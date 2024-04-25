Промеса ищут российские судебные приставы из-за долгов его компании на 165 тысяч рублей. Футболист «Спартака» должен более 400 тысяч рублей налогов (Shot)
Квинси Промес разыскивается судебными приставами России из-за долгов.
По информации Shot, футболист «Спартака» является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой открыто два исполнительных производства – на данный момент задолженность компании составляет около 165 тысяч рублей.
Кроме того, у Промеса имеется налоговая задолженность на сумму около 404 тысяч рублей – при этом долг продолжает расти. Отмечается, что годовой оклад Квинси в «Спартаке» составляет 3,5 млн евро, но на данный момент клуб не выплачивает ему зарплату.
Сейчас Промес находится под стражей в Дубае, где был задержан в феврале после сборов «Спартака». Сообщалось, что 2 мая состоится первое заседание по вопросу экстрадиции футболиста в Нидерланды, где он заочно осужден на 7,5 лет за участие в контрабанде наркотиков и нападение с ножом на родственника.
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Черного парня
Лет тридцати
У Маршака вероятно было бы как то так.
Плечистый и крепкий,
Ходит он в красно-белой
Футболке и кепке.
Ромб спартака
На груди у него.
Больше не знают
О нём ничего.
Этот сукин сын сбежал в Дубаи, думал мы его там не найдем
ибо как выше заметили - для него это копейки, + до этого его никто почему-то не искал...
Эту схему официально озвучивали ранее
Тут только дело за Фемидой Дубая - кому верблюжатники решат его выдать
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Чёрного парня
Лет тридцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и ромб
На груди у него.
Прекратил он поставки
И больше нет ничего.
- Нож в родственника
- Наркооборот в огромных размерах
- Оставление места ДТП
- Неуплата налогов