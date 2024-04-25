Газзаев про обвинения Ги Ру: «Тут явно замешана политика – Россию хотят вновь унизить перед Олимпиадой. Очередной фэйк, на Западе каждый день несут полнейший бред»
Валерий Газзаев объяснил политическими причинами слова Ги Ру о подкупе судей в Кубке УЕФА.
Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале турнира в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл «Осер» по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, победив в финале «Спортинг».
«У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер «Осера» этими словам только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фэйк.
Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух. Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам сами-то не кажется его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.
Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости. Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады», – сказал экс-тренер ЦСКА.
Можно справедливо критиковать его за дела в политике, бизнесе и менеджменте Алании, но величайшее тренерское достижение сезона 2005 вычеркнуть невозможно.
Абрамович был тем, кто покупал кубок УЕФА и продавал его Газпрому и Ахметову
Поэтому кубок УЕФА и закрыли в конце концов
В Судъ !
Но заявления Ги Ру – бред. Как ни относись к Газзаеву-депутату.
Тогда все поверили,и никто не спрашивал чего он вспомнил об этом,спустя 15 лет