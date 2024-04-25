«Подтверждаю все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду. Суки московские». Главный тренер «Ленинградки» после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Ленинградки» эмоционально отреагировал на поражение от «Динамо».

Накануне « » уступила московскому «Динамо» в серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу (2-3).

При счете 1:2 на тай-брейке петербургская команда выиграла розыгрыш, но после видеопросмотра судьи отдали очко «Динамо», зафиксировав контакт мяча с площадкой.

«Одним мячом все сломали. Вот все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Они только так и выигрывают! Суки московские», – сказал главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин.

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