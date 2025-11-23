Бояринцев о Романове: «Спартаку» надо дать ему шанс и оставить главным тренером. Иностранцам дают карт-бланш, а своих парней увольняют после первой же неудачи»

Денис Бояринцев: «Спартаку» надо дать Романову шанс и оставить главным тренером.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Вадиме Романове .

«Я давно знаю Романова. Меня не удивило его назначение. Я сам играл с ним, он давно находится в системе «Спартака». Классно, что в клубе появляются свои специалисты.

Если Романов покажет хорошие результаты до перерыва, пусть его оставят главным тренером. Романов находится в отличном тренерском возрасте. «Спартаку » надо дать ему шанс и оставить главным тренером. С командой давно не работали доморощенные тренеры. Иностранцам наши клубы дают карт-бланш, а своих парней увольняют после первой же неудачи.

Романову однозначно надо дать поработать главным тренером «Спартака». Он раскроет потенциал клубных воспитанников. Его назначение только в лучшую сторону отразится на жизни всей системы», – сказал Бояринцев.