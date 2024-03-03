«Реал» считает свисток Мансано перед голом на 99-й одним из крупнейших скандалов за годы. Клуб будет добиваться перемен в испанском судействе

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Хесус Хиль Мансано Футбол

В «Реале» считают судейство в матче с «Валенсией» скандальным.

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

Как пишет Marca, руководство «Реала» считает, что находится в эпицентре битвы, и полагает, что случившееся на «Месталье» – один из крупнейших скандалов за последние годы.

В «Реале» понимают, что ситуацию уже не изменить: два потерянных очка не вернуть. Клуб намерен высказаться о сложившейся ситуации, хотя считает, что сейчас обращаться в Королевскую испанскую футбольную федерацию, к работе которой много вопросов, довольно бессмысленно.

В «Мадриде» считают, что эпизод, случившийся на 99-й минуте матча, войдет в историю футбола. Клуб продолжит давление, чтобы изменить систему работы испанских арбитров.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало? 

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178 комментариев
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Ответ lokofan-n1
чем выше летаешь, тем больнее падать. чем больше тебе помогали судьи, тем сложнее потом смириться с адекватным судейством.
Это тебе в ветку с Барселоной нужно, ошибся немного)
+94
-40
+54
Объективно говоря, такого бреда я давно не видел. Матч не смотрел, сегодня утром зашёл почитать комментарии. Везде марганировые возмущения, как всегда. Сначала подумал, что очередное их нытьё на пустом месте, но решил посмотреть эпизод. У судьи после такого решения нужно отозвать лицензию арбитра. Позор просто.
+67
-19
+48
Ответ lokofan-n1
чем выше летаешь, тем больнее падать. чем больше тебе помогали судьи, тем сложнее потом смириться с адекватным судейством.
Сразу видно дурачка. Адекватным судейством это позорище не назвал даже каталонский свисток Иттуральде.
+53
-22
+31
Даже не знаю, какие судьи более убогие: английские, испанские или итальянские.
Каждую неделю скандалы.
+35
-5
+30
Ответ Bazilic
В 2002 году после матча с Локомотивом что-то Реал истерик не начинал по поводу судейства
Они и в финале ЛЧ против Атлетико почему то не возмущались, никто не в курсе почему?
+40
-20
+20
Судья и правда сморзил
+23
-6
+17
Я даже не знаю кому верить. Один говорит что Мансано должен был позволить доиграть момент, другой говорит что он сделал все правильно. Меня больше всего смущает красная Беллингему, Мансано сам практически подтвердил в протоколе, что оскорблений в его адрес не было. Тогда зачем карточка?
+21
-4
+17
Да уж, такого беспредела давненько не видел. Как можно свистеть когда игрок делает подачу в штрафную (и плевать успел он подать или только замахнулся, об этом только конченые могут спорить). Ещё и если учесть ВАР просмотр, то должен был свистнуть на 2-3 минуты позже. Ещё и подытожил красной за забитый гол)
+19
-5
+14
А Реал не смутил свисток Мансано в первом тайме, когда игрок Валенсии подбирал мяч в штрафной Реала, была потенциальная опасность для ворот Реала и Мансано свистнул, отправив всех на перерыв? Это было норм?
Когда в матче с Реалом убивали последнюю команду (Альмерию) Примеры, тогда скандала для Реала не было. Наоборот, тогда это был подвиг, характер, а клубное ТВ нагло выдало «мы не привыкли к справедливости»...
Может, это эффект клубного ТВ
+19
-11
+8
Ответ MADRiD_00
Я даже не знаю кому верить. Один говорит что Мансано должен был позволить доиграть момент, другой говорит что он сделал все правильно. Меня больше всего смущает красная Беллингему, Мансано сам практически подтвердил в протоколе, что оскорблений в его адрес не было. Тогда зачем карточка?
Так а что тут не знать? Закончи Мансано игру после выноса мяча на угловом и вопросов было бы ноль, но нет, сначала он решил этого не делать и дать доиграть атаку, но в последний момент свистнул когда мяч уже летел в штрафную. Логики в его действиях ноль.
+8
-1
+7
Ответ 10ztv
остальные скандалы произошли в лч 14-18
🗣️👶
+14
-8
+6
Ответ Liquidozz
Даже не знаю, какие судьи более убогие: английские, испанские или итальянские. Каждую неделю скандалы.
Наши, отечественные лучшие, косяков в этом году не было)
+7
-2
+5
Ответ MADRiD_00
Я даже не знаю кому верить. Один говорит что Мансано должен был позволить доиграть момент, другой говорит что он сделал все правильно. Меня больше всего смущает красная Беллингему, Мансано сам практически подтвердил в протоколе, что оскорблений в его адрес не было. Тогда зачем карточка?
Дело в здравом смысле. Если судья свистит во время опасного момента, игроки будут обвинять его. А если это очень важный матч, как сейчас? Судья сам виноват в этой ситуации. А потом ноют, что из хейтят. Раньше любой судья знал, что опасную атаку надо дать доиграть, чтобы такого не было
+5
0
+5
Сколько в комментариях хейтеров, которые нагло врут
Самим не тошно быть такими😕
+12
-8
+4
В 2002 году после матча с Локомотивом что-то Реал истерик не начинал по поводу судейства
+20
-16
+4
Ответ lokofan-n1
чем выше летаешь, тем больнее падать. чем больше тебе помогали судьи, тем сложнее потом смириться с адекватным судейством.
До вчерашней 99-й минуты в Испании было нормальное, отличное, прекрасное судейство, особенно когда дело касалось барселон да алмерий

