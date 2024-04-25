Ги Ру: «ЦСКА ограбил «Осер» в 1/4 Кубка УЕФА. Я попросил проверить сумки судей – мне сказали, что там были прекрасные часы с рубинами. Я поступил неправильно, когда промолчал»

Теги ЦСКА Осер премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА судьи Ги Ру Футбол

Экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА-2004/05.

ЦСКА и «Осер» встречались в четвертьфинале турнира. Матч в Москве завершился победой армейцев со счетом 4:0, в ответной игре «Осер» победил со счетом 2:0. По итогам розыгрыша-2004/05 ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА.

«Русские из ЦСКА ограбили нас в четвертьфинале. Судья был подкуплен. Расскажу историю, за которую мы могли бы угодить в тюрьму.

После первого матча у меня возникли подозрения, и я попросил кого-то из клуба проверить сумки судей во время матча. Он вернулся бледный и сказал мне: «Там были великолепные часы с рубинами».

У меня было десять минут, чтобы принять правильное решение. За полгода до этого матча я решил покинуть «Осер», но никто об этом не знал. Если бы я решил обратиться в полицию и к властям, их бы осудили, а четверых немецких арбитров уволили бы. Я стал бы виновником скандала, а не человеком, который провел 894 матча в Лиге 1 и вывел «Осер» в еврокубки.

Я принял неправильное решение и промолчал. И еще большим идиотом я был, когда не взял эти часы», – сказал Ги Ру.

144 комментария
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Хорошая история должна отлежаться. Лет 20 минимум
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Попросил проверить чужие сумки. Это как?)
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Ответ Po onhyck Regards
Попросил проверить чужие сумки. Это как?)
так ещё и жалеет что часы не своровал )
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Не понял, вы влезли в сумки к судьям, а обокрал вас ЦСКА?
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Известный европейский тренер переживает, что не украл часы ...
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И еще большим идиотом я был, когда не взял эти часы», – сказал Ги Ру.
*****
Я не понял, он жалеет что не подрезал котлы что ли?
+54
-2
+52
Ответ Po onhyck Regards
Попросил проверить чужие сумки. Это как?)
Ну мол:
- Сходи, Даниэль, посмотри сумки арбитров.
- В смысле посмотреть сумки арбитров?
- Ну в смысле посмотри сумки арбитров. У меня подозрения. Там что-то должно быть что-то ценное с запиской от Гинера наверняка.
A few moments later...
- Ты чего бледный Даниель?
- Я посмотрел... Там... Там часы с рубинами. Именные...
- Уляля, Даниель, нас ограбили. Как говорится, "в матче рефери дефа удалил - это Гинер всё купил". Всё сходится.
+47
0
+47
Тот ЦСКА мог и без судей вынести кого угодно
+50
-4
+46
Ответ che kaif
Тот ЦСКА мог и без судей вынести кого угодно
Он и выносил.
+46
-3
+43
У старпера чайник протек полностью
+41
-4
+37
Ответ che kaif
Тот ЦСКА мог и без судей вынести кого угодно
Такие слова это неуважение в адрес Владимира Петтая и его бригады 😠
+41
-11
+30
Дедушка решил напомнить о своём существовании - и наговорил себе на статьи о незаконном обыске, клевете и покушении на кражу.
+31
-4
+27
Ответ Ебздрогыч
Хорошая история должна отлежаться. Лет 20 минимум
И неожиданно именно тогда, когда Россия и российский спорт находится в изоляции 😂😂
+34
-9
+25
Сотрудник клуба лазил в чужих сумках, а дед жалеет, что не взял лежавшие в них часы? Это перевод неправильный, или у старика уже чердак потек?
+23
-1
+22
Ответ Ебздрогыч
Хорошая история должна отлежаться. Лет 20 минимум
Обязательное правило жизни людей с низкой социальной ответственностью (потаскух, голддигерш, тренеров, не способных принимать поражение достойно)
+17
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+12
О, да тут ещё и "Рубин" замешан...
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Проснулся 🤡
+13
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+10
Дедушка старый, из ума выжил уже. Бывает
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Ахахахахаха.....пост для дилетантов)) Каким образом этот персонаж проник во время матча в судейскую?) отмычками пользовался? ведь обычное дело, не запирать судейскую?)))
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Ох уж эти невыдуманные истории)))
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...я попросил кого-то из клуба проверить сумки судей во время матча. Он вернулся бледный и сказал мне: «Там были великолепные часы с рубинами, визитки Гиннера, вымпелы ЦСКА, пачки денег, пакеты с белым порошком. Одну сумку я даже сам прихватил..».
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+7
Ответ akazanov@icloud.com
Покушения на краду нет, так как плана взять что то чужое не было. И то что он жалеет, что не взял это не значит что он покушался. Если я жалею, что не убил комара ( допустим ) то это не значит, что я пытался убить комара. Клеветы тоже тут нет, это его мнение. Ну а незаконный обыск вообще полная чушь, он сказал кому то посмотреть, что в сумке, тот посмотрел. Этот кто то мог увидеть что в сумке даже не дотрагиваясь до нее. Короче, Шерлок, состава преступления нет.
И главное, что имени "кого-то из клуба" мы не узнаем никогда. Идеальный вариант. Еще можно было бы сослаться на "одна баба в трамвае историю рассказала" - тоже рабочий формат, а что?
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Вот это да , у судьи вдруг есть часы , а у Ги Ру в штабе гемолог
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0
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Он вернулся бледный и сказал мне: «там были великолепные часы с Казанскими рубинами Бердыева»
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Ответ Svobodu Mne
Ох уж эти невыдуманные истории)))
О которых невозможно молчать)
+6
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+5
Ответ privet100
На этом "старпёре" Осер держался больше 30 лет. История, конечно, звучит крайне сомнительно, но немножко уважения к Ги Ру нужно проявить.
Я проявлял, когда они играли тот матч. С тех пор он прибавил еще 20 лет и явно не прибавил ума, а скорее наоборот.
+4
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ГИНЕР ВСЕ КУПИЛ!
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Ответ Рома Политов
Не понял, вы влезли в сумки к судьям, а обокрал вас ЦСКА?
Ну да. На воре же шапка горит, вот он об этом и говорит
+4
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Посмотрел обзор того матча и вообще ничего предвзятого не увидел со стороны судьи , а Цска очень круто играл в футбол , особенно Жирков зверюга !!
+4
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«ЦСКА ограбил «Осер» в 1/4 Кубка УЕФА. Я попросил проверить сумки судей – мне сказали, что там были прекрасные часы с рубинами.
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А причём здесь ЦСКА? Если часы Осера нашли в сумке у судьи?) Судья вор получается?)
+3
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