❄️ Лыжи. Кубок мира. Шистад выиграла спринт свободным стилем, Ридзек – 2-я, Далквист – 3-я

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен спринт (жен) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Джесси Диггинс Виктория Карл Кертту Нисканен сборная Чехии жен Йоханна Хагстрем Йонна Сундлинг Лотта Венг Рози Бреннан Майя Далквист Кристине Ставос Шистад Матильде Мирвол Фрида Карлссон Линн Сван Моа Лундгрен Джулия Керн Лаура Гиммлер Катержина Янатова Алина Майер Юлие Мире Патриция Эйдука Ясми Йоэнсуу Колетта Ридзек Ясмин Кахара Лыжи

Норвежская лыжница Кристине Шистад выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лахти.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

9-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 3.00,86

2. Колетта Ридзек (Германия) – 0,76

3. Майя Далквист (Швеция) – 0,80

4. Линн Сван (Швеция) – 1,32

5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1,76

6. Ясми Йоэнсуу (Финлнядия) – 4,34

 

Йоханна Хагстрем (Швеция) выбыла в 1/2 финала, Рози Бреннан (США) и Фрида Карлссон (Швеция) – в 1/4 финала, Джесси Диггинс (США) и Виктория Карл (Германия) – в квалификации.

 

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66 комментариев
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Ответ Грюденфельдер
Да видно Джесс вошла в кризис
Она ещё в прошлое воскресенье бежала полтинник в США и по этой причине поздно вылетела в Европу. Накопившаяся по сезону усталость (не пропустила ни одной гонки в календаре кубка мира) и джетлаг могли сделать своё дело.
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Сундлинг- машина, после 20 км разделки на максимум, с запасом быстрее спринтеров, отдыхавших вчера.
+4
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Линн Сван надо продолжать жёстко атаковать первую позицию Джессики в общем зачёте. Пока всякие непонятные журналюги и эмоционально неустойчивые и дико впечатлительные персонажи ведутся на дешёвый хайп, который раздувается вокруг Карлссон, необходимо приложить максимум усилий, чтобы выхватить БХГ у неё из под носа.
Из оставшихся шести гонок лишь одна благоволит Диггинс, три Карлссон и три явно Линн, с некоторыми неплохими перспективами в фалунской разделке в плане набора очков.
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Ответ Electric02
Зачем Диггинс бежала марафон в Америке, непонятно. Теперь из-за этого мы близки к катастрофе: первый в истории победитель общего зачёта без единого подиума в разделках...
катастрофа была в прошлом году, когда БХГ достался девушке с одной победой.. кстати, подиумов в разделках у нее тоже не было..
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Ответ Vicing Charlsson
Скажите пожалуйста, по новой системе сколько очков дают за победу в квале и за победу в отдельной гонке?
Квалификация: 15 за 1е место , 12 за второе , 10 за 3е и так первая 10ка.
Основная гонка: Победа 100 очков 2е 95 3е 90.
Шистад может набрать 100+6 , Йонна если будет 3ей 90+15 , Сванн если будет 2ой 95+12.
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Невероятно, но факт: дисквал получила Карлссон, а не американка, которая подбивала сзади шведку. И не один раз.
По мнению судей, американку надо было пропустить что ли Фриде?! " Создавала помехи" Бред какой-то((
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Будет забавно, если Сундлинг или Сван, бежавшие вчера 20 км разделку, смогут Шистад обыграть, но шансов не много: трассу поменяли, она хоть и стала длиннее, но 2 средних подъёма без крутых участков проще бежать, чем основной подъём на коротком круге, да и после каждого подъёма спуск и финиш после спуска, хоть и без разворота на нём.
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Джессика не прошла квалификацию, шансы Линн Сван на БХГ повышаются.
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Шведки традиционно взяли очки непустив Шистад даже в 4ку.
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Вебер и тут неплохо - 11 после вчерашнего 15-ого места. Причём она наверное единственная, кто расстроился что спуск финишный поменяли, - вчера на отрезке финишного спуска она была быстрейшей на трёх кругах.
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Ответ dirli
Шведки странные, год назад устраивают фарс, ради победы в спринтерском зачете Дальквист, а тут Сундлинг упирается, усложняя жизнь Сванн в борьбе за ОЗ.
Ну там были финишные старты , сейчас ещё осталось время да и позиция Сванн за малый кубок спринтов в принципе железная. Плюс Сванн и Сундлинг не лучшие подруги 😀
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Диггинс и Карл мимо кассы, интересно
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Непривычно видеть Сундлинг и Сван в качестве LL одновременно.
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Ответ Vicing Charlsson
Альпийский кубок?
Нет просто женская гонка в Энгандине. В основном для любителей и ветеранш. В 10ку также вошли биатлонистка Селена Гаспарин и Серайна Бонер бывшая лыжница.
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Колетта умница!
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Шистад 106 очков, Сванн 97, Сундлинг 95
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Ответ Vicing Charlsson
Современные правила вообще не понятные. Норвежка ШЕСТад в этом сезоне умышленно уронила Эмму Рибом, в итоге норвежку вообще не наказали, ни дисквал ни ЖК. Сегодня американка уронила Фриду, в итоге вместо виновницы наказали пострадавшую. 2 года назад Фрида и Джесс столкнулись и американка упала, в итоге Фриду дисквалнули и она снялась с ТДС. Просто какой то мировой заговор против Шведок.
дичь просто какая-то.
Где начинаются "судейские решения" - там начинается какая-то дичь🤷🤷
Иногда такие решения принимаются, что диву даешься
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Ответ Грюденфельдер
Я даже не знал что она сообразила бежать марафон там. Странное решение. Закончиться сезон в Марте потом бегай себе на здоровье , там 100 разных гонок в конце марта и апреле...
Она и Шумахер пробежали по полтиннику. Выиграли, кстати. Но Диггинс теперь может проиграть БХГ.

