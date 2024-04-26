Кучеров в 3-м матче с «Флоридой»: передача, 4 броска, 2 хита и 3 потери за 22:31. У него 0+3 в этом плей-офф

Никита Кучеров сделал передачу в 3-м матче серии с «Флоридой».

« » проиграла «Пантерс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:5, 0-3).

В активе россиянина 3 (0+3) очка в 3 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Кучеров (22:31, 6:54 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 3 потери.