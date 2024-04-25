Промеса ищут российские судебные приставы из-за долгов его компании на 165 тысяч рублей. Футболист «Спартака» должен более 400 тысяч рублей налогов (Shot)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес деньги Футбол

Квинси Промес разыскивается судебными приставами России из-за долгов.

По информации Shot, футболист «Спартака» является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой открыто два исполнительных производства – на данный момент задолженность компании составляет около 165 тысяч рублей.

Кроме того, у Промеса имеется налоговая задолженность на сумму около 404 тысяч рублей – при этом долг продолжает расти. Отмечается, что годовой оклад Квинси в «Спартаке» составляет 3,5 млн евро, но на данный момент клуб не выплачивает ему зарплату.

Сейчас Промес находится под стражей в Дубае, где был задержан в феврале после сборов «Спартака». Сообщалось, что 2 мая состоится первое заседание по вопросу экстрадиции футболиста в Нидерланды, где он заочно осужден на 7,5 лет за участие в контрабанде наркотиков и нападение с ножом на родственника.

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62 комментария
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Ответ Николай Бойко
Он начисто отбитый, по его жизни можно будет неплохой криминальный фильм
Может тема с налогами это всё ради того чтобы его в Россию выдали)))
+34
-1
+33
Квинси Промес в остросюжетном боевике «Некуда бежать»
+34
-2
+32
Че его искать-он в Бабае 🤦‍♂️
+23
-3
+20
Ищут они... как будто не знают где он. Вот будет поворот, если они смогут вывезти его и доставить в Россию для оплаты долга, Квинси ещё и сверху добавит, самый счастливый должник будет в истории. Фильм можно будет снимать с названием: "Счастливый должник"!)
+18
-1
+17
Чувствую, что Квинси как никогда хочет заплатить все свои долги судебным приставам в России с любыми процентами и немедленно‼️
+16
-2
+14
Ответ Yobo
Квинси Промес в остросюжетном боевике «Некуда бежать»
Промес: "Вам, наверное, интересно, как я оказался в этой ситуации"
+15
-2
+13
Ищут пожарные,
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Черного парня
Лет тридцати
У Маршака вероятно было бы как то так.
+11
0
+11
Ответ Valeriy Komarow
Ищут пожарные, Ищет полиция, Ищут фотографы В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти Черного парня Лет тридцати У Маршака вероятно было бы как то так.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в красно-белой
Футболке и кепке.
Ромб спартака
На груди у него.
Больше не знают
О нём ничего.
+7
0
+7
Да, товарищ генерал, мы нашли его…
Этот сукин сын сбежал в Дубаи, думал мы его там не найдем
+7
-1
+6
Специально здесь придумали уголовнику левую статью, чтобы выцепить его из ОАЭ. Как только в Россию вернут, сразу в КБ его вернут. Правда кокос за это потребуют. Он многих КБ подсадил на "хорошее настроение". Так эту уголовщину они рьяно защищали, что нормальные люди диву давались.)))
+15
-9
+6
Ответ Aleksey Yashin
Квинси оформляет покер: - Нож в родственника - Наркооборот в огромных размерах - Оставление места ДТП - Неуплата налогов
Так налоги это дело чисто чтобы его привлечь и попытаться экстрадировать в Россию
+7
-2
+5
Ответ Водяра
Ну все, топят по полной рэпера-нартодиллера.
да никто его не топит. местный розыск - это для отмазки, чтобы не экстрадировать его в нидерланды. мол это наше дело, и он должен сначала у нас ответить.
ибо как выше заметили - для него это копейки, + до этого его никто почему-то не искал...
+4
0
+4
Ответ Dmitry Boltachev
Может тема с налогами это всё ради того чтобы его в Россию выдали)))
Не может, а так и есть

Эту схему официально озвучивали ранее

Тут только дело за Фемидой Дубая - кому верблюжатники решат его выдать
+4
0
+4
Ответ Demyan Grachev
Че его искать-он в Бабае 🤦‍♂️
Ищут судебные приставы,
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Чёрного парня
Лет тридцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и ромб
На груди у него.
Прекратил он поставки
И больше нет ничего.
+3
0
+3
Квинси оформляет покер:
- Нож в родственника
- Наркооборот в огромных размерах
- Оставление места ДТП
- Неуплата налогов
+6
-3
+3
Всё-таки придумали схему, как вытащить "нашего Антоху" из лап зловредного западного правосудия. Даже в какие-то "рога и копыта" соучредом вписали
+3
0
+3
Это мог быть хитрый ход. Экстрадиция в РФ. Думаю, Промес готов в десятки раз больше отдать по этому варианту)
+2
0
+2
Ответ Вова Пупкин
Специально здесь придумали уголовнику левую статью, чтобы выцепить его из ОАЭ. Как только в Россию вернут, сразу в КБ его вернут. Правда кокос за это потребуют. Он многих КБ подсадил на "хорошее настроение". Так эту уголовщину они рьяно защищали, что нормальные люди диву давались.)))
Ты о чём? Какая статья? В новости ни о какой статье речи вообще нет, учи матчасть. Для статьи нужно не заплатить на порядок больше ;)
+2
0
+2
Ответ Владимир Молявин
Какой в этом смысл? Ни в Россию, ни в Спартак он уже больше не вернётся.
Так для этого и рисуют дело, чтоб попытаться экстрадировать его в Россию и вернуть в Спартак.
+2
0
+2
Что-то у нас в стране слишком ретивые приставы , налоговики и прочие псы . Некоторые блогеры, как пример , бегают с миллиардными долгами и ничего , живут спокойно . Правда , при общественном резонансе их власть начинает прессовать , а здесь из-за такой суммы начали "работать" . Чиновник спёр сотни миллионов - выплатил компенсацию в 50 тысяч и на условный срок свалил . Или здесь другое ?
+3
-1
+2
Ответ catcher69
Среднего роста, Плечистый и крепкий, Ходит он в красно-белой Футболке и кепке. Ромб спартака На груди у него. Больше не знают О нём ничего.
Ромб ГТО
+1
0
+1
Ответ Pitts
Ромб ГТО
исправил...!!!!!!!!!!
+1
0
+1
Ответ catcher69
исправил...!!!!!!!!!!
Норм, работаем :)
+1
0
+1
Какие-то копейки для его зарплаты
+1
0
+1
Ответ Dmitry Boltachev
Может тема с налогами это всё ради того чтобы его в Россию выдали)))
За невыплату налогов не выдают. Тут уголовка нужна
+2
-1
+1
Ответ Pitts
Норм, работаем :)
Пашем !!!!!!!!!!!!!!
+1
0
+1
Квинси «Посуда онлайн» Промес
+1
0
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Ответ </c/>
выдать в Россию, тут без вариантов...
Так возьмут и выдадут
+2
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П-с-с. Подсказать, где он?
+2
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Нашли "повод" вытащить его в Россию. Обратитесь к работодателю - пусть он удержит из зряплаты.
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