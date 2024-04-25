Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде-2024

Теги происшествия Париж-2024 Водные виды

Во Франции задержан 16-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта на Олимпийских играх-2024.

Как сообщает BFMTV, Антитеррористическая прокуратура Парижа начала расследование 23 апреля. Перед этим юноша публиковал в соцсетях посты о планах «умереть мученической смертью», совершив теракт с использованием винтовки и пояса со взрывчаткой.

Подозреваемый является гражданином Франции. Его задержали в департаменте Верхняя Савойя, а в ходе обысков нашли различные рукописные материалы, включая присягу на верность ИГИЛ*.

Согласно близкому к следствию источнику, подросток заявил полиции, что планировал теракт в Ла-Дефанс (пригороде Парижа) во время Олимпиады. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон допустил перенос церемонии открытия Игр-2024 с реки Сены в случае угрозы безопасности.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

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46 комментариев
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Ответ NickN
Делаем ставки: 1. Цвет кожи 2. Религия
1. Да
2. Да.
+58
-2
+56
Скорре всего какой-нибудь коренной корсиканец
+38
-2
+36
Делаем ставки:
1. Цвет кожи
2. Религия
+37
-2
+35
По всему сразу видно - чел 100% белый гасконец-христианин.
+16
-1
+15
Ответ melowchi
Скорре всего какой-нибудь коренной корсиканец
Гасконец
+12
0
+12
- Как будет vive la France по-арабски?
- Аллаху Акбар!
+14
-3
+11
Наверняка как обычно представитель самой миролюбивой религии 🐒🐒🐒
+12
-2
+10
Ответ melowchi
Скорре всего какой-нибудь коренной корсиканец
или бретонец конечно же.
+11
-1
+10
С этой олимпиадой вообще не всё слава Богу. Оказывается бассейн для водных видов спорта не успеют построить. Вода в Сене грязная и возможно отменят соревнования на открытой воде. И ведь это еще только начало.
+10
-1
+9
Ответ NickN
Делаем ставки: 1. Цвет кожи 2. Религия
1. Как у большинства футболистов сборной Франции
+12
-3
+9
Кровавый режым буйствует!

А, сорян, не туда
+11
-4
+7
Ответ Amalfitano
С этой олимпиадой вообще не всё слава Богу. Оказывается бассейн для водных видов спорта не успеют построить. Вода в Сене грязная и возможно отменят соревнования на открытой воде. И ведь это еще только начало.
Деградирующим странам нельзя давать крупные турниры.
+10
-5
+5
Спортс, исправь! не Марон, а Макрон! муж Лёхи Панина!
+4
0
+4
Ответ Андрей Лубянков
Наверняка как обычно представитель самой миролюбивой религии 🐒🐒🐒
уже даже не смешно , сколько эти мирные горя принесли
+4
0
+4
Ямаль?
+6
-3
+3
Ответ melowchi
Скорре всего какой-нибудь коренной корсиканец
В свете последних новостей у него могут найти часы с рубинами и он окажется нашим агентом
+2
0
+2
Ахаха. Верим.
+1
0
+1
Ответ Йохан Чпохан
Гасконец
Тысяча чертей!!
+1
0
+1
Ответ Андрей Лубянков
Наверняка как обычно представитель самой миролюбивой религии 🐒🐒🐒
Вот только когда представители этой религии играют в сборной Франции, на спортсе пишут, что ничего плохого в этом нет)
+1
0
+1
Ответ Юрий Плотников
Ухо-то отрезали?
В Швеции боевиков ИГИЛ которые возвращались с ближнего Востока отправляли на "реабилитацию" к психологам и заметь никакой тюрячки. Так что это не тот случай как говорится)
+1
0
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Чем ближе старт Игр - тем становится веселее))
+1
0
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Да... горячая будет Олимпиада.
+1
0
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Ответ Бродяга-симпатяга
В Швеции боевиков ИГИЛ которые возвращались с ближнего Востока отправляли на "реабилитацию" к психологам и заметь никакой тюрячки. Так что это не тот случай как говорится)
Конечно. Скоро 50% населения будут арабами


Уже переженились на коренных шведках :)
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Ответ Юрий Плотников
Ухо-то отрезали?
да, но затем пришили обратно, все-таки это же европа, гуманизм и все такое
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А че не ребенка?
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Ответ AERN
Вот вам и ОИ. Так что давайте к нам на игры дружбы.
На спартакиадах были мировые рекорды.
0
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Ответ Кукушкин
Есть у меня чуй, что фамилия ребенка Густав Свенссон и он голубоглазый блондин.
почти угадал, его зовут тарас ухилянтко)
0
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Ответ Rurik Gislasson
Мбаппе?
Бензема
+1
-1
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Ответ Йохан Чпохан
Гасконец
Вот-вот - мы же знаем, какие они буйные.
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А банку с клопами нашли?
0
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