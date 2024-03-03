«Локомотив» проиграл «Динамо» – 1:2. Забили Бителло, Макаров и Жемалетдинов

«Динамо» обыграло «Локомотив» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 12-й минуте открыл хавбек хозяев . На 58-й полузащитник удвоил преимущество своей команды. На 84-й полузащитник гостей отыграл один гол.

«Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в таблице. «Локомотив» идет 5-м, имея 31 балл.

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