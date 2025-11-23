Гасперини получил две желтые за минуту в матче с «Кремонезе» – за возмущение на бровке. Тренер «Ромы» пропустит игру с «Наполи»

Джан Пьеро Гасперини пропустит игру с «Наполи».

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини получил две желтые карточки в течение минуты за протесты в адрес судей во время матча с «Кремонезе » (3:0, второй тайм) в 12-м туре Серии А и был удален на 62-й минуте.

Из-за дисквалификации Гасперини пропустит игру с «Наполи », которая состоится в следующем туре чемпионата Италии.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Рома».