Кубок Первого канала по фигурному катанию. Хабибуллина и Княжук, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов выступят с произвольными программами
3 марта спортивные пары представят произвольные программы на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 14.55 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Команда Анны Щербаковой) – 148,91
2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 131,08
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Команда Алины Загитовой)
Впечатлили прокатом...
Чище, компонентнее и качественнее
И ставили ОЧЕНЬ щедро - даже за выброс флип, как МиГам ГОЕ дали.
Да и вообще
Так что всё может быть.
Выбросы чистенько , тодес неплохо,дорожка,
Поддержки намного лучше, чем в прошлом сезоне.