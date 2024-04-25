Okko купит права на показ ЛЧ со следующего сезона («Первый спорт»)

Okko будет показывать матчи Лиги чемпионов со следующего сезона.

Как сообщает «Первый спорт», онлайн-кинотеатр приобретет права на показ Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

До этого права на трансляцию матчей турнира в России принадлежали «Матч ТВ» – соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о показе ЛЧ: «Наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Работаем в этом направлении, но пока договоренностей нет»

«Матч ТВ» может потерять права на ЛЧ со следующего сезона. Их, скорее всего, купит Okko («Мутко против»)