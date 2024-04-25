Ньюи объявит об уходе из «Ред Булл» в ближайшее время (AMuS)

Теги возможные переходы Феррари Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Уильямс Формула-1 Астон Мартин Авто

Легендарный конструктор Ньюи близок к уходу из «Ред Булл».

Эдриан Ньюи в ближайшее время объявит о расставании с «Ред Булл», утверждает Auto Motor und Sport.

Ньюи возглавляет конструкторское бюро команды с 2006 года. До этого британец выигрывал титулы с «Уильямсом» и «Маклареном».

Утверждается, что Эдриан недоволен борьбой за власть в Милтон-Кейнсе и не хочет, чтобы его роль сводилась к работе над гиперкаром RB17.

Неясно, когда Ньюи сможет покинуть «Ред Булл». Официально контракт специалиста истекает в конце 2025 года. Тем не менее, по слухам Эдриан хочет освободиться от своих обязанностей в конце нынешнего сезона.

Также неизвестно, где окажется конструктор в будущем. «Эксперты видят его в «Феррари», – говорится в статье AMuS. Кроме того, заинтересованность к именитому сотруднику проявлял «Астон Мартин».

Эдриан Ньюи об уходе из «Ред Булл»: «Пока буду получать от этой работы удовольствие, а команда будет хотеть видеть меня у себя, я буду продолжать»

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23 комментария
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Давай в Феррари! :)
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Если Ньюи перейдет в Астон-Мартин было бы круто.
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Ответ Minuvert
Очень жаль, немного до двадцатилетнего юбилея не дотерпел
Да, грустно когда многолетняя работа заканчивается, Эдриан и РБ казалось, что всегда такая связка будет...
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Ответ Клименко
Та о чем ты, доминирование Макса только начинается, у него впереди по нынешним трендам лет 20
Без Ньюи? О чем ты? Выигрывать будут те, куда он уйдет. Ну либо сравняются Мерсы и Фуры с РБ в случае ухода Ньюи вообще из гонок (австрйцев без Эдриана мы уже видели).
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Ответ arspurs9
Будет выглядеть как закат РБ и доминирования Макса
Та о чем ты, доминирование Макса только начинается, у него впереди по нынешним трендам лет 20
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Ответ Kenshin
Врятли в Феррари. Скорее на пенсию уйдет... Отдыхать...
А почему бы нет? Сбудется мечта поработать в феррари и с Хэмильтоном.
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Не-не, пусть ещё попашет, ему только в радость) И пусть в Феррари)
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Если учитывать как он не хотел переезжать куда-либо из Англии, вариант с Астоном имеет право на жизнь, даже больше чем с Феррари
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Даже если не в Феррари, то все равно это праздник на улицах Маранелло
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Хорошая новость.
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Будет выглядеть как закат РБ и доминирования Макса
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Красная команда должна сделать таки предложение от которого Эдриан не сможет отказаться)
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Было бы неплохо, и источник не желтушный. Но я бы не относился к ней как к факту, лучше бы ньюи ушел на пенсию все же, надоели его звездолёты за 30 лет. В любом случае даже если он свалит в этом году, его тачка в рб будет выигрывать и в 25 году.
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Очень жаль, немного до двадцатилетнего юбилея не дотерпел
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Феррари, заберите пожалуйста этого гения!
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Значит Макс тоже уйдет. Хорнер выиграл гражданскую войну, остальные найдут себе работу, проигравший тут один - Ред Булл
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Эта новость просто бомба! Я на месте всех, кто борется за власть в Милтон-Кейнсе, борьбу бы приостановил. Чтобы только Ньюи не уходил!
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