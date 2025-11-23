Тюкавин пяткой забил «Махачкале» – форвард «Динамо» замкнул прострел Гладышева
Константин Тюкавин технично забил «Махачкале».
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил красивый гол в матче 16-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0, первый тайм).
На 27-й минуте Тюкавин пяткой замкнул прострел Ярослава Гладышева с правого фланга.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Для Тюкавина это второй гол в текущем розыгрыше чемпионата России, он проводит 8-й матч. Подробная статистика игрока – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
