar
Это единственный минус его, согласен с вами.
Это хорошая шутка. А то что он не умеет заменами менять рисунок игры в свою пользу вас не смущает?
+1
0
+1
Ответ alexman1996
Не понимаю насмешек над Хави. В первый же полный сезон выиграл Ла Лигу. Да, в этом сезоне получилось не все — ну и что? Над Артетой в первый сезон в Арсенале только ленивый не смеялся, его "доминирование" превратили в мем — ну и где теперь эти насмешки? Если руководство доверяет тренеру, если игроки действительно просили остаться — что плохого в том, чтобы передумать? Другой вопрос, на какие шиши Лапорта ему нужных игроков привезет.
Артета не ведёт себя как 13 летняя девочка. Сколько карточек за 4 года получил Артета?
+2
-1
+1
Ответ Homelander_666
"С Реалом был равный матч, где всё решила удача". Мы разные матчи смотрели?) Реал создал больше моментов и заслуженно победил. Барса дважды вела в счёте, но всё равно не смогла выиграть. Наверное, их гол-фантом надломил?) Нытьё про пенальти уже надоело. Васкес сыграл по-умному, увидев выставленную ногу Кубарси. Малец чем думал, когда выставлял шлагбаум? Правилами не запрещено цепляться за явно выставленную ногу. Кстати, Ямаль пытался повторить, но не смог найти необходимый для пенальти контакт с ногой Камавинги, в итоге просто нырнул. Это первый пенальти в ворота Барсы за 32 тура.
«Правилами не запрещено цепляться за выставленную ногу» - лол 🤣
То есть ты понимаешь, что игрок нырял, но при этом раз он нырнул грамотно, то ничего такого? 😁
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Ответ Cearvm
О каких неудачных результатах речь? У Барселоны с января была серия из 13 матчей без поражений. ПСЖ проиграли из-за глупого удаления, с Реалом был равный матч, где все решила удача (дали пенальти за нырок Васкеса, для возможного гола не хватило технология взятия ворот и т.д.). Игроки полностью исправились в последние месяцы. На чемпионат команда в любом случае не претендовала из-за огромного отрыва, но вторыми спокойно станут.
"С Реалом был равный матч, где всё решила удача". Мы разные матчи смотрели?) Реал создал больше моментов и заслуженно победил. Барса дважды вела в счёте, но всё равно не смогла выиграть. Наверное, их гол-фантом надломил?) Нытьё про пенальти уже надоело. Васкес сыграл по-умному, увидев выставленную ногу Кубарси. Малец чем думал, когда выставлял шлагбаум? Правилами не запрещено цепляться за явно выставленную ногу. Кстати, Ямаль пытался повторить, но не смог найти необходимый для пенальти контакт с ногой Камавинги, в итоге просто нырнул. Это первый пенальти в ворота Барсы за 32 тура.
+5
-4
+1
Ответ Cearvm
О каких неудачных результатах речь? У Барселоны с января была серия из 13 матчей без поражений. ПСЖ проиграли из-за глупого удаления, с Реалом был равный матч, где все решила удача (дали пенальти за нырок Васкеса, для возможного гола не хватило технология взятия ворот и т.д.). Игроки полностью исправились в последние месяцы. На чемпионат команда в любом случае не претендовала из-за огромного отрыва, но вторыми спокойно станут.
"С Реалом был равный матч" - закусывай 🤣🤣

Мадрид просто на классе отвозил барсу, у которой залетела шара и гол с фолом Кристенсена.
Мадрид должен был накидать 4-5 голов.
Это сейчас команды абсолютно разного уровня.
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Интересно, откуда эта новость?
Приходят футболисты к Хави, и просят остаться, а Хави выносит на общество? Мол моя команда хочет остаться, только поэтому я не ухожу.
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Я плакал... Бразильский сериал отдыхает...
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они проверяли, ушёл уже или нет
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Барсовские вообще любители по кабинетам шастать..
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