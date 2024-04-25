Первый удар в створ в матче ЦСКА – «Спартак» нанесен на 80-й минуте.

Случилось это, когда пытался замкнуть прострел Александра Соболева. Игорь Акинфеев парировал удар.

Всего в матче « » нанес 5 ударов (3 – в створ), 7 раз ударил по воротам (2 – в створ).