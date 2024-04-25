«Сочи» просил РФС перенести игру с «Ахматом» в связи с отравлением 14 футболистов в Грозном

Теги премьер-лига Россия РФС Ахмат Матч ТВ Чемпионат.com Сочи Роберт Морено Футбол

«Сочи» просил РФС о переносе игры с «Ахматом».

Клуб обратился в РФС с такой просьбой из-за массового отравления в команде, сообщает «Чемпионат».

Данное письмо было отправлено в РФС за несколько часов до игры. Решение примет президент РФС Дюков.

Сообщается, что «Сочи» прибыл на стадион с опозданием.

– «Сочи» опоздал на стадион, в чем была причина?

– Все просто – после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион].

– Удалось ли «Сочи» собрать боевой состав, учитывая проблемы из‑за отравлений?

– Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков «Сочи» сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить, – сказал тренер «Сочи» Роберт Морено в эфире «Матч ТВ».

44 комментария
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Какое случайное совпадение, я заранее извиняюсь дон. Чай летит в пердив, решающая игра с прямым конкурентом дома и у них отравление. Совпадение?
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+92
Уже пришла инфа, что матч состоится. Удивительное совпадение, что отравление именно в Чечне случилось.
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0
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Вот как...
Просите матч перенести из-за болезни игроков?
Привет от Ростова. Мы вас тоже когда-то просили.
Бумеранг, однако. Надеюсь, Сочи влетят хорошо.
+42
-13
+29
Ответ Evgeny Trifonov
Какое случайное совпадение, я заранее извиняюсь дон. Чай летит в пердив, решающая игра с прямым конкурентом дома и у них отравление. Совпадение?
Не думаю.
+24
0
+24
Жаль не с Ростовом игра
+24
-4
+20
грязные, вонючие и беспринципные методы, чтобы оставить сброд в РПЛ
+17
0
+17
Удачи Сочи! Ахмёт должен быть в лучшей лиге мира!
+15
-2
+13
А вот и карма подоспела. Ну-ка, что там РФС решит?)))
+17
-5
+12
Ответ Evgeny Trifonov
Какое случайное совпадение, я заранее извиняюсь дон. Чай летит в пердив, решающая игра с прямым конкурентом дома и у них отравление. Совпадение?
Какой регион, такой и клуб

🤮🤮🤮
+16
-4
+12
С одной стороны - Ахмат, с другой стороны карма для Сочи за Ростов. Даже не знаю, что выбрать.
+10
-1
+9
В очередной раз в Чечне поступили как «настоящие мужчины».
«Сочи, на поле в одного выхады, мы тоже адны будэм»
+9
-2
+7
И расследовать это никто, конечно, не будет
+7
0
+7
уж лучше Ахмат в фнл, чем Сочи)
+6
0
+6
Ответ ГШ68
Вот как... Просите матч перенести из-за болезни игроков? Привет от Ростова. Мы вас тоже когда-то просили. Бумеранг, однако. Надеюсь, Сочи влетят хорошо.
Разные случаи, не кажется. Ряд игроков, заболевших во время пандемии, и "случайное" отравление
+13
-8
+5
Ахмат в пердив спешит и было бы круто перенести игру, но все помнят как Сочи вынес школьников из Ростова...
+4
0
+4
Чем ближе финиш, тем всё более увлекательные нежданчики будут ждать гостей в Грозном, дон…
+4
0
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Ахмат уже так очки набирать собрался.
+3
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+3
Удачи комментаторам на этой ветке, прости Господи)
+2
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Вспомните матч с пацанами Ростова
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Как все стали дружно за терек болеть ….
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Не знаю кто там у Сочи отравился, но на поле основа.
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Пусть молодёжку выпускают
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Вспоминаем матч Сочи - Ростов
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Бумеранг. Но и Ахмату тоже прилетит
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Знаменитое гостеприимство.
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Аукнулся сочинцам Ростов. На что боролись - на то и напоролись, не жалко.
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Цель оправдывает средства. Тьфу
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«Совпадение? Не думаю»
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Ахмат и без этих маневров останется в РПЛ
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Чай с пургеном не изволите????
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