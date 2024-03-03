«Локомотив» проиграл «Динамо» – 1:2. Забили Бителло, Макаров и Жемалетдинов
«Динамо» обыграло «Локомотив» (2:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 12-й минуте открыл хавбек хозяев Бителло. На 58-й полузащитник Денис Макаров удвоил преимущество своей команды. На 84-й полузащитник гостей Рифат Жемалетдинов отыграл один гол.
«Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в таблице. «Локомотив» идет 5-м, имея 31 балл.
- Дата проведения
- 3 марта, 16.30, «ВТБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 12 Бителло, 2:0 – 58 Макаров, 2:1 – 84 Жемалетдинов.
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Динамо –
Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Паршивлюк (Скопинцев, 74), Лаксальт, Чавес, Карраскаль (Фомин, 90), Макаров (Гладышев, 74), Бителло (Грулев, 82), Тюкавин (Смолов, 82).
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Локомотив –
Лантратов, Сильянов, Ньямси, Морозов, Митай (Самошников, 65), Тикнизян, Миранчук (Сулейманов, 46), Баринов, Карпукас (Сарвели, 77), Глушенков (Жемалетдинов, 65), Дзюба (Пиняев, 46).
Замены неудачные…..
С такой игрой как в первом тайме можно добиться многого!!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻
В концовке как обычно нервяк. Личке с этим нужно что-то делать.
Будем надеяться, это только начало победной весны.
С этого матча в случае Победы, а мы верим в неё, может начаться наш подъём к вершинам.
Игра Динамо намного интереснее , чем у Зенита, Локо тоже неплохо играл, но только во втором тайме. Огненный матч, а не вчерашняя порнография.
менты в которой понимали толк.
Хотя из гроба встал великий Дзюба
и он клешнями шевелить не мог.