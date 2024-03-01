Промес задержан в ОАЭ, Погба забанили на 4 года, «Спартаку» запретили играть на своем стадионе, Путин призвал россиян заниматься спортом и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1.  Промес не смог вылететь со «Спартаком» из ОАЭ в Санкт-Петербург – его задержала полиция Дубая. В «Спартаке» ситуацию назвали «непростой» (и отказались от дальнейших комментариев), а в прокуратуре Нидерландов заявили, что не были в курсе задержания футболиста. Что ждет Квинси? На все вопросы мы ответили здесь.

2. Мало бед у «Спартака», так еще и РПЛ не разрешила клубу провести матч с «Факелом» на своем стадионе. Все из-за неудовлетворительного состояния газона (фото – жесть!) – в «Спартаке» отметили, что система подогрева не справилась с «выпадением рекордного количества снега». Красно-белые, вероятно, примут «Факел» в «Лужниках», а если не получится договориться – в Химках.

3. Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг. Вердикт прокуратуры – повышенный уровень тестостерона. Француз не намерен сдаваться и оспорит бан в CAS, его поддержал Дидье Дешам.

4. Владимир Путин на послании Федеральному собранию призвал заниматься спортом фразой «бросай пить – вставай на лыжи». Выступление президента посетили Вероника Степанова, Светлана Журова, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и другие представители российского спорта. Камила Валиева отсутствовала, но посмотрела послание Путина на ноутбуке.

5. ЦСКА мощно стартовал в Кубке Гагарина, отгрузив четыре гола «Локомотиву», «Трактор» пропустил невидимую шайбу, но все равно выиграл у «Салавата», «Спартак» без Ковальчука победил «Северсталь». Все результаты дня – здесь.

6. Анастасия Егорова выиграла индивидуальную гонку в финале Кубка России по биатлону, в мужской гонке победу одержал Карим Халили.

7. НХЛ. «Тампа» уступила «Баффало» (2:3 ОТ), Кучеров сделал передачу (104-е очко в сезоне, Маккиннон выбил 100 и сократил отставание в гонке бомбардиров) и удалился в овертайме. «Нэшвилл» разгромил «Миннесоту» (6:1), Тренин забросил 10-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь

8. В «МЮ» сильно возмутились из-за ролика «Фулхэма», в котором высмеяли падение Бруну Фернандеша. Клуб задели предположения о симуляции со стороны португальца, и Эрик тен Хаг призвал «Фулхэм» принести извинения.

9. «Атлетик» разгромил «Атлетико» в ответном полуфинале Кубка Испании и в финале встретится с «Мальоркой».

10. НБА. 31 очко и 11 подборов от Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Нью-Йорк»,  «Денвер» одолел «Майами» и другие результаты.

11. Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой.

12. «Аль-Наср» в отсутствие дисквалифицированного Роналду (португалец, естественно, провел этот день в тренажерке) не смог победить «Аль-Хазем», однако фанаты поддержали Криша баннером «CR7 – лучший бомбардир мира».

13. Ходатайство СК о заочном аресте Евгения Савина рассмотрят 6 марта.

14. В Санкт-Петербурге ожидают более 50 тысяч зрителей на матче «Зенит» – «Спартак». Прокомментирует игру топовый дуэт Черданцев-Богданов.

15. Вместимость «СКА-Арены» выросла до 22 300 зрителей. СКА увеличил ее на 800 человек перед стартом плей‑офф.

16. Даниэль Риккардо показал лучшее время в первой практике нового сезона «Формулы-1», Льюис Хэмилтон был лучшим во второй практике.

