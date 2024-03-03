Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Туктамышевой победила в конкурсе капитанов, команда Загитовой – 2-я, команда Щербаковой – 3-я

Команда Туктамышевой выиграла конкурс капитанов на Кубке Первого канала.

Конкурс состоял из полосы препятствий, викторины с вопросами о членах команды и челленджа с собиранием игрушек со льда на скорость. Участие приняли команды Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Санкт-Петербург

Конкурс капитанов

1. Команда Туктамышевой – 9

2. Команда Загитовой – 5

3. Команда Щербаковой – 4

Результаты общего зачета соревнований – здесь.

Команда Загитовой: Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.

Команда Щербаковой: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Команда Туктамышевой: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.