Первый удар в створ в матче ЦСКА – «Спартак» нанесен на 80-й минуте

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Антон Зиньковский Футбол

Первый удар в створ в матче ЦСКА – «Спартак» нанесен на 80-й минуте.

Случилось это, когда Антон Зиньковский пытался замкнуть прострел Александра Соболева. Игорь Акинфеев парировал удар.

Всего в матче «Спартак» нанес 5 ударов (3 – в створ), ЦСКА 7 раз ударил по воротам (2 – в створ).

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16 комментариев
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Вы знаете, придя с работы домой, я знал что будет матч.
Потом думаю - надо бы в парк с ребенком сходить, на великах покататься.
Одновременно думаю - это же все таки дерби ЦСКА - СПАРТАК ! Не каждый день такой матч.
Маялся, маялся. Оделись с дитем, погнали. Пошли часов в 7 вечера, по МСК. Параллельно поглядываю на счет, периодически.
И вот сейчас, придя с улицы, я понимаю, какой же я все таки правильный сделал выбор, не оставшись смотреть этот матч.

Дело не в прогулке. А в том что я не потерял 2 часа жизни, на просмотр вот этого бессмысленного матча, который вообще ничего не решает, так он еще и по 0-0 ((

А сколько таких, которые не "пошли в парк", и остались смотреть...
+32
-1
+31
Ответ Злой Руся
Вы знаете, придя с работы домой, я знал что будет матч. Потом думаю - надо бы в парк с ребенком сходить, на великах покататься. Одновременно думаю - это же все таки дерби ЦСКА - СПАРТАК ! Не каждый день такой матч. Маялся, маялся. Оделись с дитем, погнали. Пошли часов в 7 вечера, по МСК. Параллельно поглядываю на счет, периодически. И вот сейчас, придя с улицы, я понимаю, какой же я все таки правильный сделал выбор, не оставшись смотреть этот матч. Дело не в прогулке. А в том что я не потерял 2 часа жизни, на просмотр вот этого бессмысленного матча, который вообще ничего не решает, так он еще и по 0-0 (( А сколько таких, которые не "пошли в парк", и остались смотреть...
Хотел тоже прогуляться, но решил что дерби и надо посмотреть. Ощущение после просмотра матча мне напомнили сидение в очереди в поликлинике. Бездумно потраченное время.
+7
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+7
Ответ Злой Руся
Вы знаете, придя с работы домой, я знал что будет матч. Потом думаю - надо бы в парк с ребенком сходить, на великах покататься. Одновременно думаю - это же все таки дерби ЦСКА - СПАРТАК ! Не каждый день такой матч. Маялся, маялся. Оделись с дитем, погнали. Пошли часов в 7 вечера, по МСК. Параллельно поглядываю на счет, периодически. И вот сейчас, придя с улицы, я понимаю, какой же я все таки правильный сделал выбор, не оставшись смотреть этот матч. Дело не в прогулке. А в том что я не потерял 2 часа жизни, на просмотр вот этого бессмысленного матча, который вообще ничего не решает, так он еще и по 0-0 (( А сколько таких, которые не "пошли в парк", и остались смотреть...
Ну здесь вопрос выбора и да не самый зрелищный по моментам, но парни бились и вы хорошо провели вечер, да и нам было не скучно… Удачи!
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+6
Нападающие что там что там трупы! Соболев это тихий ужас какой-то, одни потери, ни за один мяч не зацепился, все пешком... Мне интересно он хотя-бы вспотел?
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+3
Ответ Злой Руся
Вы знаете, придя с работы домой, я знал что будет матч. Потом думаю - надо бы в парк с ребенком сходить, на великах покататься. Одновременно думаю - это же все таки дерби ЦСКА - СПАРТАК ! Не каждый день такой матч. Маялся, маялся. Оделись с дитем, погнали. Пошли часов в 7 вечера, по МСК. Параллельно поглядываю на счет, периодически. И вот сейчас, придя с улицы, я понимаю, какой же я все таки правильный сделал выбор, не оставшись смотреть этот матч. Дело не в прогулке. А в том что я не потерял 2 часа жизни, на просмотр вот этого бессмысленного матча, который вообще ничего не решает, так он еще и по 0-0 (( А сколько таких, которые не "пошли в парк", и остались смотреть...
Знаете, а это в любом случае верный выбор оказался. Никакие футбольные матчи не стоят времени, проведённого с ребёнком, и воспоминаний ребёнка о совместном досуге с отцом.
Ну и свежим воздухом подышали, тоже хорошо))
П.С. хотя если бы остались смотреть матч, могли бы выспаться. Тоже неплохо
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2 часа жизни прожиты зря
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Почему этих чудаков на судьях допускают обслуживать матчи? Это просто позорище
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Ну и унылая субстанция коричневого цвета, а не матч. Спартак в очередной раз развели на бабки клуб из Нидерландов. Угальде абсолютно неинтересный игрок, который просто бездумно носится по полю. Почему по такой тяжелой игре не выходит Игнатов, единственный человек умеющий сыграть остро в центре. Центр защиты и вратарь пожалуй единственные светлые пятна, где играют игроки способные на высокие задачи
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Единственный однозначно положительный вывод защита Спартака при Слишковиче играет на уровне, не пропускает от остро атакующих команд на их поле, тренера нужно оставлять до конца сезона однозначно....
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Этот матч - крайне эффективная антиреклама РФПЛ. Очень низкое качество игры, куча брака, судья-кретин, особо и эмоций нет (хотя это типа дерби!), бей-беги-фоли-бейся головами. У ЦСКА в атаке паспортный лесосплав, у Спартака два дельфина. Ужасно.
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Сколько ставок слетело.
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Надо как - то увеличивать Слишковичу атакующую мощь и осмысленность новой схемы 3 4 1 2. Может правым латераллем будет больше времени проводить Тавареш, чем Денисов, центральным разыгрывающим полузащитником Игнатов, нежели Медина да и пара нападающих далеко не обязательно Соболев и Угальде, в эту пару может вклиниться Бонгонда и заменить одного из них. Все эти возможности надо опробовать, благо время до конца сезона есть. Пока радует монолитность защиты и некая надёжность опорной зоны.
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Ответ Вячеслав Припузов
Единственный однозначно положительный вывод защита Спартака при Слишковиче играет на уровне, не пропускает от остро атакующих команд на их поле, тренера нужно оставлять до конца сезона однозначно....
До конца сезона он точно останется, а летом надо менять. Когда ты ставишь обороняться 7 игроков, у тебя в любом случае шансов провести сухой матч будет больше. Только в атаке импотенция еще хуже, чем при Абаскале.
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