Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Туктамышевой победила в конкурсе капитанов, команда Загитовой – 2-я, команда Щербаковой – 3-я
Команда Туктамышевой выиграла конкурс капитанов на Кубке Первого канала.
Конкурс состоял из полосы препятствий, викторины с вопросами о членах команды и челленджа с собиранием игрушек со льда на скорость. Участие приняли команды Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Санкт-Петербург
Конкурс капитанов
1. Команда Туктамышевой – 9
2. Команда Загитовой – 5
3. Команда Щербаковой – 4
Результаты общего зачета соревнований – здесь.
Команда Загитовой: Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.
Команда Щербаковой: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
Команда Туктамышевой: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
после проведения конкурса
Алина, кстати, тоже хорошо проехала.
Я понимаю, что можно по-разному сомневаться насчёт испытаний типа эстафет, тодесов и поддержек, но вот это вот приравнивать к прокатам и также давать очки как за прокаты за сбор игрушек, ответы на вопросы на скорость и прочее - это уже за гранью.
Спёрли два балла преиущества у синих, подтянули красных - ну, молодцы, внесли чуть больше интриги, чё. Но методы какие-то дурацкие. Оставьте челленджи, ещё ладно, но с конкурсами капитанов это уже перебор явный. Уже мало спорта, больше шоу, а спорта должно быть больше.