«Сити» хлопнул «МЮ», «Юве» уступил «Наполи», СКА сделал 1-1 в серии, ничья «Барсы», команда Щербаковой выиграла КПК и другие новости

1. «Манчестер Сити» пропустил первым, но все равно уверенно победил «Манчестер Юнайтед» (3:1) в дерби в 27-м туре АПЛ, значительно превзойдя соперника по статистическим показателям.

2. СКА отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо» во 2-м овертайме (пришли 23 996 зрителей), сравняв счет в серии Кубка Гагарина (1-1). «Авангард» повел 2-0 в серии с «Ладой», «Амур» выиграл в Магнитогорске и сравнял счет в серии с «Металлургом» (1-1).

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет чемпионата КХЛ не стал дисквалифицировать Бадди Робинсона за нокаутирующий удар в лицо Григорию Панину. «Трактор» пошутил о самом ярком эпизоде серии с «Салаватом»: «А кто теперь кому не пара, Гришенька?»

3. «Динамо» дома обыграло «Локомотив» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ. Другие результаты дня – здесь.

4. «Барселона» не справилась с «Атлетиком» (0:0) на выезде в 27-м туре Ла Лиги, «Атлетико» дома был сильнее «Бетиса» (2:1), «Жирона» в гостях уступила «Мальорке» (0:1).

5. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» (4:3), Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне и достиг отметки 300 очков в лиге. «Вашингтон» дома проиграл «Аризоне» (2:5), Овечкин не забил, но отметился результативной передачей. Все результаты дня – здесь.

6. «Ювентус» в гостях был бит «Наполи» (1:2) в 27-м туре Серии А, «Аталанта» Алексея Миранчука (вышел на 66-й минуте), ведя в счете, дома проиграла «Болонье» (1:2).

7. НБА. Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от проигрыша «Филадельфии», «Бостон» победил «Голден Стэйт», «Миннесота» уступила «Клипперс» и другие результаты.

8. «Реал» взбешен из-за скандала в конце матча с «Валенсией». «Сливочные» будут добиваться перемен в испанском судействе. Клубное ТВ снова дало огня, а в «Мадриде» считают, что «Барсу» пытаются «вернуть» в борьбу за титул Ла Лиги через судейские решения. Арбитр Хесус Хиль Мансано будет отстранен от работы. Кроме того, Винисиуса Жуниора снова оскорбили на расовой почве на «Месталье» – ребенок называл бразильца «обезьяной», на стадион вызывали полицию, лига ведет расследование.

8. Команда Анны Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала и заработала 10 млн рублей, команда Елизаветы Туктамышевой – 2-я, команда Алины Загитовой – 3-я. В последний день соревнований команда Туктамышевой выиграла конкурс капитанов, Даниил Самсонов выиграл произвольную программу у мужчин, Маргарита Базылюк победила у женщин, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – у пар, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин – в танцах на льду.

9. «Байер» справился с «Кельном» (2:0) в гостях в 24-м туре Бундеслиги и за 10 туров до конца сезона опережает «Баварию» на 10 очков! Команда Хаби Алонсо не проигрывает 34 матча подряд – 30 побед и 4 ничьих.

10. Евгений Сидоров выиграл гонку преследования в финале Кубка России по биатлон в Уфе, Эдуард Латыпов победил в общем зачете. У женщин в финале выиграла Наталия Шевченко, она же победила в общем зачете.

Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на 7-м этапе Кубка мира в Холменколлене. Норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шостад Кристиансен победили в сингл-миксте.

11. Норвежская лыжница Кристине Шистад выиграла спринт на 9-м этапе Кубка мира в Лахти. У мужчин победил норвежец Йоханнес Клэбо.

12. Шумиха в «Формуле-1». Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл», «если придется», сообщил его отец друзьям. Йос заявил: «Ред Булл» взорвется, если Хорнер останется. Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы». Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф допустил переход Макса: «Все возможно».

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