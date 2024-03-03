«Реал» считает, что «Барсу» пытаются «вернуть» в борьбу за титул Ла Лиги через судейские решения (As)

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Сельта Хави Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хесус Хиль Мансано Джуд Беллингем Футбол

«Реал» считает скандал в матче с «Валенсией» следствием действий «Барсы».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

В последние месяцы в «Реале» с особой чувствительностью относятся к судейским скандалам, учитывая продолжающееся расследование по делу Негрейры. События последних туров усилили раздражение «Мадрида» по отношению к арбитрам, пишет As.

После эпизода на 99-й минуте матча с «Валенсией» негодование достигло пика. Клуб возмущен не только этим решением, но и удалением Джуда Беллингема за фразу «##### [блин], это гол!» В «Реале» подчеркивают, что полузащитник не оскорблял судью, и в шоке из-за того, что в отчете по итогам матча Мансано написал, что Джуд проявил по отношению к нему агрессию. Такая формулировка может серьезно осложнить процесс апелляции красной карточки.

В руководстве «Реала» не могут поверить в случившееся и с подозрением воспринимают спорные решения судей в последних турах, которые пошли на пользу «Барселоне» и навредили «Мадриду».

После матча с «Валенсией» в «Реале» обсуждали, что «Барселону» пытаются «вернуть» в борьбу за титул. Поворотным моментом считают атаки Жоана Лапорты и Хави на судей: месяц назад они поставили под вопрос справедливость Ла Лиги. В «Реале» считают, что после заявлений со стороны «Барселоны» к «Мадриду» стали применять двойные стандарты. Это, по мнению «Реала», могло стоить команде шести очков.

В «Реале» считают, что тенденция в работе арбитров после слов Лапорты и Хави прослеживается напрямую. Так, «Мадрид» полагает, что против него ошиблись в матчах с «Атлетико» (по мнению клуба, судья мог назначить три пенальти в ворота команды Диего Симеоне). «Если в дерби три пенальти в ворота «Атлетико» не просмотрели, то на следующий день к монитору сходили бы десять раз», – говорят в «Реале».

В «Мадриде» заметили, что в последних двух турах судьи принимали решения в пользу «Барселоны». Например, речь о победном матче с «Сельтой», когда Роберт Левандовски перебивал пенальти на 93-й минуте, а судьи не обратили внимание на вбежавшего в штрафную Рафинью.

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114 комментариев
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«В Реал дважды не зовут»
«Реал не ноет про судей»
«Анчелотти не будет ныть, как Хави»
Мадридское лицемерие продолжается
+307
-65
+242
Ответ Bazilic
«В Реал дважды не зовут» «Реал не ноет про судей» «Анчелотти не будет ныть, как Хави» Мадридское лицемерие продолжается
... а для всего остального есть клубное ТВ
+129
-9
+120
Это те же самые судьи, которые весь сезон делали всё, чтобы Барселону из этой гонки выкинуть. Ну да, ну да, похоже на правду
+132
-24
+108
Ответ XavIniesta2008-2015
Это те же самые судьи, которые весь сезон делали всё, чтобы Барселону из этой гонки выкинуть. Ну да, ну да, похоже на правду
Роке удалили ни за что с целью тянуть Барсу, это очень сложный план и не каждому дано его понять
+77
-7
+70
Ахаххаахахха когда их тащит судья, так они молчат. А когда судья в одном матче ошибается они по хуже чем Хави ноют
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+64
Нытики
+63
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Вот и нашли виновного 😂
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-8
+39
Монсано, конечно, клоуняра ещё тот, но такого бреда от Реала я еще не слышал 😂
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+35
Реал никогда не говорит и не думает о Барселоне. Это буквально цитата одного из сливочных.😂
+40
-6
+34
Как будто забыли о том, что Реалу подарили по три очка в матчах с Альмерией и Лас Пальмесом.
+32
-4
+28
Ответ Bazilic
«В Реал дважды не зовут» «Реал не ноет про судей» «Анчелотти не будет ныть, как Хави» Мадридское лицемерие продолжается
Великий Папо Карло не ноет, а критикует судей по делу
Чапи: Только ноет

P:S: Вот так пишешь и гарантированно получаешь миллион плюсиков от орды сливочных на сайте
+24
-3
+21
Барселона говорит что-то про судей - «че они ноют, привыкли только ныть».

