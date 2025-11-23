Валуев об избиении фаната после дерби «Спартака» и ЦСКА: «Подобные инциденты в последний раз происходили очень давно. Вижу заслугу Fan ID»

Николай Валуев: вижу заслугу Fan ID.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на драку болельщиков после матча «Спартака» и ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака » напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ . Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку , спровоцировавший драку и избитый болельщик был задержан .

«Драка после матча «Спартак» – ЦСКА ? По российским законам эти фанаты лишатся возможности посещать футбольные матчи.

К Fan ID у меня могут быть вопросы, только если этого не произойдет. Его заслугу я вижу, подобные инциденты в последний раз происходили уже очень давно», – сказал Валуев.