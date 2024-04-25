Экс-арбитр Федотов изменил мнение по эпизоду с рукой Чалова: «Он не попадает бедром по мячу. Это вмешательство ВАР и пенальти»
Игорь Федотов изменил свое мнение по эпизоду в московском дерби.
ЦСКА принимает «Спартак» в рамках 21-го тура Мир РПЛ (0:0, второй тайм). В первой половине игры судья Василий Казарцев не назначил пенальти в пользу красно-белых за попадание мяча в руку форварда армейцев Чалова.
Изначально в интервью «РБ Спорт» бывший арбитр Игорь Федотов поддержал решение Казарцева: «Для меня это не 11-метровый удар, потому что все действия игрока направлены на попытку сыграть бедром, а не остановить рукой мяч».
Однако позднее Федотов изменил свое мнение.
«Я сейчас увидел этот эпизод с другого ракурса и вывел на большой экран телевизора. Чалов не попадает бедром по мячу, при этом у него есть движение рукой в сторону мяча. Грубо говоря, он подбил рукой мяч.
Казарцев стоял за спиной и не видел этот момент. Соответственно, это вмешательство ВАР и пенальти», – заявил экс-арбитр.
ВАР всю игру проспал, ощущение, что его вообще не было...
Забавно
Если бы поставили пеналь, то игра бы раскрылась, а так .....
Теперь я ничего не понимаю в этом правиле. Надеюсь, хотя бы, футбольные судьи сами его понимают ))
Это намеренно так судили, защищая ничью 0:0 на ставках
Именно из-за таких и прилипает "крот", "тридвараз" и тп...
Испанский стыд, короче
Ладно, Казарцев не видел, допускаю. Где был вар? У них там один повтор? С удобного ракурса?