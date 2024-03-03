Финал Кубка России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Логинов – 2-м, Бабиков – 3-м, Халили – 4-м, Пащенко – 5-м, Поварницын – 11-м

3 марта в Уфе на Кубке России по биатлону мужчины пробегут гонку преследования.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

5-й этап (финал)

Уфа

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1.

2. – 25,0

3. – 35,0

4. – 49,0

5. – 1.02,0

6. – 1.02,0

7. – 1.02,0

8. Даниил Усов – 1.11,0

9. – 1.19,0

10. – 1.19,0

11. – 1.24,0

12. Михаил Бурундуков – 1.38,0

13. Дмитрий Иванов – 1.39,0

14. – 1.44,0

15. Вадим Истамгулов – 1.45,0