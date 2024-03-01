Промес задержан в ОАЭ, Погба забанили на 4 года, «Спартаку» запретили играть на своем стадионе, Путин призвал россиян заниматься спортом и другие новости

1. Промес не смог вылететь со «Спартаком» из ОАЭ в Санкт-Петербург – его задержала полиция Дубая. В «Спартаке» ситуацию назвали «непростой» (и отказались от дальнейших комментариев), а в прокуратуре Нидерландов заявили, что не были в курсе задержания футболиста. Что ждет Квинси? На все вопросы мы ответили здесь.

2. Мало бед у «Спартака», так еще и РПЛ не разрешила клубу провести матч с «Факелом» на своем стадионе. Все из-за неудовлетворительного состояния газона (фото – жесть!) – в «Спартаке» отметили, что система подогрева не справилась с «выпадением рекордного количества снега». Красно-белые, вероятно, примут «Факел» в «Лужниках», а если не получится договориться – в Химках.

3. Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг. Вердикт прокуратуры – повышенный уровень тестостерона. Француз не намерен сдаваться и оспорит бан в CAS, его поддержал Дидье Дешам.

4. Владимир Путин на послании Федеральному собранию призвал заниматься спортом фразой «бросай пить – вставай на лыжи». Выступление президента посетили Вероника Степанова, Светлана Журова, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и другие представители российского спорта. Камила Валиева отсутствовала, но посмотрела послание Путина на ноутбуке.

5. ЦСКА мощно стартовал в Кубке Гагарина, отгрузив четыре гола «Локомотиву», «Трактор» пропустил невидимую шайбу, но все равно выиграл у «Салавата», «Спартак» без Ковальчука победил «Северсталь». Все результаты дня – здесь.

6. Анастасия Егорова выиграла индивидуальную гонку в финале Кубка России по биатлону, в мужской гонке победу одержал Карим Халили.

7. НХЛ. «Тампа» уступила «Баффало» (2:3 ОТ), Кучеров сделал передачу (104-е очко в сезоне, Маккиннон выбил 100 и сократил отставание в гонке бомбардиров) и удалился в овертайме. «Нэшвилл» разгромил «Миннесоту» (6:1), Тренин забросил 10-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. В «МЮ» сильно возмутились из-за ролика «Фулхэма», в котором высмеяли падение Бруну Фернандеша. Клуб задели предположения о симуляции со стороны португальца, и Эрик тен Хаг призвал «Фулхэм» принести извинения.

9. «Атлетик» разгромил «Атлетико» в ответном полуфинале Кубка Испании и в финале встретится с «Мальоркой».

10. НБА. 31 очко и 11 подборов от Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Нью-Йорк», «Денвер» одолел «Майами» и другие результаты.

11. Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой.

12. «Аль-Наср» в отсутствие дисквалифицированного Роналду (португалец, естественно, провел этот день в тренажерке) не смог победить «Аль-Хазем», однако фанаты поддержали Криша баннером «CR7 – лучший бомбардир мира».

13. Ходатайство СК о заочном аресте Евгения Савина рассмотрят 6 марта.

14. В Санкт-Петербурге ожидают более 50 тысяч зрителей на матче «Зенит» – «Спартак». Прокомментирует игру топовый дуэт Черданцев-Богданов.

15. Вместимость «СКА-Арены» выросла до 22 300 зрителей. СКА увеличил ее на 800 человек перед стартом плей‑офф.

16. Даниэль Риккардо показал лучшее время в первой практике нового сезона «Формулы-1», Льюис Хэмилтон был лучшим во второй практике.

Цитаты дня

Зарема о «Спартаке»: «Надо очень постараться не закончить в топ-3. В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону» – этому нет прощения. Я верю в моих парней»

Владимир Быстров: «Джикия не усилил бы «Зенит». Я смотрю футбол глазами, а не жопой»

Тесса Виртью о деле Валиевой: «Это так грустно. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка»

Егор Титов: «Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций. Люди за границей желают ему не самые хорошие вещи, учитывая европейскую обстановку»