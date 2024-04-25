Газзаев о словах Ги Ру: «Бред сивой кобылы, Макрон каждый день что-то негативное говорит о России. «Спортинг» завтра тоже заявит, что ЦСКА купил судей в финале? 20 лет прошло – где он раньше-то был?»

Валерий Газзаев прокомментировал слова Ги Ру о нечестности судей в Кубке УЕФА.

Ранее экс-тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-2004/05, где французы уступили по сумме двух матчей (2:4).

«Что опять началось-то? Макрон каждый день что-то негативное говорит о России, мы должны реагировать на его сумасбродные неадекватные реплики, что ли?

Что касается слов бывшего главного тренера « », то это бред сивой кобылы! В таком возрасте (Ги Ру 85 лет – Sports) такие вещи могут и присниться...

По-моему, все все видели. все решил на футбольном поле, в честной борьбе и заслуженно стал в 2005 году обладателем кубка УЕФА. Может быть, завтра бывший тренер « » тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер «Осера»? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?» – сказал экс-тренер ЦСКА, выигравший с клубом Кубок УЕФА.