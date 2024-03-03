❄️ Лыжи. Кубок мира. Шистад выиграла спринт свободным стилем, Ридзек – 2-я, Далквист – 3-я
Норвежская лыжница Кристине Шистад выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лахти.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
9-й этап
Лахти, Финляндия
Женщины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 3.00,86
2. Колетта Ридзек (Германия) – 0,76
3. Майя Далквист (Швеция) – 0,80
4. Линн Сван (Швеция) – 1,32
5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1,76
6. Ясми Йоэнсуу (Финлнядия) – 4,34
Йоханна Хагстрем (Швеция) выбыла в 1/2 финала, Рози Бреннан (США) и Фрида Карлссон (Швеция) – в 1/4 финала, Джесси Диггинс (США) и Виктория Карл (Германия) – в квалификации.
Из оставшихся шести гонок лишь одна благоволит Диггинс, три Карлссон и три явно Линн, с некоторыми неплохими перспективами в фалунской разделке в плане набора очков.
Основная гонка: Победа 100 очков 2е 95 3е 90.
Шистад может набрать 100+6 , Йонна если будет 3ей 90+15 , Сванн если будет 2ой 95+12.
По мнению судей, американку надо было пропустить что ли Фриде?! " Создавала помехи" Бред какой-то((
Где начинаются "судейские решения" - там начинается какая-то дичь🤷🤷
Иногда такие решения принимаются, что диву даешься
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&competitorid=207090&raceid=45515
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&competitorid=146768&raceid=45514
Вот, я об этом же. Видимо год назад была личная инициатива Рибом помочь подруге. Сундлинг и в прошлом году не стала ни кого пропускать))