❄️ Лыжи. Кубок мира. Шистад выиграла спринт свободным стилем, Ридзек – 2-я, Далквист – 3-я

Норвежская лыжница Кристине Шистад выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лахти.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

9-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 3.00,86

2. Колетта Ридзек (Германия) – 0,76

3. Майя Далквист (Швеция) – 0,80

4. Линн Сван (Швеция) – 1,32

5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1,76

6. Ясми Йоэнсуу (Финлнядия) – 4,34

Йоханна Хагстрем (Швеция) выбыла в 1/2 финала, Рози Бреннан (США) и Фрида Карлссон (Швеция) – в 1/4 финала, Джесси Диггинс (США) и Виктория Карл (Германия) – в квалификации.