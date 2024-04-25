Первый удар в створ в матче ЦСКА – «Спартак» нанесен на 80-й минуте
Первый удар в створ в матче ЦСКА – «Спартак» нанесен на 80-й минуте.
Случилось это, когда Антон Зиньковский пытался замкнуть прострел Александра Соболева. Игорь Акинфеев парировал удар.
Всего в матче «Спартак» нанес 5 ударов (3 – в створ), ЦСКА 7 раз ударил по воротам (2 – в створ).
Потом думаю - надо бы в парк с ребенком сходить, на великах покататься.
Одновременно думаю - это же все таки дерби ЦСКА - СПАРТАК ! Не каждый день такой матч.
Маялся, маялся. Оделись с дитем, погнали. Пошли часов в 7 вечера, по МСК. Параллельно поглядываю на счет, периодически.
И вот сейчас, придя с улицы, я понимаю, какой же я все таки правильный сделал выбор, не оставшись смотреть этот матч.
Дело не в прогулке. А в том что я не потерял 2 часа жизни, на просмотр вот этого бессмысленного матча, который вообще ничего не решает, так он еще и по 0-0 ((
А сколько таких, которые не "пошли в парк", и остались смотреть...
Ну и свежим воздухом подышали, тоже хорошо))
П.С. хотя если бы остались смотреть матч, могли бы выспаться. Тоже неплохо