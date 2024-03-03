Кубок Первого канала по фигурному катанию. Хабибуллина и Княжук, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов выступят с произвольными программами

3 марта спортивные пары представят произвольные программы на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 14.55 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Команда Анны Щербаковой) – 148,91

2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 131,08

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (Команда Алины Загитовой)