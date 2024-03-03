«Локомотив» проиграл «Динамо» – 1:2. Забили Бителло, Макаров и Жемалетдинов

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Рифат Жемалетдинов Денис Макаров Бителло онлайны Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 12-й минуте открыл хавбек хозяев Бителло. На 58-й полузащитник Денис Макаров удвоил преимущество своей команды. На 84-й полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов отыграл один гол.

«Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в таблице. «Локомотив» идет 5-м, имея 31 балл.

Динамо – Локомотив 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
3 марта, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Бителло, 2:0 – 58 Макаров, 2:1 – 84 Жемалетдинов.
ДинамоЛещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Паршивлюк (Скопинцев, 74), Лаксальт, Чавес, Карраскаль (Фомин, 90), Макаров (Гладышев, 74), Бителло (Грулев, 82), Тюкавин (Смолов, 82).
ЛокомотивЛантратов, Сильянов, Ньямси, Морозов, Митай (Самошников, 65), Тикнизян, Миранчук (Сулейманов, 46), Баринов, Карпукас (Сарвели, 77), Глушенков (Жемалетдинов, 65), Дзюба (Пиняев, 46).
Предупреждения:
Лаксальт (26), Морозов (29), Сильянов (64), Самошников (72), Бальбуэна (83), Фернандес (87), Ньямси (90).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

267 комментариев
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Сегодня Динамовские болельщики увидят на сколько готова команда, ко второй половине этого сезона. И к какому результату, по итогу этого сезона. Игра с Локомотивом, будет хорошей для этого проверкой. Хорошей и результативный игры, ждём только побеДы. Удачи Динамо!
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Всех сораДников с очень нужной Победой!!! Дальше пока нет слов, одни эмоции от радости, я на кухню, потом вернусь напишу всё.....
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Шикарно Карраскаль разобрался
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И это первая игра после большого перерыва. Молодцы ребята. Ну а Карраскалю просто огромный привет. он сегодня играл чудесно, иначе не скажешь. Теперь полный вперёд должен быть ребята. Впереди с таким футболом нас ждёт много побед. Хоть и ошибались сегодня. но это оставим на первый матч весны. Играли здорово. Личка хорошо поработал на сборах с ребятами. Но карраскаль мне сегодня не только понравился. он играл с душой.Играл очень здорово. Это моё мнение.....
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С победой Динамо! С заслуженной победой! Классная временами игра, просто классная! Караскаль- лучший сегодня!

Замены неудачные…..

С такой игрой как в первом тайме можно добиться многого!!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻
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Бодренько играли. С удовольствием смотрел. Карраскаль👍
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Ответ misha___97
Шикарно Карраскаль разобрался
А наш Федотов не мог найти к нему подход. Досадно.
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Идут по темному переулку Краснодар и Зенит. А тут Динамо - гоп-стоп, мы подошли из-за угла..))
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С победой! Но, как обычно, заставили понервничать.
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Ответ Фахрик
Я вот обратил внимание, болелы Динамо очень часто первыми оставляют комменты, переписываются между собой, приветствуют друг друга, как-будто они знакомы с детства, первыми оставляют пожелания. Интересно, это от того, что они в большинстве своём бездельники или они так любят свою команду, что даже ходят друг к другу в гости и тд и тп?
Кто вам мешает быть первым? Не здороваться, не желать здоровья друг другу? От представителя вашей нации слышать это по крайней мере удивительно.
+14
-2
+12
Динамо с заслуженной победой!
+11
0
+11
Ответ verhowen
Сегодня Динамовские болельщики увидят на сколько готова команда, ко второй половине этого сезона. И к какому результату, по итогу этого сезона. Игра с Локомотивом, будет хорошей для этого проверкой. Хорошей и результативный игры, ждём только побеДы. Удачи Динамо!
Проверки и смотрины закончились. Осталось треть чемпионата. Надо побеждать.
+13
-2
+11
Мододцы. Могли забить и больше. Но для начало нормально. Играли грамотно. Вперёд ДИНАМО мы с тобой!
+12
-2
+10
Динамо с почином, отличный гол забивает Бителло!!! Так Битело свой гол уже забил, следующий кто?
+11
-1
+10
Динамо с победой, удачи в борьбе за титул, думаю, шансы есть.
+10
-1
+9
Всех болельщиков бело-голубых с победой.
В концовке как обычно нервяк. Личке с этим нужно что-то делать.
+10
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Нет слов. С победой! Только Динамо!
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Миранчук после такого максимум 500 тыс при том рублей. может со своим дружком Шпиневым просить.На лавку сажать надо.
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Карраскалю, Чавесу, Битело надо передачи подкорректировать. Макаров и Тюкавин ведь наши - они не умеют так быстро думать и бегать, тем более, если это надо делать одновременно.
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Тренерское поражение. Галактионов снова перемудрил со стартовым составом. Включились в матч после замен только после 70-й минуты.
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С побеДой, Динамовцы!
Будем надеяться, это только начало победной весны.
+10
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+8
Ответ Viktor Martunov
Однозначно! +5 во время игры, комфортная погода. Надеюсь латиносы покажут на что они способны. Забьëм первыми отлично. Жду голов от Тюкавина, Битело и Фомина. Никаких 0:0 и 1:1 как вчера.
Надо не ждать голов, а верить в то, что они будут.
+8
-1
+7
Ответ Viktor Martunov
Это и подразумеваю сораДник.
Трудный матч сегодня будет для нас. Матч истины.
С этого матча в случае Победы, а мы верим в неё, может начаться наш подъём к вершинам.
+8
-1
+7
Опять атака на скорости, опять Тюкавин и снова потеря. Ему надо как на Вагнера играть, чтобы он спиной к воротам мяч принимал и вертелся, видимо. В этой команде на скорости он косепор.
+7
0
+7
Ответ Coongur
У Динамо отличная возможность сократить отставание, посмотрим, как весенняя часть с Личкой. Все предыдущие весенние отрезки были ужасны, так что иллюзий пока не питаю
Будем верить что весенняя часть с Личкой на этот раз пройдёт без отрицательных эксцессов.
+8
-1
+7
Нормальная игра, вот всем и ответ после вчерашнего матча - да, подготовиться можно было лучше.
Игра Динамо намного интереснее , чем у Зенита, Локо тоже неплохо играл, но только во втором тайме. Огненный матч, а не вчерашняя порнография.
+9
-2
+7
Динамо с победой! В 2-х очках от Зенита, в 4-х от Краснодара!
+8
-1
+7
Была там нонче дикая заруба,
менты в которой понимали толк.
Хотя из гроба встал великий Дзюба
и он клешнями шевелить не мог.
+8
-1
+7
Ответ verhowen
Сегодня Динамовские болельщики увидят на сколько готова команда, ко второй половине этого сезона. И к какому результату, по итогу этого сезона. Игра с Локомотивом, будет хорошей для этого проверкой. Хорошей и результативный игры, ждём только побеДы. Удачи Динамо!
Привет!!! Буду немногословным сегодня. Скажу лишь что Динамо нужна только победа для погони за лидерами. и пожелаю Динамо Удачи!, Огромной Удачи и везения.!
+8
-1
+7
Ответ ДМ-1чемпион
Мододцы. Могли забить и больше. Но для начало нормально. Играли грамотно. Вперёд ДИНАМО мы с тобой!
Первая победа есть, следующий матч не менее важный и сложный.
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-1
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