А вчера бац и в одну секунду судейство сломалось! Чудо какое-то
+11
-8
+3
Ответ ten Hag
Это когда на Роббене левое пенальти дали + за попадание в грудь Карвахаля - пенальти?
Это когда левая красная Видалю, это когда голы с КИЛОМЕТРОВЫХ офсайдов засчитывали
+8
-5
+3
Ответ Kappa Pride
Испанский чемп это прям кладезь нытиков Там кто достойный есть вообще?
Будто в АПЛ не бывает таких косяков
+4
-1
+3
Ответ lokofan-n1
чем выше летаешь, тем больнее падать. чем больше тебе помогали судьи, тем сложнее потом смириться с адекватным судейством.
Не слежу за испанским футболом, 5 минут назад увидел это видео ... Ну тут нет слов, кто-то ещё после такого будет говорить, что в РПЛ слабые и некомпетентные судьи?! Это же просто клоуанада: идёт атака и судейка свистит, когда уже идёт подача в штрафную. Это либо прямая заряженность, либо просто несоответствие уровня арбитра матчу
+3
0
+3
Ответ ten Hag
Левая Ахахах Гори ясно
Ну допустим красную можно оспорить
Но офсайды то были, причем действительно огроменные
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-2
+3
Ответ Crestbook
Примерная раскладка по добавленному времени второго тайма (посекундно): 55 минута (2 замены) + 50 сек 62 (2 замены) + 30 сек 64 (травма Дуро) + 30 сек 74 (4 замены) + 1 минута 75 (гол Винисиус празднование и ВАР) + 3 минуты 85 (замена) + 20 сек 85 (травма Диакаби) + 2 мин 40 сек 92 (пенальти ВАР) + 2 мин Итого: добавленное время приблизительно 11 минут
Просмотр ВАР занял более 3х минут.
Да ладно, в основное время никогда не компенсируют каждые минуты, так приходилось бы добавлять по 10-15 в каждом матче. Но вот когда при доб. минутах бывают задержки, судьи в большинстве случаев эти минуты компенсируют посекундно) Но вчера Мансано решил что такого не будет)
+3
0
+3
Ответ Bazilic
Про Негрейру не надоело? Второй год роют эту тему, а так ничего и не нашли))
скоро докопаются и все докажут. Не переживай)
+4
-2
+2
Ответ Tristan...
А Реал не смутил свисток Мансано в первом тайме, когда игрок Валенсии подбирал мяч в штрафной Реала, была потенциальная опасность для ворот Реала и Мансано свистнул, отправив всех на перерыв? Это было норм? Когда в матче с Реалом убивали последнюю команду (Альмерию) Примеры, тогда скандала для Реала не было. Наоборот, тогда это был подвиг, характер, а клубное ТВ нагло выдало «мы не привыкли к справедливости»... Может, это эффект клубного ТВ
Первый тайм - мяч вылетает из штрафной. Свисток уместен. Второй там - мяч влетает в штрафную. Лет 30 смотрю футбол, ниразу не видел, чтоб свистели об окончании матча в такой момент. Негрейрщина какая-то)
+5
-3
+2
Реал Мадрид - лидер чемпионата Испании!!!

Даже ручные судьи Барсы не помогут Реалу стать чемпионом!!!

Обратите внимание, как ягодичные празднуют ничью Реала. Теперь представьте, что будет с ними когда Реал станет чемпионом 😆
+3
-1
+2
Ответ 10ztv
остальные скандалы произошли в лч 14-18
Как вообще совести хватает
Что-то после настоящих убийств Баварии Реал не требовал перемен в судействе
+28
-26
+2
Ответ Ванька-Манька
У нашего будущего обладателя зыэм жуха снова 0+0?)))
Хорошо хоть вы убедились, что он на поле был. А то язвительные комментарии после матчей, что у Беллингема 0 результативных действий, когда он даже не играл из-за травмы знатно веселили.
+2
0
+2
Накосячил Мансано однозначно, и ведь не впервой, три пенальти за игру , назначенные им же многие помнят! Похоже, что Валенсия чем-то очень близка ему....
А нам остаётся смириться с результатом и двигаться дальше, Реал будет чемпионом Испании !!! Hala Madrid
+3
-1
+2
Ответ Bazilic
Как вообще совести хватает Что-то после настоящих убийств Баварии Реал не требовал перемен в судействе
я вообще удивляюсь как можно про этот матч с баварией говорить,или вы специально что ли не пойму!?? раз видите ошибки в пользу реала,почему не говорите и про ошибки в пользу баварии,если бы пришлось не засчитывать 2 гола реала,то нужно и 2 гола баварии отменить - забиты тоже вне правил
+5
-3
+2
Ответ Kappa Pride
Испанский чемп это прям кладезь нытиков Там кто достойный есть вообще?
Судьи?)
+4
-2
+2
Ответ lokofan-n1
чем выше летаешь, тем больнее падать. чем больше тебе помогали судьи, тем сложнее потом смириться с адекватным судейством.
Свисток судьи когда локо с реалом 2-2 сыграли и не дали атаку провести голевую
+3
-1
+2
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