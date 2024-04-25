Газзаев про обвинения Ги Ру: «Тут явно замешана политика – Россию хотят вновь унизить перед Олимпиадой. Очередной фэйк, на Западе каждый день несут полнейший бред»

Теги ЦСКА Осер Валерий Газзаев премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Ги Ру Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев объяснил политическими причинами слова Ги Ру о подкупе судей в Кубке УЕФА.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале турнира в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл «Осер» по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, победив в финале «Спортинг».

«У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика. Но, по-моему, тренер «Осера» этими словам только унизил сам себя, выглядит нелепо. Это просто очередной фэйк.

Молчать 20 лет и сейчас попытаться сотрясти воздух. Просто смешно! Он хотел зацепить Россию, ЦСКА? Вам сами-то не кажется его обвинения нелепыми? Сейчас все что угодно можно говорить. Каждый день несут полнейший бред на Западе.

Где он был, когда мы их обыграли 4:0? Почему промолчал и тогда, и после ответной встречи?! Перестаньте обращать внимание на эти гадости. Политика в чистом виде. Примешали сюда спорт уже. Уже не знают, к чему прикопаться в преддверии Олимпиады», – сказал экс-тренер ЦСКА.

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Другое дело у нас Захарова и Медведев каждый день трезвомыслящие идеи продвигают.
+110
-20
+90
Не будем верить русофобам, лучше проверим патриотам таким как Газзаев, которые после развала Алании получают депутатское кресло!
+70
-10
+60
Кто выпустил собаку без намордника?
+54
-12
+42
Ответ Yobo
Другое дело у нас Захарова и Медведев каждый день трезвомыслящие идеи продвигают.
Про ядерные бомбы и прочих заражённых птиц
+43
-9
+34
Премьер Министр Испании Педро Санчес об очередном обвинении ригобера в адрес Реала: Тут явно замешана Испанофобия. Испанию хотят очернить перед ЕВРО-2024
+23
-4
+19
Ответ Михаил Пивненко
Газзаев прав
Газзаев гав
+26
-9
+17
Гавгаев
+16
-4
+12
Газзаев фас
+10
-3
+7
Ответ Yobo
Другое дело у нас Захарова и Медведев каждый день трезвомыслящие идеи продвигают.
https://www.youtube.com/watch?v=KzLf7FWwJds
+7
0
+7
Газзаев должен быть внесён в книгу рекордов Гиннеса за долгожительство
+6
0
+6
Ответ Leon Petov
Не будем верить русофобам, лучше проверим патриотам таким как Газзаев, которые после развала Алании получают депутатское кресло!
Тем не менее ВГГ выиграл КУЕФА в реальной конкурентной борьбе.

Можно справедливо критиковать его за дела в политике, бизнесе и менеджменте Алании, но величайшее тренерское достижение сезона 2005 вычеркнуть невозможно.
+13
-10
+3
А тупая идея объединить чемпионаты России и Украины разве что-то кроме политики имела под собой

Абрамович был тем, кто покупал кубок УЕФА и продавал его Газпрому и Ахметову

Поэтому кубок УЕФА и закрыли в конце концов
+7
-5
+2
Я уверен только в одном : за прошедшие практически 20 лет новые усы можно было отрастить. Если быть человеком слова,а не могильщиком "Алании".
+6
-4
+2
Ответ OldRedWhite
В суд надо подавать , в кооперации с судьями , если живы ! В Судъ !
Гыы🤣
+3
-1
+2
В суд надо подавать , в кооперации с судьями , если живы !
В Судъ !
+4
-2
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Для США всегда была не в почёте. Всю историю. А сейчас и куклы ЕС. Что им остаётся делать? Хозяин велел. Готовы в колоссальный ущерб себе подпевать и исполнять. Знаю, конечно.
Ты молодец. Но смотри, нажалуются.)
+1
0
+1
Ответ Verhovn
Смотри, опять доиграешься)))
Я знаю. Но я пишу, не нарушая правил сайта. Совесть чиста.
+3
-2
+1
Ответ Alex1104
Комментарий скрыт
Этот по долгу службы верит любым рукопожатным историям.
+1
0
+1
Ответ jvs5t7gcrf
И что теперь ему можно делать все что по кайфу?
Конечно нет.

Но заявления Ги Ру – бред. Как ни относись к Газзаеву-депутату.
+2
-1
+1
Ответ Yobo
Другое дело у нас Захарова и Медведев каждый день трезвомыслящие идеи продвигают.
Как это отменяет слова Газзаева? )
+2
-1
+1
Ответ Алексей Горланов
https://www.youtube.com/watch?v=KzLf7FWwJds
56 плюсов..
+1
0
+1
Ответ tankist231
Тут у многих фурагу рвёт от личной неприязни к газзаеву, а по сути то, в чем он не прав?
В том, что бредни древнего деда - это всего лишь бредни древнего деда. А примешивать нынешнюю повесточку про мерзких русофобов, радостно виляя хвостом, это уже личная инициатива Газзаева.
+2
-2
0
Ответ Буратинка
Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже --- Где Россия и где ЦСКА? При всём уважении к клубу. Утомили уже свои мелочные косяки страной прикрывать.
Ты думаешь разгоняют? Мне тоже так кажется. Ну наверное в этом есть смысл)
0
0
0
Ответ OldRedWhite
В суд надо подавать , в кооперации с судьями , если живы ! В Судъ !
а почему у тебя такая 100 процентная уверенность, что ничего не было? в этой жизни все возможно, мне вот интересно послушать. Гиру же сейчас заявляет по принципу- как мемуары пишет, доказать он ничего не может, особенно про часы с рубинами в сумках судей...звучит как песня, но странный подарок конечно был выбран и самый главный вопрос у меня возникает, а были ли спорные моменты во время матча и что-то мне подсказывает, что они были
0
0
0
Ну в этой же истории и так всем понятно, что про часы бред сумасшедшего. Зачем лишний раз рот открывать и разгонять эту тему. Хотя, как говорится «собака и на хвост свой лает»
+3
-3
0
А помните как один из бывших игроков "Марселя" в 2006 году рассказал,что сотрудники клуба отравили игроков ЦСКА ,через бутылки с водой,когда ЦСКА влетел 0-6?
Тогда все поверили,и никто не спрашивал чего он вспомнил об этом,спустя 15 лет
+3
-3
0
Ответ oksyumoron_777
а не догадываешься о причинах почему сейчас россия не в почете?
Для США всегда была не в почёте. Всю историю. А сейчас и куклы ЕС. Что им остаётся делать? Хозяин велел. Готовы в колоссальный ущерб себе подпевать и исполнять. Знаю, конечно.
+2
-2
0
Ответ Чебурашка от Гены
Ги Ру просто русофоб. Такая повесточка нынче на Западе. Не удивлюсь, если и до Зенитовского Кубка и до Золотого мяча Льва Яшина докопаются.
а не догадываешься о причинах почему сейчас россия не в почете?
+1
-1
0
Настоящий патриот, проявляет патриотизм даже сквозь густые усы!!!
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Ги Ру просто русофоб. Такая повесточка нынче на Западе. Не удивлюсь, если и до Зенитовского Кубка и до Золотого мяча Льва Яшина докопаются.
Смотри, опять доиграешься)))
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий