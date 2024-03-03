Глушаков считает, что госденьги нужны в российском футболе: «У государства их много – нужно же тратить»
Денис Глушаков высказался за вложение государственных денег в российский футбол.
– Нужны ли государственные деньги в российском футболе?
– Нужны. В любом случае они требуются, ведь у нашего государства много денег – нужно же их тратить.
– В основном эти деньги идут на ваши зарплаты.
– Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент.
Насколько я знаю, это 10 процентов с зарплаты и 50 процентов с подъемных, но у всех разные условия в контрактах. Про это никто не говорит почему-то, – заявил полузащитник армянского «Урарту».
а в футбол - в сотую очередь