Цитаты дня

Зарема о «Спартаке»: «Надо очень постараться не закончить в топ-3. В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону» – этому нет прощения. Я верю в моих парней»

Владимир Быстров: «Джикия не усилил бы «Зенит». Я смотрю футбол глазами, а не жопой»

Тесса Виртью о деле Валиевой: «Это так грустно. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка»

Егор Титов: «Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций. Люди за границей желают ему не самые хорошие вещи, учитывая европейскую обстановку»

31 комментарий
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Все губернаторы России в первый день весны: Повелеваю в каждой пивнухе-наливайке организовать отдел лыж и палок!
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Ответ Nik-17
Что ж ты фраер сдал назад…
Весна опять пришла и лучики тепла,
Доверчиво глядят в моё окно
Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть
По памяти пойдёт со мной 🎶
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Ну как же ИНОГДА мне нравятся евробюрократы! Сколько было эмоций, различных заявлений, от протухших ветеранов, до депутатов всех мастей. Как они трясли кулачками и топали ножками, брызгали слюной.НЕ ОТДАДИМ! И что в итоге, какой-то клерк 15 уровня, взял постановление суда на бумаге формата А5, и внес данные в международную базу. И через тысячи километров у другого клерка, загорелся красный флажок. Дальше все согласно прописанной инструкции, добро пожаловать в обезьянник, до выяснения так сказать, у меня другие дела. И завертелось шестеренки.
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Ответ korysh
странно все таки, что Промес не улетел из ОАЭ в день вынесения приговора. А теперь ситуация с тем, что стоит ли ему играть у нас или нет, разрешилась сама собой
Да свои же красиво сдали. Потом сделают вид, что своих не бросают, а промеса депортируют в Нидерланды))
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Что ж ты фраер сдал назад…
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Ответ Verhovn
Антоху нашего задержали. А вы хоть понимаете, с кем дело имеете? Это Спартак.
Нет предела человеческой мерзости…слили пацана
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Начальники еле к дзю до пиивыкать стали, а тут лыжи. Правильно сказал ВВП нужны новые элиты.
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странно все таки, что Промес не улетел из ОАЭ в день вынесения приговора. А теперь ситуация с тем, что стоит ли ему играть у нас или нет, разрешилась сама собой
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Мужики, а что если вместо Куинси взять Погба? Его то от в Дубае не задержат
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Думать надо, с нашим-то климатом в феврале-марте в футбол играть. Снег так неожиданно выпадает🤷‍♀️
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"Топовый дуэт Черданцев..."я сейчас от смеха умру.
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Вероника Степанова
комментарий для лайков от знающих только одну Степанову
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Дааа. Такая подстава с Промесом. Я думаю , что Спартак тупо слил такой актив с негативным оттенком. Все прекрасно понимали , что его могут и должны задержать . Но кто -то решил , что он умнее паровоза . Уму непостижимо. Вы на что что рассчитывали , когда везли Промеса ? На свои хотелки. Мне этот Промес вообще никуда не уперся , но как выглядит в этой ситуации руководство Спартака и насколько вы поступили по -джентельменски ? Я думаю , что теперь Спартак должен вложить миллионы долларов в адвоката и сопутствующие расходы для освобождения Промеса . Иначе это выглядит , что вы его сами слили и это мощнейший удар по репутации.
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Антоху нашего задержали. А вы хоть понимаете, с кем дело имеете? Это Спартак.
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Ответ korysh
странно все таки, что Промес не улетел из ОАЭ в день вынесения приговора. А теперь ситуация с тем, что стоит ли ему играть у нас или нет, разрешилась сама собой
понадеялся на вседозволенность, теперь будет сухари сушить
+3
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Ответ korysh
странно все таки, что Промес не улетел из ОАЭ в день вынесения приговора. А теперь ситуация с тем, что стоит ли ему играть у нас или нет, разрешилась сама собой
А это тактика Спартака была… Все здесь писали «должны разорвать контракт, стыд, позор, где какое-нибудь заявление?» - а они на несколько ходов вперед ушли, просто взяли и сдали преступника!

Шах и мат злопыхателям!
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Ответ seppblatter@mail.ru
Все губернаторы России в первый день весны: Повелеваю в каждой пивнухе-наливайке организовать отдел лыж и палок!
Шутки - это не твое
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Ответ tolobas
Шутки - это не твое
Не понял. Послание президента ФС для тебя плохая шутка?
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