Гасперини получил две желтые за минуту в матче с «Кремонезе» – за возмущение на бровке. Тренер «Ромы» пропустит игру с «Наполи»
Джан Пьеро Гасперини пропустит игру с «Наполи».
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини получил две желтые карточки в течение минуты за протесты в адрес судей во время матча с «Кремонезе» (3:0, второй тайм) в 12-м туре Серии А и был удален на 62-й минуте.
Из-за дисквалификации Гасперини пропустит игру с «Наполи», которая состоится в следующем туре чемпионата Италии.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Рома».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