Когда так же говорит Реал - «это другое, мы боремся за правду и чтобы нас честно судили» )
+24
-4
+20
"Королевский" клуб как всегда помойно позорится. Впрочем, ничего нового 🤷🏻‍♂️
+22
-5
+17
Ответ Ахмед Мержоев
Ахаххаахахха когда их тащит судья, так они молчат. А когда судья в одном матче ошибается они по хуже чем Хави ноют
так он не ошибался
+17
-5
+12
Неназначенный пенальти за фол на Араухо в Классико в матче первого круга и судейский беспредел в матче с Альмерией уже забыты?
+13
-4
+9
Ответ Zafar Babakow
Комментарий скрыт
Нашел в сети. Это говорил Хаби Алонсо.
Кстати, про то, что Реал никогда не обсуждает судейство говорил Бутрагеньо. Легко гуглится😁
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+9
Просто 🤣🤣🤣
+10
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+8
Это позорище. В АПЛ в разы больше судейских скандалов, и ещё более вопиющие, но ни один клуб таких истерик на закатывает. Жалуются, конечно, и это нормально требовать от судей компетентности, но чтоб прям на официальном уровне искать какие то заговоры уже за гранью.
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+7
крикнул в голос. Поклонники Реала, которые очень весело и умело смеялись над Барселоной, Хави и Лапортой. Реал никогда не жалуется на судей и бла бла бла! Карма такая стерва. ЧТО С ЛИЦОМ, ФАНАТЫ РЕАЛА?
+5
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+4
Какое же Ла лига жалкое позорище, постоянное нытьё от топ клубов, вбросы сми, скандалы, борьба с расизмом, оскорбления и т.д. Фу, смотреть это убожество могут только фанаты Санта Барбары.
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Вчерашний момент конечно вопиющее проф. непригодность. Но если бы Реал убивали, ВАР бы не отменил пенальти, судья бы не добавил в принципе семь минут, из которых дал играть девять.

В моменте, когда он решил свистнуть при простреле уже было определенно, что это в любом случае громадная ошибка. Ты засчитываешь, к тебе идет команда соперников и говорят, что они перестали играть и был свисток - и ты не прав... Ты не засчитываешь гол и по сути ты украл гол, потому-что ты свистнул в активном моменте.
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Ответ Bazilic
Далеко не впервые он высказался про судей в этом сезоне Хави их так то тоже не матами кроет
"Я срал на ваших матерей" кто говорил?
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Ответ Ильяс Атакуэшин
Комментарий скрыт
Далеко не впервые он высказался про судей в этом сезоне
Хави их так то тоже не матами кроет
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Пытаются вернуть Барсу в гонку засчитывая голы руками Винисиуса и левыми удалениями игроков Барсы?
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Два сапога пара. Что Реал, что Барса ноют про судей, Но самое лояльное судейство в лиге именно по отношению к ним.
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Ответ Арман Мартиросян
Это позорище. В АПЛ в разы больше судейских скандалов, и ещё более вопиющие, но ни один клуб таких истерик на закатывает. Жалуются, конечно, и это нормально требовать от судей компетентности, но чтоб прям на официальном уровне искать какие то заговоры уже за гранью.
Так пишется история нашего Реала с самого его основания
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Дада, конечно! Только сначала из-за судейских ошибок Барселону из гонки за титул выкинули, а сейчас, мол, возвращают, да?)
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Барселону пытались вернуть когда год рукой Винисиуса засчитывали?
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Учитывая сколько в этом сезоне колоссально несправедливых решений было принято не в пользу Барсы, ну да ну да все так 🤣
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Запели старую песню)) как свистят в их сторону так все вокруг заговорщики
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