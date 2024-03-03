Глушаков считает, что госденьги нужны в российском футболе: «У государства их много – нужно же тратить»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков агенты деньги Футбол

Денис Глушаков высказался за вложение государственных денег в российский футбол.

– Нужны ли государственные деньги в российском футболе?

– Нужны. В любом случае они требуются, ведь у нашего государства много денег – нужно же их тратить.

– В основном эти деньги идут на ваши зарплаты. 

– Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент.

Насколько я знаю, это 10 процентов с зарплаты и 50 процентов с подъемных, но у всех разные условия в контрактах. Про это никто не говорит почему-то, – заявил полузащитник армянского «Урарту».

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137 комментариев
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Денег у государства действительно много, только не для обычных граждан, а для избранных) для обычных «денег нет, вы держитесь тут, всего вам хорошего»
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+211
Раз футболисты гос. служащие, то должны иметь зарплаты на ряду с учителями, воспитателями, спасателями и участковыми
+96
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Комментарий удален модератором
А есть ли закон об оскорблении чувств людей, которым не на что купить лекарства своим детям?⚽️
+38
-1
+37
Денег настолько много у государства, что собирают на операции больным детишкам с помощью смс.
+30
-2
+28
Ответ Василий Чацкий
Денег у государства действительно много, только не для обычных граждан, а для избранных) для обычных «денег нет, вы держитесь тут, всего вам хорошего»
Боты налетели на фразу Димона что-ли??
+24
-2
+22
Ответ Hutnik
Комментарий удален модератором
Мозг офф.
+22
0
+22
Ответ Martin Naceri
Комментарий скрыт
Ога. Норвежцы "просто так" (на нефтяных деньгах) придумали себе крупнейший в мире государственный фонд благосостояния для населения, у нас на нефтяные деньги почему-то дворцы строить придумали и имущество на Западе покупать для узкой прослойки.
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-3
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🤡🤡🤡
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Это деньги не государства, а деньги налогоплательщиков!
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у государства нет своих денег, это деньги граждан. но кто-то об этом часто забывает
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+19
Почему-то надо тратить на тех, кто не вносит никакого вклада ни в экономику, ни в социальную сферу. Зачем мне, как налогоплательщику, нужен Глушаков? Мне необходимо нормальное здравоохранение, образование, инфраструктура. Инвестиции в российский футбол - вещь в себе, смысла и пользы от этого нет. Правда, есть ещё более бессмысленное вложение денег, которое существует уже два года.
+20
-2
+18
Ответ Always_sam
у государства нет своих денег, это деньги граждан. но кто-то об этом часто забывает
Большая часть России об этом часто забывает. Восхваляют королька за его провальные решения во внутренней и внешней политике. А некоторые радуются смерти того, кто разоблачал голлума и его шайку
+20
-3
+17
Ответ Agent Smith
А есть ли закон об оскорблении чувств людей, которым не на что купить лекарства своим детям?⚽️
Ну ты что, это же не верующие)
+12
0
+12
готовый чиновник
+13
-1
+12
Ответ Jazzzz
Комментарий скрыт
кругом враги
+12
-1
+11
Ответ Hutnik
Комментарий удален модератором
Это было известно 15 лет назад 😂
+11
-1
+10
Ответ Jazzzz
Комментарий скрыт
Почему деньги обычных граждан должны идти в бюджет команд, не участвующих в еврокубках и на игры которых даже без фан айди не сходить?
+10
-1
+9
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
Я вот работаю. Уже 20 лет. И у меня уже стерты колени, хотя 10 лет из них я сидел в офисе. При этом я еще и инвестирую, довольно таки аккуратно. Но денег по прежнему мало. Интересно почему?
+13
-4
+9
Еще бы добавил, что ему приходит делиться с любовницами, банщиками и т. д.
+9
-1
+8
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий удален модератором
Ну прав ведь, совсем же крохи остаются. А вообще, читая высказывания многих футболистов, просто поражаешься тому, в какой же параллельной реальности они находятся...
+9
-1
+8
Глушаков и существа в его мире: государство- ну очень богатый, день и ночь работающий единорог или Гефест, отдающий все деньги бездельникам и разгильдяям, которые их тратят джаст фо фан.
+9
-2
+7
открою Денису небольшой секрет. Денег много, но эти деньги не государства, а людей. и государство должно тратить деньги налогоплательщиков не на зарплаты футболистов, а на инфраструктурные проекты, больницы и школы
+8
-2
+6
они должны доходить либо до граждан в том или ином виде, либо до инфраструктуры.
а в футбол - в сотую очередь
+7
-1
+6
ОПГ Ромашка и кооператив Озеро
+7
-1
+6
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
И почему эти миллионы должны выживать? Вместо того, чтобы хорошо зарабатывать? Я не говорю про заработки Глушакова в лучшие моменты? Но уж миллион в год у меня должен оставаться? Если уж ипотека в год бешеная?
+5
0
+5
😁😁😁😁😁
+5
-1
+4
Ответ Jazzzz
Комментарий скрыт
Интернет дешевый не благодаря государству, а даже вопреки (повезло с советским научно-технологическим наследием). ЖКХ дорогое и неэффективное по обслуживанию (в морозы по всей стране лопнуло много труб). Многим людям на грани бедности услуги ЖКХ по стоимости просто неподъемные. С чем можно согласиться - это с тем, что работа есть (много граждан уехало))))
+4
0
+4
Ответ Павел Мельников
Ога. Норвежцы "просто так" (на нефтяных деньгах) придумали себе крупнейший в мире государственный фонд благосостояния для населения, у нас на нефтяные деньги почему-то дворцы строить придумали и имущество на Западе покупать для узкой прослойки.
Мартин, заблокировавший мне возможность ответов, а сколько человек живет в Канаде или Австралии? С такими ресурсами здесь могло быть лучше, чем во всех этих странах, включая Норвегию, вместе взятых, и территорию с числом населения можно было использовать в качестве преимущества, а не недостатка, как у вас в представлении.
+4
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Хаха,но не тратить же на зарплату в миллионы долларов на презиков типа Глушакова
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