Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Туктамышевой победила в конкурсе капитанов, команда Загитовой – 2-я, команда Щербаковой – 3-я

Теги сборная России результаты Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Команда Туктамышевой выиграла конкурс капитанов на Кубке Первого канала.

Конкурс состоял из полосы препятствий, викторины с вопросами о членах команды и челленджа с собиранием игрушек со льда на скорость. Участие приняли команды Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Санкт-Петербург

Конкурс капитанов

1. Команда Туктамышевой – 9

2. Команда Загитовой – 5

3. Команда Щербаковой – 4

Результаты общего зачета соревнований – здесь.

Команда Загитовой: Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.

Команда Щербаковой: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Команда Туктамышевой: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

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487 комментариев
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после проведения конкурса
+52
-2
+50
Так откровенно притопить Щербакову это слишком....тянул вопроссы как только мог, что та аж раньше отвечала и вдруг ускорился у других )))). Это так мило
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-9
+43
Щербаковой вопросы задавал как черепаха
+43
-8
+35
Ну так откровенно подыгрывать ТуктамАшевой это вообще днище.
+47
-13
+34
Ну вопросы на время, конечно, очень нечестный конкурс, в том виде, как сделали. Все по сути зависит от того, как Транек вопросы задает.
+34
-3
+31
Нифига себе, Ане медленно читал, а для Заги тараторит. Траня, читеришь!
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Так нечестно, Траньков Ане очень медленно читал
+32
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в общем, отвечали все отлично, но Траньков по-разному читал)
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Алина лучше всех прошла 😍😍😍
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Макс Ане очень медленно читал ((
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Нарижный то какой скользун! Молодец! Пусть зацепил, но ехал очень быстро.
Алина, кстати, тоже хорошо проехала.
+26
-5
+21
Конкурсы какие-то глупые. Уж совсем.
Я понимаю, что можно по-разному сомневаться насчёт испытаний типа эстафет, тодесов и поддержек, но вот это вот приравнивать к прокатам и также давать очки как за прокаты за сбор игрушек, ответы на вопросы на скорость и прочее - это уже за гранью.
Спёрли два балла преиущества у синих, подтянули красных - ну, молодцы, внесли чуть больше интриги, чё. Но методы какие-то дурацкие. Оставьте челленджи, ещё ладно, но с конкурсами капитанов это уже перебор явный. Уже мало спорта, больше шоу, а спорта должно быть больше.
+22
-1
+21
У Лизона игрушки с ушами были, а это легче.
+26
-6
+20
Алинка молодец!!!!
+25
-5
+20
Алина то умница!
+25
-5
+20
Ане читал вопросы еле еле, остальным как из автомата, нечестно!
+29
-9
+20
Вау Алина
+24
-4
+20
ЗАГИТОВА 🔥
+23
-4
+19
Можно больше не надо таких конкурсов
+20
-1
+19
Ответ Лутц-Ритт
Пусть на лёд выйдут, с номерами!) Алина,например, в прекрасной форме
У Ани травма, у Тукты-хроническое алкогольное опьянение. Так что программы отменяются.
+20
-2
+18
Алина молодец!)) показали прям крупным планом)
+22
-4
+18
Ответ Андрей Красин
Траньков не позорься - не надо так явно расстраиваться, что не удалось Алину совсем задвинуть. Но хоть твоя ТуктамАшева выиграла, как и планировалось. По факту, Алина выиграла дорожку и была лучше в конкурсе про знание своих команд.
Он не Алину топил, а Аню. Алине очень быстро вопросы зачитал!
+22
-4
+18
Аня молодец, даже без вариантов ответов отвечала
+21
-4
+17
Выравнивают счёт искусственно для поддержания интриги...
+18
-2
+16
Траня по традиции получает приз зрительских антипатий и порцию зрительского негодования. Такое искусственное вытягивание и выравнивание оценок просто убивает интерес и сам дух соревнований.
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Опять колхоз начался
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Блин, Мишанька такой улыбашка, аж сердце радуется при взгляде на него))
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А что то так ускорился, а до этого мямлил
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0
+14
Имхо, сейчас просто топят команду синих, чтобы сохранять интригу
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Главный плюс от сегодняшней полосы препятствий, наглядно было видно, насколько лучше остальных скользит Нарижный.
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