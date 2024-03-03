«Реал» считает, что «Барсу» пытаются «вернуть» в борьбу за титул Ла Лиги через судейские решения (As)
«Реал» считает скандал в матче с «Валенсией» следствием действий «Барсы».
На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.
В последние месяцы в «Реале» с особой чувствительностью относятся к судейским скандалам, учитывая продолжающееся расследование по делу Негрейры. События последних туров усилили раздражение «Мадрида» по отношению к арбитрам, пишет As.
После эпизода на 99-й минуте матча с «Валенсией» негодование достигло пика. Клуб возмущен не только этим решением, но и удалением Джуда Беллингема за фразу «##### [блин], это гол!» В «Реале» подчеркивают, что полузащитник не оскорблял судью, и в шоке из-за того, что в отчете по итогам матча Мансано написал, что Джуд проявил по отношению к нему агрессию. Такая формулировка может серьезно осложнить процесс апелляции красной карточки.
В руководстве «Реала» не могут поверить в случившееся и с подозрением воспринимают спорные решения судей в последних турах, которые пошли на пользу «Барселоне» и навредили «Мадриду».
После матча с «Валенсией» в «Реале» обсуждали, что «Барселону» пытаются «вернуть» в борьбу за титул. Поворотным моментом считают атаки Жоана Лапорты и Хави на судей: месяц назад они поставили под вопрос справедливость Ла Лиги. В «Реале» считают, что после заявлений со стороны «Барселоны» к «Мадриду» стали применять двойные стандарты. Это, по мнению «Реала», могло стоить команде шести очков.
В «Реале» считают, что тенденция в работе арбитров после слов Лапорты и Хави прослеживается напрямую. Так, «Мадрид» полагает, что против него ошиблись в матчах с «Атлетико» (по мнению клуба, судья мог назначить три пенальти в ворота команды Диего Симеоне). «Если в дерби три пенальти в ворота «Атлетико» не просмотрели, то на следующий день к монитору сходили бы десять раз», – говорят в «Реале».
В «Мадриде» заметили, что в последних двух турах судьи принимали решения в пользу «Барселоны». Например, речь о победном матче с «Сельтой», когда Роберт Левандовски перебивал пенальти на 93-й минуте, а судьи не обратили внимание на вбежавшего в штрафную Рафинью.
«Реал не ноет про судей»
«Анчелотти не будет ныть, как Хави»
Мадридское лицемерие продолжается
Чапи: Только ноет
P:S: Вот так пишешь и гарантированно получаешь миллион плюсиков от орды сливочных на сайте
Когда так же говорит Реал - «это другое, мы боремся за правду и чтобы нас честно судили» )
Кстати, про то, что Реал никогда не обсуждает судейство говорил Бутрагеньо. Легко гуглится😁
В моменте, когда он решил свистнуть при простреле уже было определенно, что это в любом случае громадная ошибка. Ты засчитываешь, к тебе идет команда соперников и говорят, что они перестали играть и был свисток - и ты не прав... Ты не засчитываешь гол и по сути ты украл гол, потому-что ты свистнул в активном моменте.
Хави их так то тоже не матами кроет