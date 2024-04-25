Казарцев не назначил пенальти в пользу «Спартака» за попадание мяча в руку Чалова. Экс-арбитр Федотов согласен: «Федор пытается сыграть бедром»

Судьи не назначили пенальти в пользу «Спартака» в 1-м тайме игры с ЦСКА.

Команды проводят встречу в рамках 21-го тура Мир РПЛ (0:0, второй тайм).

На 25-й минуте мяч попал в руку нападающему армейцев Федору Чалову, который находился в своей штрафной площади. Главный арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в этом эпизоде, видеоассистенты не стали звать его к монитору.

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал этот момент.

– Это не явная очевидная ошибка. За что назначать пенальти? Чалов пытается сыграть в мяч бедром. Его рука находится в естественном положении, она не была отставлена в сторону. Для меня это не 11-метровый удар, потому что все действия игрока направлены на попытку сыграть бедром, а не остановить рукой мяч.

– Нет ощущения, что такие правила усложняют футбол?

– Наоборот все направлено на футбол, на его естественность. Это сложно объяснить. Но не надо искать мозг во всем, что есть в нормальном, естественном действии игрока.

Я понимаю, что для многих этот момент – рука и 11-метровый. Но политика департамента сейчас такова, что не все руки – пенальти, – сказал Федотов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»