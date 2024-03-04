Капризов набрал 300 очков в НХЛ за 258 матчей. Это рекорд «Миннесоты» и 5-й результат среди действующих игроков лиги

Теги рейтинги Миннесота Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Мариан Габорик НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов набрал 300 очков в НХЛ за 258 матчей.

Форвард «Миннесоты» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3) и был признан первой звездой. 

В активе 26-летнего россиянина стало 66 (29+37) очков в 55 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 300 (143+157) баллов в 258 играх. 

Капризов достиг отметки 300 очков в лиге быстрее всех игроков в истории «Уайлд», побив рекорд Мариана Габорика (384 игры). 

Среди действующих игроков лиги быстрее ее достигли только 4 игрока – Сидни Кросби («Питтсбург», 219 игр), Александр Овечкин («Вашингтон», 237), Евгений Малкин («Питтсбург», 240) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 240). 

Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 66 очков в 55 играх

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4 комментария
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Ответ TBFTT
В 26 только 300 очков у Мэтьюса в 26 уже под 700, а у Макдевида в 27 уже 800+
макди 9й сезон в НХЛ, Кирилл 4й
+5
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+5
Ответ TBFTT
В 26 только 300 очков у Мэтьюса в 26 уже под 700, а у Макдевида в 27 уже 800+
ну он до этого 6 сезонов провёл в КХЛ, такова реальность, что почти любой топовый современный игрок из России лучше проведёт первые годы в своей родной лиге.
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Ответ TBFTT
В 26 только 300 очков у Мэтьюса в 26 уже под 700, а у Макдевида в 27 уже 800+
Аналитик от бога, Капризов в нхл заиграл не в 18, как Макдевид или усатый, а в 22. На отрезке 300 очков Кирилл шустрее чем Метьюз так то.
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