Сорокин пропустил 3 шайбы после 14 бросков в 3-м матче серии с «Каролиной» и был заменен

Илья Сорокин пропустил 3 шайбы после 14 бросков в 3-м матче с «Каролиной».

Вратарь «Айлендерс» был заменен во втором периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:3, 0-3).

Семен Варламов, защищавший ворота клуба с Лонг-Айленда в первых двух матчах серии, после выхода на замену отразил все 8 бросков по своим воротам.

Руа о Сорокине в воротах «Айлендерс» в игре с «Каролиной»: «У нас был «Кадиллак» в двух матчах. На третью игру выбрали «Феррари»