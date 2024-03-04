Овечкин против «Аризоны»: передача, 8 бросков, 4 хита и «минус 1» за 20:58
Александр Овечкин набрал 45-е очко в сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре против «Аризоны» (2:5).
В активе 38-летнего россиянина теперь 45 (17+28) очков в 57 играх в текущем сезоне НХЛ.
Сегодня Александр Овечкин провел на льду 20:58 (полезность – «минус 1»), нанес 8 бросков в створ ворот и применил 4 силовых приема.
Но по броскам и хитам огненная статистика, как в лучшие годы.
И Линдгрен провел хороший матч, дважды мертвые шайбы вытащил.
Но счёт по делу, весь 3 период мяли тити, кроме последних трех минут. Вашингтон, походу, мимо
))))
Он не тянет простейших соперников, зато «сильные» команды с лёгкостью потянул бы на дно, как и свою нынешнюю.