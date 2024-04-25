«Сочи» просил РФС перенести игру с «Ахматом» в связи с отравлением 14 футболистов в Грозном
«Сочи» просил РФС о переносе игры с «Ахматом».
Клуб обратился в РФС с такой просьбой из-за массового отравления в команде, сообщает «Чемпионат».
Данное письмо было отправлено в РФС за несколько часов до игры. Решение примет президент РФС Дюков.
Сообщается, что «Сочи» прибыл на стадион с опозданием.
– «Сочи» опоздал на стадион, в чем была причина?
– Все просто – после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион].
– Удалось ли «Сочи» собрать боевой состав, учитывая проблемы из‑за отравлений?
– Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков «Сочи» сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить, – сказал тренер «Сочи» Роберт Морено в эфире «Матч ТВ».
Просите матч перенести из-за болезни игроков?
Привет от Ростова. Мы вас тоже когда-то просили.
Бумеранг, однако. Надеюсь, Сочи влетят хорошо.
🤮🤮🤮
«Сочи, на поле в одного выхады, мы тоже адны будэм»