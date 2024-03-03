Кубок Первого канала. Петросян, Базылюк, Горбачева, Садкова, Двоеглазова, Плескачева выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Алина Горбачева Аделия Петросян Дарья Садкова Алиса Двоеглазова Кубок Первого канала по фигурному катанию Лидия Плескачева Маргарита Базылюк Фигурное катание

3 марта женщины представят произвольные программы на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участницы

Маргарита Базылюк (команда Загитовой)

Алина Горбачева (команда Загитовой)

Аделия Петросян (команда Щербаковой)

Дарья Садкова (команда Щербаковой)

Алиса Двоеглазова (команда Туктамышевой)

Лидия Плескачева (команда Туктамышевой)

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27 комментариев
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Даше Садковой собраться и выдать отличный прокат.
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+22
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Я все думал, когда же все-таки кто-то заметит и выскажет свое удивление и даже возмущение. Люди как-то уже начали привыкать, что Тутберидзе отсутствует и при этом ничего не случается чего-то необычного и непредвиденного. Значит фабрика по выпуску высоко техничной и высоко качественной продукции по прежнему работает безотказно и стабильно готовит чемпионов в разных возрастах. Кстати сейчас Тутберидзе занимается подготовкой своего молодого резерва к первенству Москвы по старшему возрасту, которое состоится 4-6 марта и будет отборочным стартом на первенство России по старшему возрасту. Так что осталась на хозяйстве и занимается не менее важным делом.
+25
-4
+21
У девочек целых четыре из ТШТ.. поставлены на самую трудную задачу.. вот это успех.. это тебе не КП с тройными откатать.
+25
-8
+17
Я надеюсь Садкова хоть раз в жизни "выстрелит". Самое время собраться.
+21
-5
+16
Пожелаю Петросян не проиграть Базылюк, а то ту первой на драфте выбрали это конечно не комильфо.
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
А какое твоё дело собственно говоря.
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+8
В каждой команде по лидеру, у которых в ПП есть квады. Многое будет зависеть как выступят вторые номера. Интересное будет соперничество между фигуристками ТШТ. Удачи и успешного выступления всем.
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-2
+7
Всем девчонкам удачи и гладкого льда, Аделии -победы!!!!
+10
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+7
Ответ Den3Lo
Я надеюсь Садкова хоть раз в жизни "выстрелит". Самое время собраться.
надеюсь, она выстрелит и не раз на личных соревнованиях.
+14
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+7
Всем по традиции гладкого льда и чистых прокатов. В битве ультра-си это особенно актуально
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+6
У девушек сложилась достаточно ровная ситуация в командах, как в первом эшелоне ( Петросян - Базылюк - Двоеглазова), так и во втором ( Садкова - Горбачева - Плескачева) и даже трудно предположить, какая команда в этом противодействии одержит победу. И именно эта ситуация заключает главную интригу всего кубка 1 канала. Здесь и личного победителя очень трудно предсказать, хотя многие склоняются и даже уверены в победе, совсем еще молодой Маргариты Базылюк, но я бы не сбрасывал со счетов прежде всего чемпионку России и лидера в женской одиночке, Аделию Петросян и даже Алису Двоеглазову. Все совершенно не предсказуемо, как и непредсказуемо во втором составе команд. Здесь также много вопросов и любая из трех может победить, т.е занять 4 место. Пожалуй лишь у Плескачевой меньше всего шансов и опыта такой борьбы. Ну а мы терпеливо дождемся 3 марта и посмотрим за этим женским триллером. Желаю всем чистых прокатов, чтобы действительно определить сильнейшую.
+9
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Если Аделия откатает весь свой контент без срывов, то победа синих будет наверное.
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За Марго и Алину.Успешных и чистых прокатов
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Двоеглазова может сюрприз преподнести
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У всех будут ультра-си. Всем желаю выступить успешно!
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Интересно из+за великолепных фигуристок. А командная борьба не интересна вообще. Слишком предсказуемо, команды задвинуты на задний план, Кубок какой-то остывший, потерял жар.
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Ответ Oleandra
надеюсь, она выстрелит и не раз на личных соревнованиях.
Пока за ней такого не просматривается. Даже на тройных косячит без конца
+6
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+3
Ответ Любитель_ФК
У девушек сложилась достаточно ровная ситуация в командах, как в первом эшелоне ( Петросян - Базылюк - Двоеглазова), так и во втором ( Садкова - Горбачева - Плескачева) и даже трудно предположить, какая команда в этом противодействии одержит победу. И именно эта ситуация заключает главную интригу всего кубка 1 канала. Здесь и личного победителя очень трудно предсказать, хотя многие склоняются и даже уверены в победе, совсем еще молодой Маргариты Базылюк, но я бы не сбрасывал со счетов прежде всего чемпионку России и лидера в женской одиночке, Аделию Петросян и даже Алису Двоеглазову. Все совершенно не предсказуемо, как и непредсказуемо во втором составе команд. Здесь также много вопросов и любая из трех может победить, т.е занять 4 место. Пожалуй лишь у Плескачевой меньше всего шансов и опыта такой борьбы. Ну а мы терпеливо дождемся 3 марта и посмотрим за этим женским триллером. Желаю всем чистых прокатов, чтобы действительно определить сильнейшую.
если Адель прыгнет три квада, то она выиграет. Все-таки Марго берет пока количеством уси, к тому же она катает юниорский вариант, а там нет хореодорожки.
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битва ультрасишниц!!!
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Ого. У Даши Садковой тоже личные "поклонники". Хороший признак;))))
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За Алису и Лидию!!!
Больших успехов!!!
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