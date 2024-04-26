Сорокин пропустил 3 шайбы после 14 бросков в 3-м матче серии с «Каролиной» и был заменен

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин пропустил 3 шайбы после 14 бросков в 3-м матче с «Каролиной».

Вратарь «Айлендерс» был заменен во втором периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:3, 0-3). 

Семен Варламов, защищавший ворота клуба с Лонг-Айленда в первых двух матчах серии, после выхода на замену отразил все 8 бросков по своим воротам. 

Руа о Сорокине в воротах «Айлендерс» в игре с «Каролиной»: «У нас был «Кадиллак» в двух матчах. На третью игру выбрали «Феррари»

3 комментария
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Да уж, не такой игры ждали в НЙА от Сорокина, а впереди 5 лет по 8250млн$
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Надеюсь, что Руа похоронит себя, а не Сорокина:)
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