Игроки «Барсы» регулярно приходили в кабинет Хави, убеждая его остаться. Тренер хотел мотивировать команду на оставшуюся часть сезона
Игроки «Барселоны» уговаривали Хави не уходить из клуба.
Сегодня главный тренер каталонцев, в январе заявлявший о намерении покинуть клуб в конце сезона, официально объявил, что продолжит работу в «Барселоне».
Как передает Mundo Deportivo, одним из главных факторов, заставивших Хави изменить свое решение, стала поддержка со стороны игроков «блауграны». Утверждается, что после того, как тренер сообщил о намерении покинуть клуб, футболисты регулярно приходили в его кабинет, пытаясь уговорить его остаться.
Отмечается, что в личных разговорах с игроками Хави не исключал, что пересмотрит свое решение, однако ему хотелось, чтобы его возможный уход мотивировал команду на оставшуюся часть сезона.
«В январе мне казалось, что уйти – лучшее решение». А теперь не кажется – Хави остается!
а так - интересно смотреть за игрой этой Барселоны
Совершенно согласен с вами!
То есть ты понимаешь, что игрок нырял, но при этом раз он нырнул грамотно, то ничего такого? 😁
Мадрид просто на классе отвозил барсу, у которой залетела шара и гол с фолом Кристенсена.
Мадрид должен был накидать 4-5 голов.
Это сейчас команды абсолютно разного уровня.
Приходят футболисты к Хави, и просят остаться, а Хави выносит на общество? Мол моя команда хочет остаться, только поэтому я не ухожу.