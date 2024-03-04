Капризов набрал 300 очков в НХЛ за 258 матчей. Это рекорд «Миннесоты» и 5-й результат среди действующих игроков лиги

Кирилл Капризов набрал 300 очков в НХЛ за 258 матчей.

Форвард «Миннесоты» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:3) и был признан первой звездой.

В активе 26-летнего россиянина стало 66 (29+37) очков в 55 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 300 (143+157) баллов в 258 играх.

Капризов достиг отметки 300 очков в лиге быстрее всех игроков в истории «Уайлд», побив рекорд (384 игры).

Среди действующих игроков лиги быстрее ее достигли только 4 игрока – («Питтсбург», 219 игр), («Вашингтон», 237), («Питтсбург», 240) и («Эдмонтон», 240).

Капризов сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 66 очков в 55 играх