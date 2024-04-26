Орлов забросил 1-ю шайбу за «Каролину» в плей-офф. Это его 1-й гол в Кубке Стэнли с 2018 года

Дмитрий Орлов забросил 1-ю шайбу за «Каролину» в плей-офф.

Защитник «Харрикейнс» отличился в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (3:2, 3-0).

Россиянин набрал первый балл за результативность в текущем плей-офф.

Всего в кубковых матчах у него 32 (3+29) очка в 84 играх. Гол стал первым с 2018 года, когда выиграл в составе «Вашингтона».

Сегодня Дмитрий (19:21, 0:19 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Он сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.