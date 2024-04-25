«Подтверждаю все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду. Суки московские». Главный тренер «Ленинградки» после поражения от «Динамо»

Теги Динамо Москва жен Ленинградка чемпионат России жен Александр Кашин Локомотив Калининградская область контент Волейбол

Главный тренер «Ленинградки» эмоционально отреагировал на поражение от «Динамо».

Накануне «Ленинградка» уступила московскому «Динамо» в серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу (2-3).

При счете 1:2 на тай-брейке петербургская команда выиграла розыгрыш, но после видеопросмотра судьи отдали очко «Динамо», зафиксировав контакт мяча с площадкой.

«Одним мячом все сломали. Вот все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Они только так и выигрывают! Суки московские», – сказал главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин.

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23 комментария
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Что с волейболом стало? Они там все ополоумели? Карполя на них нет.
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одобряю
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-4
+8
Чуть позже обязательно ещё зайду
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+8
А меня за одно слово из этого комментария забанили на 3 дня))) А ему можно, оказывается 🤣
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Пора начать следить за женским волейболом. Движуха у них весëлая
+7
0
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Хоть не крашеные
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Ответ Go-go-love
А меня за одно слово из этого комментария забанили на 3 дня))) А ему можно, оказывается 🤣
Так у него же нет аккаунта на спортсе )
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Страсти похлеще чем в футболе.
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1. динамо закрыть
2. животных распустить
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так и сказал?)
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Какие страсти в волейболе кипят, одни лесбиянки, другие суки, интересно что дальше будет.
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Каждый день на спортсе на главную выносят лютую порцию кринжа.Вчера были «писечки», сегодня «суки московские»
Мда…
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Интересная PR стратегия у женского волейбола
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За такие слова тренера пожизненно отстранять нужно! Динамовкам победы в четвёртом матче и победы в серии!
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Ответ ronnych
Так можно про любую команду из Москвы сказать, независимо от вида спорта))
И пола)
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Ответ Go-go-love
А меня за одно слово из этого комментария забанили на 3 дня))) А ему можно, оказывается 🤣
за «замечательную»?
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