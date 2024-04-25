Ньюи объявит об уходе из «Ред Булл» в ближайшее время (AMuS)

Легендарный конструктор Ньюи близок к уходу из «Ред Булл».

Эдриан Ньюи в ближайшее время объявит о расставании с «Ред Булл», утверждает Auto Motor und Sport.

Ньюи возглавляет конструкторское бюро команды с 2006 года. До этого британец выигрывал титулы с « » и « ».

Утверждается, что Эдриан недоволен борьбой за власть в Милтон-Кейнсе и не хочет, чтобы его роль сводилась к работе над гиперкаром RB17.

Неясно, когда Ньюи сможет покинуть «Ред Булл». Официально контракт специалиста истекает в конце 2025 года. Тем не менее, по слухам Эдриан хочет освободиться от своих обязанностей в конце нынешнего сезона.

Также неизвестно, где окажется конструктор в будущем. «Эксперты видят его в « », – говорится в статье AMuS. Кроме того, заинтересованность к именитому сотруднику проявлял « ».

Эдриан Ньюи об уходе из «Ред Булл»: «Пока буду получать от этой работы удовольствие, а команда будет хотеть видеть меня у себя, я буду продолжать»

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Ньюи не продлит контракт с «Ред Булл», я слышал»