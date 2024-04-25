Экс-арбитр Федотов изменил мнение по эпизоду с рукой Чалова: «Он не попадает бедром по мячу. Это вмешательство ВАР и пенальти»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов видеоповторы Федор Чалов Футбол

Игорь Федотов изменил свое мнение по эпизоду в московском дерби.

ЦСКА принимает «Спартак» в рамках 21-го тура Мир РПЛ (0:0, второй тайм). В первой половине игры судья Василий Казарцев не назначил пенальти в пользу красно-белых за попадание мяча в руку форварда армейцев Чалова.

Изначально в интервью «РБ Спорт» бывший арбитр Игорь Федотов поддержал решение Казарцева: «Для меня это не 11-метровый удар, потому что все действия игрока направлены на попытку сыграть бедром, а не остановить рукой мяч». 

Однако позднее Федотов изменил свое мнение. 

«Я сейчас увидел этот эпизод с другого ракурса и вывел на большой экран телевизора. Чалов не попадает бедром по мячу, при этом у него есть движение рукой в сторону мяча. Грубо говоря, он подбил рукой мяч.

Казарцев стоял за спиной и не видел этот момент. Соответственно, это вмешательство ВАР и пенальти», – заявил экс-арбитр.

70 комментариев
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Там Мойзесу чистую красную не дают, чище некуда, а вы пенальти захотели. Это просто команда негодяев - Казарцев, Мешков и Кукуляк. Это криминал а не футбол.
+176
-11
+165
Ответ Николай Повалюхин
Там Мойзесу чистую красную не дают, чище некуда, а вы пенальти захотели. Это просто команда негодяев - Казарцев, Мешков и Кукуляк. Это криминал а не футбол.
Причем армейцы ноют, что судья спартаковский)
+84
-8
+76
Итого: неназначенный пеналь, непоказанная 100% красная. Коням мешков на варе спас очко)
+86
-24
+62
Я судья, я так вижу. Или не вижу. А потом опять вижу
+57
-7
+50
Ответ Николай Повалюхин
Там Мойзесу чистую красную не дают, чище некуда, а вы пенальти захотели. Это просто команда негодяев - Казарцев, Мешков и Кукуляк. Это криминал а не футбол.
Кукуляк, игрок ЦСКА бывший
+47
-6
+41
Там ещё Соболева за футболку держали когда он выворачивался и мог забить, Мойзес на красную чуть не сломал Угальде...
ВАР всю игру проспал, ощущение, что его вообще не было...
+45
-7
+38
Не хочется опять про судейство,но..... Пенальти не пенальти сказать точно не могу,но прямая красная игроку ЦСКА это 100 проц. Такие Спартаку сразу давали,а тут даже не смотрели. Это какое то вредительство
+37
-6
+31
Ну это всем понятно было сразу, кроме судьи на поле. Обычная история в РПЛ
+35
-7
+28
В начале матча фанаты ЦСКА с питерскими зрителями вместе в упор орали про то, как Казарцев вытащил Спартак. Итог - желтая не тому игроку Спартака, лишение чистого пенальти в пользу Спартака, отсутствия чистой красной у игрока ЦСКА.
Забавно
+42
-14
+28
Казарцев - это непотопляемый подлец)
+20
0
+20
Мне больше непонятно, зачем Казарцеву разрешили судить регби. Он не успевает перестроиться на футбол.
+19
-2
+17
Только что смотрел концовку матча Дортмунд-Байер, там был точно такой же эпизод. Но там это игра рукой. Штрафной, вратарь отбил на угловой, а с углового аптекари забили. Второй эпизод, это когда Мойзес наступил на ахил Угальде. Вот после таких эпизодов хочется чтобы кто-нибудь тоже наступил Казарцеву. Он такой оловянный что на словах не понимает. И да, оба эпизода были за ВАР, но там видать тоже спецы, типа Казарцева.
Если бы поставили пеналь, то игра бы раскрылась, а так .....
+13
0
+13
Судья дал понять, что рука это у кого надо рука, а то что Угальде чуть инвалидом не сели-крови же не было, а вот если бы была кровь, то это да. Короче цирк одно слово. Там где Казарцев судит всегда цирк.
+13
0
+13
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
Рубин красавцы, да?)
+16
-4
+12
Пенальти был.
+10
0
+10
И Соболева за майку не тянули в штрафной, и на Угальде красной не было.
+14
-4
+10
С этой игрой рукой сплошная неразбериха. В матче Зенит-Оренбург мяч, летящий в ворота, попал в отставленную на полметра руку игрока Оренбурга - пенальти не было. В матче Ростов-Спартак мяч попал в руку игрока Ростова, срикошетив от ноги, - пенальти был. А в матче ЦСКА-Спартак примерно в такой же ситуации, как в ростовском матче, пенальти опять не было...
Теперь я ничего не понимаю в этом правиле. Надеюсь, хотя бы, футбольные судьи сами его понимают ))
+12
-3
+9
Ответ Николай Повалюхин
Там Мойзесу чистую красную не дают, чище некуда, а вы пенальти захотели. Это просто команда негодяев - Казарцев, Мешков и Кукуляк. Это криминал а не футбол.
Это было издевательство а не судейство .Этих судей гнать надо было уже давным давно особенно Казанцева.
+8
0
+8
Казарцева и Мешкова давно пора отправить вслед за Вилковым... это не ошибки, это сознательное покрывательство...
+11
-3
+8
Проверим. Проверим
+8
-1
+7
Клоуны слепые, можно было бы сказать, но это не так

Это намеренно так судили, защищая ничью 0:0 на ставках
+8
-2
+6
Очень отвратительное судейство. Гнать в шею.

Именно из-за таких и прилипает "крот", "тридвараз" и тп...

Испанский стыд, короче
+7
-1
+6
А смысл в системе Вар если в итоге совершены две грубые ошибки?!
+6
0
+6
Казарцев ничего не понимает в футболе и это особенно заметно, когда он "дает играть".
+5
0
+5
Меня судейство Казанцева и Мешкова ни разу не удивляет, они всегда были днищем и свой уровень ниже плинтуса отлично подтвердили. Больше волнует то что Спартак ужасно играл в дерби! Впереди просто ужасно! Соболев просто днище такое же как Казарцев, даже еще хуже
+5
0
+5
пенка или нет, бог с ней, красная 💯, второй матч подряд соперника Спартака прощают
+6
-1
+5
Там не просто мяч попадает в руку, там откровенное движение руки по мячу.
Ладно, Казарцев не видел, допускаю. Где был вар? У них там один повтор? С удобного ракурса?
+8
-3
+5
Ответ Slavnov
За такое ставить бред, опасности ноль, никому не мешал,рука более менее прижата
Более менее прижата? там чистый пенальти там не мяч попал в руку а было движение руки в мяч 100 процентов пенальти.
+5
-1
+4
Ответ Mishgvin
Ну и зачем такие пенальти нужны, когда половина видит бедро, половина руку. А потом спустя час меняет мнение, потому что показалось по-другому
У ВАР есть доступ ко всем камерам. Они должны были видеть, что Чалов играет рукой.
+4
0
+4
Вытянули кабинетную конюшню в очередной раз
+7
-4
+3
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