Кубок Первого канала по фигурному катанию. Хабибуллина и Княжук, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты пары Илья Княжук Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Наталья Хабибуллина Артем Грицаенко Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

3 марта спортивные пары представят произвольные программы на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 14.55 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Команда Анны Щербаковой) – 148,91

2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 131,08

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Команда Алины Загитовой)

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127 комментариев
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АБ просто прибиты шикарным прокатом ОГ, развалились ребята. Красные на глазах сливаются и сколько вы там не подсуживайте в капитанских конкурсах, все решается на льду
+21
-3
+18
Все пары сильные, но Княжуки обязаны отыграться, им это необходимо
+20
-5
+15
Осокиным показать свой класс, ребята вы можете! Удачи!
+17
-2
+15
букин в кадре это шедевр😅🤣
+14
0
+14
За Хабибуллину однозначно.
+17
-4
+13
Ну какая же классная пара Осокина-Грицаенко! Выбросы сумасшедшие по высоте и пролету - Лиза в полуметре от льда уже полностью раскрывается. Поддержки, подкруты - ну просто все прекрасно. Из Лизы выросла просто великолепная парница. Прокат жизни выдали ребята за синюю команду, за себя так не катались. Просто нереальные молодцы
+15
-2
+13
Плюс таких турнирова дает раскрыться спортсменам которые на 2 или 3 ролях сборной
+12
0
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Артём очень физически сильный партнёр! Лиза - просто комар носа не подточит - всё филигранно!
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Вот это прокат у Осокиной/Грицаенко! Браво! лучший в сезоне?
+10
0
+10
Выбросы у Осокиной - просто космос.
+10
0
+10
Хорошо оценили Грицаенко/Осокину. И по делу!
Впечатлили прокатом...
+11
-1
+10
Осокина-Грицаенко - просто блеск.
+10
0
+10
Здесь за всех, но больше за Княжуков
+12
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+9
ХК вперед! Пора катать безошибочно
+10
-1
+9
Хороши Осокины сегодня! Умнички!
+10
-1
+9
Умеет Лизон поддержать своих, конечно((... "Уже все" (с)
+10
-1
+9
Как по мне, Осокины лучше
Чище, компонентнее и качественнее
+9
-1
+8
ХК удачи и успеха .
+8
-1
+7
Очень красиво, когда партнёр опускает партнёршу с поддержки на одной руке!
+7
0
+7
А прокат то отличный!
И ставили ОЧЕНЬ щедро - даже за выброс флип, как МиГам ГОЕ дали.
Да и вообще
+7
0
+7
Нерв-то на пользу пошёл.
+7
0
+7
Естественно, личный рекорд
+7
0
+7
Осокина-Грицаенко прекрасны!
+7
0
+7
В этой тройке примерно равные силы по мастерству. Удачи всем парам, болеть буду за Лизу с Артёмом.
+9
-2
+7
Ответ <vella>
здесь в отличии от танце есть интрига, но есть чуйка, что победят ХК, у них параллельный 3Lz
ХК, ЧЯ, АБ и ОГ весь сезон борются с переменным успехом.
Так что всё может быть.
+6
0
+6
Кайфую от подкрутки ОГ
+6
0
+6
Красавцы 🔥
+6
0
+6
Лиза и в парах не очень как-то разбирается.
+7
-1
+6
Ответ Андор
Сейчас какой-то тренд на песни Губина?
А что не так? Классные песни
+5
0
+5
Осокины ..прям молодцы!
Выбросы чистенько , тодес неплохо,дорожка,
Поддержки намного лучше, чем в прошлом сезоне.
+5
0
+5
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