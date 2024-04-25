Газзаев о словах Ги Ру: «Бред сивой кобылы, Макрон каждый день что-то негативное говорит о России. «Спортинг» завтра тоже заявит, что ЦСКА купил судей в финале? 20 лет прошло – где он раньше-то был?»

Теги ЦСКА Осер Валерий Газзаев высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА судьи Ги Ру Политика Эммануэль Макрон Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев прокомментировал слова Ги Ру о нечестности судей в Кубке УЕФА.

Ранее экс-тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-2004/05, где французы уступили по сумме двух матчей (2:4).

«Что опять началось-то? Макрон каждый день что-то негативное говорит о России, мы должны реагировать на его сумасбродные неадекватные реплики, что ли?

Что касается слов бывшего главного тренера «Осера», то это бред сивой кобылы! В таком возрасте (Ги Ру 85 лет – Sports) такие вещи могут и присниться...

По-моему, все все видели. ЦСКА все решил на футбольном поле, в честной борьбе и заслуженно стал в 2005 году обладателем кубка УЕФА. Может быть, завтра бывший тренер «Спортинга» тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер «Осера»? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?» – сказал экс-тренер ЦСКА, выигравший с клубом Кубок УЕФА.

65 комментариев
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«Козлы вонючие»
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Собака лает, караван идёт - добавил в конце Газзаев.
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+43
Приплести Макрона к этой истории ✅
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+27
Ответ damondiamond
Почему я читаю текст, а в голове гавгавгавгавгавгавгав
Потому что лечиться тебе надо
+28
-2
+26
Распил и развал Аланиии?! Да бред, 10 лет уже прошло.
+23
-3
+20
Ответ Заборостроитель
Кто разбудил Газзаева?
Это то ладно, вот кто разбудил Ги Ру? Чувак из позапрошлого тысячелетия.
+18
-1
+17
Ответ Алексѣй Пестовъ
Приплести Макрона к этой истории ✅
Таким образом лижет руку хозяина.
+21
-7
+14
Да этот Осер размазали по газону ЦСКА, там в Москве было 4:0, еще забавно наш защитник отмечал первый гол у углового флажка.
Вагнер Лав и Карвальо сделали победу ЦСКА во многом, но не судьи, хотя у армейцев вся команда была топовая.
Над этим маразматиком тренером Осером сами французы угорали и делали ролики, типа футболист спит с женой, а тут в между ними оказывается этот чудак тренер и говорит: Пора на тренировку.
А сейчас тем более с головой у этого тренера стало плохо.
+12
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+12
Ответ Coongur
Предлагаю ассиметричный ответ: зарегать от его имени домен gi.ru и пусть его на родине гнобят как сторонника Путина и СВО.
и пофиг что он Guy Roux 👍
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А Макрон тут вообще при чем?!
+8
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+5
Кто разбудил Газзаева?
+7
-2
+5
Правильно говорить ’бред собачий’
+5
-1
+4
С рубинами, говоришь? Теперь понятно как Казань победила Барселону в 2009. Пазл сошёлся
+4
0
+4
Ответ Алексѣй Пестовъ
Приплести Макрона к этой истории ✅
Не только спортс умеет приплетать любую тему к спорту )
+4
-1
+3
У деда деменция, очевидно же. Я про французского трениришку
+3
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+2
Ответ Dmitry Rozanov
Гав
Конец цитаты)))
+5
-3
+2
Святой Георгий их покарает.
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Ответ damondiamond
Почему я читаю текст, а в голове гавгавгавгавгавгавгав
Может... гладиолус?💁‍♂️😉
+1
0
+1
дедушка старенький, легенды и мифы древней греции сочиняет.
+1
0
+1
Ответ FNT
Когда я просто прочитал Ги Ру, я посчитал, что это полный бред. Когда слова Ги Ру назвал бредом Газзаев, я стал им доверять процентов на 5-10 больше. Все еще полный бред, но чуть более достоверный. Р - репутация.
Ну и дурак
+3
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Ответ rboroveev@gmail.com
Распил и развал Аланиии?! Да бред, 10 лет уже прошло.
какое это отношение имеет к ЦСКА? и победу в кубкн УЕФА? нафиги за уши тянуть все подряд то ? собрмл плюсиков?
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Ответ Антон Фалафель
Таким образом лижет руку хозяина.
почитал твою ленту и понял кому лижишь ты
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Ответ Антон Фалафель
Таким образом лижет руку хозяина.
Ручной)
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макарон фееричный
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Ответ Антон Фалафель
Таким образом лижет руку хозяина.
Тебе лизания мерещатся уже. Видимо сам лижешь не просыхая
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Ответ Coongur
Пофиг, причем абсолютно!
верно, главное гавкнуть погромче, чтоб у патриотии был повод возликовать =)
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Ответ Фёдор Костяшкин
Правильно говорить ’бред собачий’
В этом случае оба варианта уместны.
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Ответ Maxxx_KST
верно, главное гавкнуть погромче, чтоб у патриотии был повод возликовать =)
Видишь тебя заколбасило
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Ответ Maxxx_KST
верно, главное гавкнуть погромче, чтоб у патриотии был повод возликовать =)
Крым наш!
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Приплести Макрона к этой истории ✅
я не понимаю зачем он начил отвечать на бред 85 лет человеку могло и приснится да и говорить можно все пусть докажет
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