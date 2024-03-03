Финал Кубка России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Логинов – 2-м, Бабиков – 3-м, Халили – 4-м, Пащенко – 5-м, Поварницын – 11-м
3 марта в Уфе на Кубке России по биатлону мужчины пробегут гонку преследования.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
5-й этап (финал)
Уфа
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Александр Логинов – 25,0
3. Антон Бабиков – 35,0
4. Карим Халили – 49,0
5. Петр Пащенко – 1.02,0
6. Алексей Вагин – 1.02,0
7. Кирилл Бажин – 1.02,0
8. Даниил Усов – 1.11,0
9. Ильназ Мухамедзянов – 1.19,0
10. Евгений Сидоров – 1.19,0
11. Александр Поварницын – 1.24,0
12. Михаил Бурундуков – 1.38,0
13. Дмитрий Иванов – 1.39,0
14. Александр Корнев – 1.44,0
15. Вадим Истамгулов – 1.45,0
Отжëг так отжëг Эдвард.
Саша молодец!
К стрельбе стоя Эдвард должен иметь уже больше минуты запаса по идее.