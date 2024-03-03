Ферстаппен покинет «Ред Булл», «если придется», сообщил Йос друзьям (The Telegraph)
Уход Ферстаппена из «Ред Булл» – допустимый вариант для его отца.
Издание The Telegraph поделилось подробностями «публичного заигрывания» между бывшим пилотом «Формулы-1» Йосом Ферстаппеном и исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом.
Отец звезды «Ред Булл» Макса Ферстаппена и босс «Мерседеса» общались на Гран-при Бахрейна. Также Ферстаппен-старший высказался с резкой критикой в адрес руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, призвав к увольнению менеджера.
Журналисты рассматривают действия Йоса как попытку оказать давление на головную компанию «Ред Булл» ради устранения Хорнера. В данный момент у Вольффа и 51-летнего нидерландца «общий враг».
В то же время существует и небольшая вероятность перехода Макса из «Ред Булл» в «Мерседес». Если Кристиан сохранит свое кресло, а пилот чемпионской команды остается лоялен отцу, он может сменить коллектив.
На фоне «явной вражды» между Ферстаппеном-старшим и Хорнером первый «сообщил друзьям, что его сын покинет «Ред Булл», если придется», говорится в материале.
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