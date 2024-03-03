Финал Кубка России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Логинов – 2-м, Бабиков – 3-м, Халили – 4-м, Пащенко – 5-м, Поварницын – 11-м

Теги сборная России результаты Кубок России гонка преследования Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Ильназ Мухамедзянов Гонка легенд биатлона Карим Халили Кирилл Бажин Алексей Вагин Александр Корнев Евгений Сидоров Даниил Усов Биатлон

3 марта в Уфе на Кубке России по биатлону мужчины пробегут гонку преследования.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

5-й этап (финал)

Уфа

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Эдуард Латыпов 

2. Александр Логинов – 25,0

3. Антон Бабиков – 35,0

4. Карим Халили – 49,0

5. Петр Пащенко – 1.02,0

6. Алексей Вагин – 1.02,0

7. Кирилл Бажин – 1.02,0

8. Даниил Усов – 1.11,0 

9. Ильназ Мухамедзянов – 1.19,0

10. Евгений Сидоров – 1.19,0

11. Александр Поварницын – 1.24,0

12. Михаил Бурундуков – 1.38,0

13. Дмитрий Иванов – 1.39,0

14. Александр Корнев – 1.44,0

15. Вадим Истамгулов – 1.45,0

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39 комментариев
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Латыпов решил, что ему уже хватит призовых? ))
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Работа Максимова во всей красе.
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Латыпов провалил гонку.
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За Антоху!
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Логинов точен на втором рубеже, а у Эдика катастрофа -- 4 промаха, к сожалению, и он из борьбы за призы в пасьюте выбывает.
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Нет лидерской психологии у Латыпова. Как не было так и нет. 4 на лежке это умудриться надо. Косуля.
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6 промахов на 10 выстрелов лëжа это сильно.
Отжëг так отжëг Эдвард.
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Что с Эдуардом??!? Кошмар...
Саша молодец!
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Эд по ходу поправку не сделал.
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Эдик вообще что то совсем растерялся.. даже на лёжке.. Нельзя ему иметь гандикап, не умеет пользоваться им.
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Ответ re#mn
а выиграет хитрый Халили
Не сегодня.)
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Латыпов это что такое выдал? Вчера расслабился с семьёй что ли? Не даются ему гонки с 4 рубежами.
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Куда стрелял Эдик-непонятно.. 6 промахов на 2 рубежах. И не быстро,вроде,они с с Сашей шли.
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Бедный Губерниев, один биатлон в стране развивает, не надорвался бы)))
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Ответ starichok77
Логинов, Латыпов, Бабиков, Гараничев, Цветков..., им посчастливилось соревноваться с сильнейшими мировыми лидерами..., смотрю на Магазеева, Лапшина, Аввакумову, и даже Кузьмину, пусть звезд с неба не хватают, но участвуют, а вот молодежи нашей "вариться в собственном соку"...
Ну это же не будет продолжаться вечно. И молодёжь будет на КМ, не бывает вечных банов) Натали Ш, Шеллер, Дюжева, Гаврилова- им то уж стопудово доведётся на международных соревнованиях побегать. И пострелять) Рано или поздно здравый смысл победит.
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Эх, выпал Эдик из обоймы...
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Однако же когда Гу начинает приводить в пример Тюмень, Уфу и тд - в противовес Пскову, надо понимать что это богатейшие регионы... И могут себе позволить любой спорт, тем более популярные лыжные виды, и +климат подходящий. Псков, при всём уважении не столь богат... Откуда им брать деньги на биатлон?
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Нда, и такое бывает
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Латыпов не выдерживает давления что ли?
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Отлично) Шипулину пенделя волшебного Гу отвесил)))
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Повар подтянулся норм)
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Начало неудачное у Эдика, два промаха, Логинов и Бабиков по разу. Остальные преследователи из десятки точно отстрелялись.
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Саша такого подарка не принял
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Эдик 2 махнул
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Губер еще и угрожает кому-то, вот клоун.)
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Интересная будет гонка сегодня .. Будут , в основном , соревноваться между собой два хороших бегунка . Стрельба !!!!..Тут уж- у кого окажутся сильнее нервы ...Не припомню . чтобы так тесно друг с другом стартовали Эд и Санька ...Болею сегодня за обоих .. Успехов в гонке .!
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Ну поглядим.
К стрельбе стоя Эдвард должен иметь уже больше минуты запаса по идее.
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Ответ александр
Латыпов провалил гонку.
не только гонку..
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Как же бесит этот мастер слова Губерниев(((
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Саша хорош и хочется ему сегодня золота, но как и Эдик, он редко радует чистой стрельбой, на 4 рубежах оба могут настрелять воробьёв. Но желаю обоим справиться. Антону, Кариму, Ильназу, Кириллу тоже желаю удачи) Ну и всем остальным)))
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