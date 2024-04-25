Режиссер Андреасян снимет художественный фильм о Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове.

В марте в российском прокате вышел документальный фильм « : рожденный дважды».

«Я всегда считал, что один из смыслов жизни великих людей – это вдохновлять своими поступками других.

Как и большинство жителей нашей страны, я следил за трагедией, которая произошла с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека.

Когда я увидел Романа вновь на льду, когда осознал, что человек способен преодолеть любые сложности, если у него есть желание бороться, любить и заниматься делом своей жизни.

Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное «чемпионское» кино при непосредственном участии Романа и его близких», – написал Андреасян.