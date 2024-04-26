Кучеров в 3-м матче с «Флоридой»: передача, 4 броска, 2 хита и 3 потери за 22:31. У него 0+3 в этом плей-офф

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал передачу в 3-м матче серии с «Флоридой».

«Тампа» проиграла «Пантерс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:5, 0-3). 

В активе россиянина 3 (0+3) очка в 3 играх в текущем плей-офф. 

Сегодня Кучеров (22:31, 6:54 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 3 потери. 

4 комментария
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Похоже в этой серии всё ясно.
Жаль,я ждал более упорной борьбы(Я именно про количество матчей в серии) от Молний.
+3
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+3
Флорида конечно изначально виделась фаворитом,но не такой игры ожидаешь от обладателя АРТа в ПО.Похоже эта гонка сильно выхолостила Кучерова,а жаль.
+2
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Лидеры по очкам в ПО среди RW:

1. Яри Курри - 233
2. Гленн Андерсон - 214
3. Яромир Ягр - 201
4. Бретт Халл - 190
5. НИКИТА КУЧЕРОВ - 163

🔝 Рекорды ПО среди RW, которые уже принадлежат Кучу:

1. Передачи в большинстве - 51
2. Первые передачи в большинстве - 30

Что можно забирать до конца карьеры?

1. Очки в ПП: Босси - 76, Куч - 70
2. Передачи: Курри - 127, Куч - 110
3. Первые передачи: Андерсон - 80, Куч - 67
4. Вторые передачи: Ягр - 56, Куч - 43
5. Вторые передачи в ПП: Ягр - 25, Куч - 21
6. Очки в пустые: Хосса - 8, Куч - 6.
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Как я и говорил, после того как Бостон выбрал Торонто, болеть за Тампу придется недолго
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