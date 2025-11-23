Валуев об избиении фаната после дерби «Спартака» и ЦСКА: «Подобные инциденты в последний раз происходили очень давно. Вижу заслугу Fan ID»
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на драку болельщиков после матча «Спартака» и ЦСКА (1:0).
В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили: «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку, спровоцировавший драку и избитый болельщик был задержан.
«Драка после матча «Спартак» – ЦСКА? По российским законам эти фанаты лишатся возможности посещать футбольные матчи.
К Fan ID у меня могут быть вопросы, только если этого не произойдет. Его заслугу я вижу, подобные инциденты в последний раз происходили уже очень давно», – сказал Валуев.