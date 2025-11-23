«Динамо» выиграло первый матч после ухода Карпина – у «Махачкалы» (3:0). До этого москвичи не побеждали в РПЛ 5 игр подряд
Московское «Динамо» выиграло первый матч после ухода Валерия Карпина.
Московское «Динамо» одержало победу в первом матче после ухода Валерия Карпина.
Команда под руководством Ролана Гусева разгромила махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0 в 16-м туре Мир РПЛ. Это первая победа бело-голубых за 6 последних матчей в чемпионате России – ранее на этом отрезке они потерпели 3 поражения и дважды сыграли вничью.
Напомним, Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» 17 ноября.
27 ноября «Динамо» проведет ответный матч с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России. Первая игра закончилась победой москвичей со счетом 3:1.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
