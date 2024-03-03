«Реал» считает свисток Мансано перед голом на 99-й одним из крупнейших скандалов за годы. Клуб будет добиваться перемен в испанском судействе
В «Реале» считают судейство в матче с «Валенсией» скандальным.
На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.
Как пишет Marca, руководство «Реала» считает, что находится в эпицентре битвы, и полагает, что случившееся на «Месталье» – один из крупнейших скандалов за последние годы.
В «Реале» понимают, что ситуацию уже не изменить: два потерянных очка не вернуть. Клуб намерен высказаться о сложившейся ситуации, хотя считает, что сейчас обращаться в Королевскую испанскую футбольную федерацию, к работе которой много вопросов, довольно бессмысленно.
В «Мадриде» считают, что эпизод, случившийся на 99-й минуте матча, войдет в историю футбола. Клуб продолжит давление, чтобы изменить систему работы испанских арбитров.
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Каждую неделю скандалы.
Когда в матче с Реалом убивали последнюю команду (Альмерию) Примеры, тогда скандала для Реала не было. Наоборот, тогда это был подвиг, характер, а клубное ТВ нагло выдало «мы не привыкли к справедливости»...
Может, это эффект клубного ТВ
Самим не тошно быть такими😕
А вчера бац и в одну секунду судейство сломалось! Чудо какое-то
Но офсайды то были, причем действительно огроменные
Да ладно, в основное время никогда не компенсируют каждые минуты, так приходилось бы добавлять по 10-15 в каждом матче. Но вот когда при доб. минутах бывают задержки, судьи в большинстве случаев эти минуты компенсируют посекундно) Но вчера Мансано решил что такого не будет)
Даже ручные судьи Барсы не помогут Реалу стать чемпионом!!!
Обратите внимание, как ягодичные празднуют ничью Реала. Теперь представьте, что будет с ними когда Реал станет чемпионом 😆
Что-то после настоящих убийств Баварии Реал не требовал перемен в судействе
А нам остаётся смириться с результатом и двигаться дальше, Реал будет чемпионом Испании !!! Hala Madrid