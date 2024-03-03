Кубок Первого канала. Петросян, Базылюк, Горбачева, Садкова, Двоеглазова, Плескачева выйдут на лед с произвольными программами

3 марта женщины представят произвольные программы на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участницы

(команда )

(команда Загитовой)

(команда )

(команда Щербаковой)

(команда Туктамышевой)

(команда )