Российская дзюдоистка Кристина Дудина стала победителем чемпионата Европы
Российская дзюдоистка Кристина Дудина стала победителем чемпионата Европы.
19-летняя российская дзюдоистка Кристина Дудина завоевала золото чемпионата Европы, который проходит в Загребе.
В финале весовой категории до 48 кг россиянка победила француженку Бландин Пон.
Бронзовые медали взяли Тамар Малка из Израиля и представительница Португалии Катарина Кошта.
Чемпионат Европы завершится 27 апреля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.