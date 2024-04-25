Okko купит права на показ ЛЧ со следующего сезона («Первый спорт»)

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Okko будет показывать матчи Лиги чемпионов со следующего сезона.

Как сообщает «Первый спорт», онлайн-кинотеатр приобретет права на показ Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

До этого права на трансляцию матчей турнира в России принадлежали «Матч ТВ» – соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о показе ЛЧ: «Наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Работаем в этом направлении, но пока договоренностей нет»

«Матч ТВ» может потерять права на ЛЧ со следующего сезона. Их, скорее всего, купит Okko («Мутко против»)

86 комментариев
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Бесславный конец Матч тв
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ничего хорошего не вижу кроме увеличения стоимости за подписки. Матч премьер + суперспорт или у кого он как называется теперь плюс Окко 🤷‍♂️если смотрите легально
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Я понимаю что большинство на сайте рады. Окко последнее классико без косяков показало, а за неделю до этого лично у меня наглухо вырубилось на субботу и воскресенье. Поэтому восторга от этой новости не испытываю. И вовсе не из-за того что лч станет платной. Думаю что радость будет у многих до первой прилëгшей трансляции
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Это оценит молодёжь, которая смотрит весь футбол мира через мизерный экран смартфона. Огромная часть населения с обычными телевизорами останется без ЛЧ.
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Похоже, что после фиаско с правами показа ЛЧ, канал МатчТВ теряет свою актуальность. Рейтинг канала знатно рухнет...
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Ответ Алексей Елистратов
Ну подождите немного, у УЕФА есть правило про показ матчей на общедоступном ТВ, то есть, в теории, ЛЧ вернется на первый канал (так как сбер) и будет с комментариями Казанского, Гутцайта или Стогниенко. Это уже большой плюс.
Не будет Первый канал забивать прайм-тайм ногомячом. Скуфы больше отдают предпочтения политически-аналитическим шоу в это время.
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Ответ luu
А почему все так рады тому, что теперь за просмотр ЛЧ надо будет платить?
Ладно бы просто платить, там за 5 лет так и не научились организовывать качественные трансляции на топ играх
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Ответ Андрей Балабаев
Я понимаю что большинство на сайте рады. Окко последнее классико без косяков показало, а за неделю до этого лично у меня наглухо вырубилось на субботу и воскресенье. Поэтому восторга от этой новости не испытываю. И вовсе не из-за того что лч станет платной. Думаю что радость будет у многих до первой прилëгшей трансляции
Не знаю, очень давно там смотрю Ла Лигу через смарт тв, вообще никаких проблем не было в этом сезоне. Чемпионат Азии плохо показывало, это было. Не знаю, почему, но периодически падали трансляции.
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Пламенный привет интернет трансляциям с задержкой
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Ответ Автобус Папы Карло
Комментаторы на Окко не особо лучше, чем на Матч.
Да, а минусят те, кто кроме Стогниенко и Елагина никого на Окко не знают. Между тем, какой-нибудь Борисов или Абба - кровь из ушей. При том, что Борисов регулярно получает топ матчи Испании
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Ответ Андрей Балабаев
Я понимаю что большинство на сайте рады. Окко последнее классико без косяков показало, а за неделю до этого лично у меня наглухо вырубилось на субботу и воскресенье. Поэтому восторга от этой новости не испытываю. И вовсе не из-за того что лч станет платной. Думаю что радость будет у многих до первой прилëгшей трансляции
Окко при технических проблемах всегда идут навстречу и как то компенсируют неудобства. Помню когда движ начался и АПЛ резко ушли,то они мне вернули вообще все деньги за год подписки (3999р), а не только за недостающие месяцы.
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Стыдливая реклама матча с мега отстойным пением комментаторов гимна лиги чемпионов приобретает новые краски.
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Ну подождите немного, у УЕФА есть правило про показ матчей на общедоступном ТВ, то есть, в теории, ЛЧ вернется на первый канал (так как сбер) и будет с комментариями Казанского, Гутцайта или Стогниенко. Это уже большой плюс.
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Ответ В поисках смысла
