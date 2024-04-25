Российская дзюдоистка Кристина Дудина стала победителем чемпионата Европы

Теги сборная России жен дзюдо сборная Израиля сборная Португалии Кристина Дудина Единоборства

Российская дзюдоистка Кристина Дудина стала победителем чемпионата Европы.

19-летняя российская дзюдоистка Кристина Дудина завоевала золото чемпионата Европы, который проходит в Загребе.

В финале весовой категории до 48 кг россиянка победила француженку Бландин Пон.

Бронзовые медали взяли Тамар Малка из Израиля и представительница Португалии Катарина Кошта.

Чемпионат Европы завершится 27 апреля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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14 комментариев
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Ответ mozg79
А что, так можно было?
Не можно, а нужно.
+14
-3
+11
Молодец! Дальнейших успехов в карьере!
+6
-2
+4
Ответ Сергей Маслов
Комментарий скрыт
Ну ты и "слово, которые модеры не пустят" Сам из бачка мусорного давно вылез?
+3
0
+3
А что, так можно было?
+4
-2
+2
Умница! 🤘🤘👍👍👍
+3
-1
+2
Что за корявый язык? Вообще-то, "стала чемпионкой Европы" - правильно говорить. А не "победителем чемпионата Европы".
+1
0
+1
IJF - самая вменяемая международная спортивная федерация. Допускали наших дзюдоистов до международных соревнований и до всяких разъяснений МОК о нейтральном статусе. При этом, особо не придирались ни к чему. Ни к фактической господдержке спортсменов, ни к месту работы, ни к позиции по СВО.
+2
-1
+1
Пустили, наградили, не затравили? Ох уж эти коварные русофобы. Как же они издеваются...
+6
-6
0
👍🤝
+1
-1
0
Ответ БезызбежноНаКрасный
Что за корявый язык? Вообще-то, "стала чемпионкой Европы" - правильно говорить. А не "победителем чемпионата Европы".
Монопенисуально
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