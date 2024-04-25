Казарцев не назначил пенальти в пользу «Спартака» за попадание мяча в руку Чалова. Экс-арбитр Федотов согласен: «Федор пытается сыграть бедром»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Василий Казарцев Федор Чалов Футбол

Судьи не назначили пенальти в пользу «Спартака» в 1-м тайме игры с ЦСКА.

Команды проводят встречу в рамках 21-го тура Мир РПЛ (0:0, второй тайм).

На 25-й минуте мяч попал в руку нападающему армейцев Федору Чалову, который находился в своей штрафной площади. Главный арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в этом эпизоде, видеоассистенты не стали звать его к монитору. 

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал этот момент. 

– Это не явная очевидная ошибка. За что назначать пенальти? Чалов пытается сыграть в мяч бедром. Его рука находится в естественном положении, она не была отставлена в сторону. Для меня это не 11-метровый удар, потому что все действия игрока направлены на попытку сыграть бедром, а не остановить рукой мяч.

– Нет ощущения, что такие правила усложняют футбол?

– Наоборот все направлено на футбол, на его естественность. Это сложно объяснить. Но не надо искать мозг во всем, что есть в нормальном, естественном действии игрока.

Я понимаю, что для многих этот момент – рука и 11-метровый. Но политика департамента сейчас такова, что не все руки – пенальти, – сказал Федотов. 

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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32 комментария
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Самое забавное, что судья в матче дает бороться, а наши кудесники из обеих команд явно к этому не готовы: сразу валятся на газон, поднимают руки в недоумении, а надо просто играть.
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А обычно-то руками в штрафной все с четким намерением играют. Еще до матча решают: "сегодня точно рукой буду играть!" Что за бред.
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+16
"пытался сыграть" - а, ну тогда рука не считается, ок.
+9
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+8
ну там же явно видно как он ударил рукой. Движение по мячу было
+14
-7
+7
При чем здесь рука? Это просто у Федора бедра широкие!)...
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Самое забавное, что судья в матче дает бороться, а наши кудесники из обеих команд явно к этому не готовы: сразу валятся на газон, поднимают руки в недоумении, а надо просто играть.
Судья не дает бороться, он просто неквалифицированный дурачок
+5
0
+5
Ответ Сергей Капленков
Комментарий удален модератором
вот Спортс обьясните, как такие комменты проходят у Вас, а мои иногда в обычном изложении без плохих слов не пропускает?
П.С. и сейчас не сразу пропустило
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Самое забавное, что судья в матче дает бороться, а наши кудесники из обеих команд явно к этому не готовы: сразу валятся на газон, поднимают руки в недоумении, а надо просто играть.
Хлусевич создал максимально голевой, но Иван и тут не смог порадовать кресла фанатки
+3
0
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
При чем здесь рука? Это просто у Федора бедра широкие!)...
Ага. Кость широкая.))
+2
0
+2
А скажите, пожалуйста, безотносительно этого момента, а был ли в нашем футболе судья слабее Казарцева? Ни один матч при его судействе не обходится без скандала/обсуждения.. Ни с одним другим судьей так не бывает. Я был в шоке, когда услышал, что он на таком важном матче работает
+2
0
+2
Не в руку а в бедро, ВАР все показал, а от нее в руку.Это не пенальти.
+7
-5
+2
"Наоборот все направлено на футбол, на его естественность. Это сложно объяснить. Но не надо искать мозг во всем, что есть в нормальном, естественном действии игрока."

Какая красота. Мне кажется, это можно слоганом чемпионата делать.
+3
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+2
Чистейший пенальти, даже по его фейсу было понятно
+3
-2
+1
Наступ на ногу шипами у этого циркового судьи не желтая, обнимашки с оттягиванием футболок тоже, руками человек пять сыграли - не считается, про пенальти - акцентированное движение кулаком и смена траектории мяча. На такие матчи нужно судей, аккредитованных FIFA назначать, а не этих косячников.
+1
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Бедров сыграл в федора.
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Какое ещё бедро?? Чистый пенальти , кстати в общем стороны (спартаковец)
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Ответ igls54
Пора поныть и сняться
это тебе задание на ночь - утром отпиши, как всё прошло
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Ответ 2rmw28c6y6
Кони, какие же вы нежные, блин, сами рубите, а как вас касаются, корчитесь. 👎 и ваш Казарцев вам помогает настолько откровенно, что просто позор. Вам самим потом не стыдно будет за такой матч?
Молодой человек , вернитесь в палат.у пожалуйста
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Какая скукота...кошмар
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а Соболева за майку сейчас придержали-не пенальти?
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Это железная пенка конечно
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Комментарий удален модератором
Когда игрок фолит в штрафной, попадает по ноге атакующего игрока, то он пытается играть в мяч. А жто значит, что тоже фола нет
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