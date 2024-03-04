Овечкин против «Аризоны»: передача, 8 бросков, 4 хита и «минус 1» за 20:58

Александр Овечкин набрал 45-е очко в сезоне НХЛ.

Капитан « » сделал передачу в игре против «Аризоны» (2:5).

В активе 38-летнего россиянина теперь 45 (17+28) очков в 57 играх в текущем сезоне НХЛ.

Сегодня Александр Овечкин провел на льду 20:58 (полезность – «минус 1»), нанес 8 бросков в створ ворот и применил 4 силовых приема.