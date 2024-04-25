Ньюи объявит об уходе из «Ред Булл» в ближайшее время (AMuS)
Легендарный конструктор Ньюи близок к уходу из «Ред Булл».
Эдриан Ньюи в ближайшее время объявит о расставании с «Ред Булл», утверждает Auto Motor und Sport.
Ньюи возглавляет конструкторское бюро команды с 2006 года. До этого британец выигрывал титулы с «Уильямсом» и «Маклареном».
Утверждается, что Эдриан недоволен борьбой за власть в Милтон-Кейнсе и не хочет, чтобы его роль сводилась к работе над гиперкаром RB17.
Неясно, когда Ньюи сможет покинуть «Ред Булл». Официально контракт специалиста истекает в конце 2025 года. Тем не менее, по слухам Эдриан хочет освободиться от своих обязанностей в конце нынешнего сезона.
Также неизвестно, где окажется конструктор в будущем. «Эксперты видят его в «Феррари», – говорится в статье AMuS. Кроме того, заинтересованность к именитому сотруднику проявлял «Астон Мартин».
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