  Рауль Асенсио: «Не думаю, что «Ман Сити» сделал все для победы, а «Реал», возможно, заслужил большего. Нас критикуют в каждом матче, все поддерживают Алонсо на 100%»
Рауль Асенсио: «Не думаю, что «Ман Сити» сделал все для победы, а «Реал», возможно, заслужил большего. Нас критикуют в каждом матче, все поддерживают Алонсо на 100%»

Рауль Асенсио: «Реал», возможно, заслужил большего против «Манчестер Сити».

Защитник «Реала» Рауль Асенсио поделился мнением после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«У меня смешанные ощущения, потому что мы многие вещи сделали правильно. Думаю, что команда сыграла по-другому, в отличие от прошлого матча, а это было важно, особенно перед нашими болельщиками.

«Манчестер Сити» – отличная команда, но не думаю, что они сделали все возможное, чтобы выиграть. Возможно, мы заслужили большего.

Но это футбол, и побеждает команда, которая забивает больше голов. И в данном случае это был «Манчестер Сити». Нам нужно улучшить свою игру.

Нас критикуют в каждом матче. Так было всегда в «Реале». Мы знаем, под каким давлением находимся в каждом матче, независимо от того, хорошо идут дела или плохо.

Все на сто процентов поддерживают Хаби Алонсо. Главное, что нужно изменить, – отношение к делу. И думаю, что в этом матче мы увидели изменения», – сказал Рауль Асенсио.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