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&competitorid=207090&raceid=45515

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&competitorid=146768&raceid=45514
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Ответ _Lena_
Сейчас Дальквист обошла Сван, не надо искать вселенский заговор там где его нет.
В шведской сборной свои кружки по интересам. Сундлинг с Рибом подружки, Дальквист с Карлссон, Сван кажется немного сама по себе, но не факт.
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Ответ Грюденфельдер
Нет просто женская гонка в Энгандине. В основном для любителей и ветеранш. В 10ку также вошли биатлонистка Селена Гаспарин и Серайна Бонер бывшая лыжница.
Спасибо, понятно. Интересная гонка.
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Ответ Vicing Charlsson
Спасибо, понятно. Интересная гонка.
Просто первая гонка Йохауг после возвращения , интересно. Переключаемся на финиш Васалоппет там уже почти 80 км из 90 прошли.
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Невероятно, но факт: дисквал получила Карлссон, а не американка, которая подбивала сзади шведку. И не один раз. По мнению судей, американку надо было пропустить что ли Фриде?! " Создавала помехи" Бред какой-то((
Современные правила вообще не понятные. Норвежка ШЕСТад в этом сезоне умышленно уронила Эмму Рибом, в итоге норвежку вообще не наказали, ни дисквал ни ЖК. Сегодня американка уронила Фриду, в итоге вместо виновницы наказали пострадавшую. 2 года назад Фрида и Джесс столкнулись и американка упала, в итоге Фриду дисквалнули и она снялась с ТДС. Просто какой то мировой заговор против Шведок.
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Шведская банда против Шистад. Продолжение.
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Ответ Вячеслав Клименко
дичь просто какая-то. Где начинаются "судейские решения" - там начинается какая-то дичь🤷🤷 Иногда такие решения принимаются, что диву даешься
Это точно, просто дичь.
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Ответ Vicing Charlsson
Спринт превращается в горнолыжку. Одни спуски с небольшими подьемами, без равнины.
Да это так
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Ответ Грюденфельдер
Ну там были финишные старты , сейчас ещё осталось время да и позиция Сванн за малый кубок спринтов в принципе железная. Плюс Сванн и Сундлинг не лучшие подруги 😀
"Плюс Сванн и Сундлинг не лучшие подруги"
Вот, я об этом же. Видимо год назад была личная инициатива Рибом помочь подруге. Сундлинг и в прошлом году не стала ни кого пропускать))
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Ответ dirli
"Плюс Сванн и Сундлинг не лучшие подруги" Вот, я об этом же. Видимо год назад была личная инициатива Рибом помочь подруге. Сундлинг и в прошлом году не стала ни кого пропускать))
Сейчас Дальквист обошла Сван, не надо искать вселенский заговор там где его нет.
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Ответ Йенс Мустерманн
Она ещё в прошлое воскресенье бежала полтинник в США и по этой причине поздно вылетела в Европу. Накопившаяся по сезону усталость (не пропустила ни одной гонки в календаре кубка мира) и джетлаг могли сделать своё дело.
Я даже не знал что она сообразила бежать марафон там. Странное решение. Закончиться сезон в Марте потом бегай себе на здоровье , там 100 разных гонок в конце марта и апреле...
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Ответ Йенс Мустерманн
Джессика не прошла квалификацию, шансы Линн Сван на БХГ повышаются.
Да видно Джесс вошла в кризис
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Ответ Сергей Котов
Все будет зависеть от 50 км!
Без шансов для Сванн, столько очков не отыграть. На 50 км Диггинс будет выше
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