Кубок Первого канала. Петросян, Базылюк, Горбачева, Садкова, Двоеглазова, Плескачева выйдут на лед с произвольными программами
3 марта женщины представят произвольные программы на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Женщины
Произвольная программа
Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участницы
Маргарита Базылюк (команда Загитовой)
Алина Горбачева (команда Загитовой)
Аделия Петросян (команда Щербаковой)
Дарья Садкова (команда Щербаковой)
Алиса Двоеглазова (команда Туктамышевой)
Лидия Плескачева (команда Туктамышевой)
Больших успехов!!!