Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде-2024

Во Франции задержан 16-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта на Олимпийских играх-2024.

Как сообщает BFMTV, Антитеррористическая прокуратура Парижа начала расследование 23 апреля. Перед этим юноша публиковал в соцсетях посты о планах «умереть мученической смертью», совершив теракт с использованием винтовки и пояса со взрывчаткой.

Подозреваемый является гражданином Франции. Его задержали в департаменте Верхняя Савойя, а в ходе обысков нашли различные рукописные материалы, включая присягу на верность ИГИЛ*.

Согласно близкому к следствию источнику, подросток заявил полиции, что планировал теракт в Ла-Дефанс (пригороде Парижа) во время Олимпиады. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон допустил перенос церемонии открытия Игр-2024 с реки Сены в случае угрозы безопасности.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.