Владислав Радимов: «Спартак» потратил десятки миллионов рублей, но те, кто рядом с Барко, не соответствуют уровню. То же и «Динамо» – есть те, кто получает зарплату, но это профанация и обман»

Владислав Радимов остался недоволен уровнем игры в матче «Спартак» – «Динамо».

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о качестве футбола в матче Мир РПЛ между «Спартаком » и «Динамо » (1:1), который прошел 6 декабря.

«Вот все говорят дерби, да, интересно, интрига «Гусев – Романов». Но сколько брака допускали футболисты! Я такого не видел давно. Просто диву даешься, в каких ситуациях терялись мячи. Или у меня какие-то завышенные ожидания?

А у обеих команд игроки ого-го какого уровня, «Спартак» потратил десятки миллионов рублей, но те, кто рядом с ними, с тем же Эсекиэлем Барко , вообще не соответствуют этому уровню.

А ведь если делать команду, то делать именно команду, а не приглашать несколько звезд – а остальные ладно, пусть будут. Так что «Спартаку» надо менять очень многое и браться за дело с головой.

То же самое про «Динамо» – есть игроки высокого уровня, а есть те, кто просто получает зарплату, живет в Москве, тренируется на хорошей базе. Но это все профанация и обман.

И если судить по нашему чемпионату, по этому дерби – ну вот посторонний приедет какой-нибудь специалист из Европы, посмотрит и скажет, мол, какой же низкий у вас уровень чемпионата, если у вас вот такое дерби двух команд с такими вложениями, с такой инфраструктурой и историей», – сказал Владислав Радимов .