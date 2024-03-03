«Реал» считает свисток Мансано перед голом на 99-й одним из крупнейших скандалов за годы. Клуб будет добиваться перемен в испанском судействе

В «Реале» считают судейство в матче с «Валенсией» скандальным.

На 99-й минуте матча 27-го тура судья дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

Как пишет Marca, руководство « » считает, что находится в эпицентре битвы, и полагает, что случившееся на «Месталье» – один из крупнейших скандалов за последние годы.

В «Реале» понимают, что ситуацию уже не изменить: два потерянных очка не вернуть. Клуб намерен высказаться о сложившейся ситуации, хотя считает, что сейчас обращаться в Королевскую испанскую футбольную федерацию, к работе которой много вопросов, довольно бессмысленно.

В «Мадриде» считают, что эпизод, случившийся на 99-й минуте матча, войдет в историю футбола. Клуб продолжит давление, чтобы изменить систему работы испанских арбитров.

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