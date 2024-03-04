Овечкин против «Аризоны»: передача, 8 бросков, 4 хита и «минус 1» за 20:58

Теги Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Хоккей

Александр Овечкин набрал 45-е очко в сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре против «Аризоны» (2:5).

В активе 38-летнего россиянина теперь 45 (17+28) очков в 57 играх в текущем сезоне НХЛ.

Сегодня Александр Овечкин провел на льду 20:58 (полезность – «минус 1»), нанес 8 бросков в створ ворот и применил 4 силовых приема.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ DiRT_ms1
Посмотрел игру. Конечно тяжело Ови с партрерами, они вообще нулевые. Передачу отдать порой самую простую не могут. Да ладно передачу, отсутсвует выбор позиции. Уровень игры Аризона Вашингтон это верхняя половина КХЛ. Уилсон привозила меньшинства, наличие некоторых людей в составе абсолютно не понятно, но что более еще не понятно, так это действие менеджера, где обмены?!
Это печаль и боль. Вместо игры в сильной команде типа как у Павелски, играет с Макмайклом, Лапьером и Протасом
+4
-2
+2
Не повезло сегодня - шайба не шла в ворота.
Но по броскам и хитам огненная статистика, как в лучшие годы.
+5
-4
+1
Правда один защитник, другой снайпер😬✌️😬
+1
0
+1
Посмотрел игру. Конечно тяжело Ови с партрерами, они вообще нулевые. Передачу отдать порой самую простую не могут. Да ладно передачу, отсутсвует выбор позиции. Уровень игры Аризона Вашингтон это верхняя половина КХЛ. Уилсон привозила меньшинства, наличие некоторых людей в составе абсолютно не понятно, но что более еще не понятно, так это действие менеджера, где обмены?!
+4
-3
+1
Он действительно старался сегодня.
И Линдгрен провел хороший матч, дважды мертвые шайбы вытащил.
Но счёт по делу, весь 3 период мяли тити, кроме последних трех минут. Вашингтон, походу, мимо
+1
0
+1
Минусечкин
+5
-5
0
А пас-то кучерявый! (в обоих смыслах)))
0
0
0
Ох уж этот лысый физрук! Специально подменил клюшку Овечкину, чтоб он голы не смог забивать. Коньки подставил Сане с тупыми лезвиями! А ещё в его шкафчик нагадил!

))))
0
0
0
Ответ Андрей Арсентьев
Не повезло сегодня - шайба не шла в ворота. Но по броскам и хитам огненная статистика, как в лучшие годы.
Ну так он почти 9 минут в большинстве отыграл, живет там.
+1
-1
0
Ответ Obracham 77
Валить надо в контендер.
Зачем контендеру эта гиря?
+4
-4
0
Ответ Obracham 77
Валить надо в контендер.
С таким уровнем игры, а главное - зарплатой, никто не возьмёт. Так что единственная надежда - завалить более-менее толкового центра баблом и переманить к себе
+2
-2
0
Ответ hhlg
Это печаль и боль. Вместо игры в сильной команде типа как у Павелски, играет с Макмайклом, Лапьером и Протасом
Игру в «сильной» команде заслужить надо, гений 🤣
Он не тянет простейших соперников, зато «сильные» команды с лёгкостью потянул бы на дно, как и свою нынешнюю.
0
0
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Ох уж этот лысый физрук! Специально подменил клюшку Овечкину, чтоб он голы не смог забивать. Коньки подставил Сане с тупыми лезвиями! А ещё в его шкафчик нагадил! ))))
Ты где в пятницу пропадал после 5-2 с ржавыми? Оплакивал?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий