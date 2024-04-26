Орлов забросил 1-ю шайбу за «Каролину» в плей-офф. Это его 1-й гол в Кубке Стэнли с 2018 года

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов забросил 1-ю шайбу за «Каролину» в плей-офф.

Защитник «Харрикейнс» отличился в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (3:2, 3-0). 

Россиянин набрал первый балл за результативность в текущем плей-офф.

Всего в кубковых матчах у него 32 (3+29) очка в 84 играх. Гол стал первым с 2018 года, когда Орлов выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона». 

Сегодня Дмитрий (19:21, 0:19 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Он сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.

4 комментария
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Огорчил земляка )))
+3
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+3
Красава!
+1
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+1
Орлов забил Сорокину. Птички блин
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Ответ Юрий Никулин
Орлов забил Сорокину. Птички блин
Птички высокого полёта
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