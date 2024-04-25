Промеса ищут российские судебные приставы из-за долгов его компании на 165 тысяч рублей. Футболист «Спартака» должен более 400 тысяч рублей налогов (Shot)

Квинси Промес разыскивается судебными приставами России из-за долгов.

По информации Shot, футболист «Спартака» является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой открыто два исполнительных производства – на данный момент задолженность компании составляет около 165 тысяч рублей.

Кроме того, у Промеса имеется налоговая задолженность на сумму около 404 тысяч рублей – при этом долг продолжает расти. Отмечается, что годовой оклад в « » составляет 3,5 млн евро, но на данный момент клуб не выплачивает ему зарплату.

Сейчас Промес находится под стражей в Дубае, где был задержан в феврале после сборов «Спартака». Сообщалось, что 2 мая состоится первое заседание по вопросу экстрадиции футболиста в Нидерланды, где он заочно осужден на 7,5 лет за участие в контрабанде наркотиков и нападение с ножом на родственника.