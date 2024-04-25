Экс-арбитр Федотов изменил мнение по эпизоду с рукой Чалова: «Он не попадает бедром по мячу. Это вмешательство ВАР и пенальти»

Игорь Федотов изменил свое мнение по эпизоду в московском дерби.

принимает « » в рамках 21-го тура Мир (0:0, второй тайм). В первой половине игры судья Василий Казарцев не назначил пенальти в пользу красно-белых за попадание мяча в руку форварда армейцев .

Изначально в интервью «РБ Спорт» бывший арбитр поддержал решение Казарцева: «Для меня это не 11-метровый удар, потому что все действия игрока направлены на попытку сыграть бедром, а не остановить рукой мяч».

Однако позднее Федотов изменил свое мнение.

«Я сейчас увидел этот эпизод с другого ракурса и вывел на большой экран телевизора. Чалов не попадает бедром по мячу, при этом у него есть движение рукой в сторону мяча. Грубо говоря, он подбил рукой мяч.

Казарцев стоял за спиной и не видел этот момент. Соответственно, это вмешательство ВАР и пенальти», – заявил экс-арбитр.