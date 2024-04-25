Ги Ру: «ЦСКА ограбил «Осер» в 1/4 Кубка УЕФА. Я попросил проверить сумки судей – мне сказали, что там были прекрасные часы с рубинами. Я поступил неправильно, когда промолчал»

Экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА-2004/05.

и « » встречались в четвертьфинале турнира. Матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 4:0, в ответной игре «Осер» победил со счетом 2:0. По итогам розыгрыша-2004/05 ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА.

«Русские из ЦСКА ограбили нас в четвертьфинале. Судья был подкуплен. Расскажу историю, за которую мы могли бы угодить в тюрьму.

После первого матча у меня возникли подозрения, и я попросил кого-то из клуба проверить сумки судей во время матча. Он вернулся бледный и сказал мне: «Там были великолепные часы с рубинами».

У меня было десять минут, чтобы принять правильное решение. За полгода до этого матча я решил покинуть «Осер», но никто об этом не знал. Если бы я решил обратиться в полицию и к властям, их бы осудили, а четверых немецких арбитров уволили бы. Я стал бы виновником скандала, а не человеком, который провел 894 матча в Лиге 1 и вывел «Осер» в еврокубки.

Я принял неправильное решение и промолчал. И еще большим идиотом я был, когда не взял эти часы», – сказал Ги Ру.