Ну хз. Раньше было норм. Сейчас куча непонятных комментаторов, нет интершума, на "больших" матчах часто бывают прерывания трансляции и часть эфира тупо пропускаешь.
Только в эти выходные смотрел матчи с интершумом. Вы что-то путаете.
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У меня подписка Прайм и там Окко спорт включена. Если придется отдельно покупать, что бы смотреть ЛЧ, то пошли бы он в одно место.
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Отличная новость. Теперь можно хоть все матчи группового этапа посмотреть
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Ну хз. Раньше было норм. Сейчас куча непонятных комментаторов, нет интершума, на "больших" матчах часто бывают прерывания трансляции и часть эфира тупо пропускаешь.
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А как это смотреть ЛЧ без Черданцева, Генича и Ко. ?
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Ответ Streetbor
ничего хорошего не вижу кроме увеличения стоимости за подписки. Матч премьер + суперспорт или у кого он как называется теперь плюс Окко 🤷‍♂️если смотрите легально
Ты не видишь. Я вижу не набивших оскомину комментаторов с выездами на матчи, репортажи, студии с более интересными людьми.
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Ответ Алексей Елистратов
Ну подождите немного, у УЕФА есть правило про показ матчей на общедоступном ТВ, то есть, в теории, ЛЧ вернется на первый канал (так как сбер) и будет с комментариями Казанского, Гутцайта или Стогниенко. Это уже большой плюс.
Ага, вернëтся. Достаточно посмотреть какие программы в это время там идут. Очевидно что футбол, тем более без российских клубов, там нахрен никому не нужен
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Ответ Viktor Smolyanin
Скорей конец окко, ща матч подключит кого надо)
Сбербанк против Газпрома? Ну хз кто кого
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А почему все так рады тому, что теперь за просмотр ЛЧ надо будет платить?
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Ответ Каба
Это оценит молодёжь, которая смотрит весь футбол мира через мизерный экран смартфона. Огромная часть населения с обычными телевизорами останется без ЛЧ.
Проблема решается очень просто. Если телевизор настолько старый (реально 10+ лет ему должно быть), то покупается китайская приставка (цена от 500 до 1000 рублей), через которую работает и Окко и Ютуб и все остальное.
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Ответ oleg150
Не знаю, очень давно там смотрю Ла Лигу через смарт тв, вообще никаких проблем не было в этом сезоне. Чемпионат Азии плохо показывало, это было. Не знаю, почему, но периодически падали трансляции.
Ла Лига у них тоже висла, как раз в том матче Реала, где был гол на последней секунде, который отменили, у них повисла трансляция и обо всем узнали постфактум уже.
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Не могу понять, почему Матч ТВ не продлил контракт они входят в холдинг Газпром ТВ денег у них для этого должно быть достаточно
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Ответ Алексей Елистратов
Ну подождите немного, у УЕФА есть правило про показ матчей на общедоступном ТВ, то есть, в теории, ЛЧ вернется на первый канал (так как сбер) и будет с комментариями Казанского, Гутцайта или Стогниенко. Это уже большой плюс.
Для этого нужно чтобы этим общедоступным каналам (МатчТВ выношу за скобки) эти трансляции были интересны. Сейчас по факту это им не интересно, может быть лишь условный РЕН.
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Ответ Wiley Fox
Ты фанат вечного пионера стогниенко, видимо Впрочем, кроме Минина на матч тв не осталось хороших комментаторов
Нет. Стогниенко как комментатор после Евро 12 тоже деградирует.
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В таком случае, Окко придется делать что-то типа бесплатного доступа, потому что УЕФА вроде как ставит условие на бесплатный доступ к определенному количеству матчей.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Ладно бы просто платить, там за 5 лет так и не научились организовывать качественные трансляции на топ играх
Ну кстати, довольно странно смотреть классико под комментарии Борисова. Даже парни на Спортснет комментируют намного интереснее
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Ответ Алексей Елистратов
Ну подождите немного, у УЕФА есть правило про показ матчей на общедоступном ТВ, то есть, в теории, ЛЧ вернется на первый канал (так как сбер) и будет с комментариями Казанского, Гутцайта или Стогниенко. Это уже большой плюс.
А может на НТВ как в старые времена один/два матча тура
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