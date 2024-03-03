Ферстаппен покинет «Ред Булл», «если придется», сообщил Йос друзьям (The Telegraph)

Уход Ферстаппена из «Ред Булл» – допустимый вариант для его отца.

Издание The Telegraph поделилось подробностями «публичного заигрывания» между бывшим пилотом «Формулы-1» и исполнительным директором «Мерседеса» .

Отец звезды «Ред Булл» и босс « » общались на Гран-при Бахрейна. Также Ферстаппен-старший высказался с резкой критикой в адрес руководителя «Ред Булл» , призвав к увольнению менеджера.

Журналисты рассматривают действия Йоса как попытку оказать давление на головную компанию «Ред Булл» ради устранения Хорнера. В данный момент у Вольффа и 51-летнего нидерландца «общий враг».

В то же время существует и небольшая вероятность перехода Макса из «Ред Булл» в «Мерседес». Если Кристиан сохранит свое кресло, а пилот чемпионской команды остается лоялен отцу, он может сменить коллектив.

На фоне «явной вражды» между Ферстаппеном-старшим и Хорнером первый «сообщил друзьям, что его сын покинет «Ред Булл», если придется», говорится в материале.

Йос Ферстаппен: «Ред Булл» взорвется, если Хорнер останется. Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы»

Скандал вокруг Хорнера может быть связан с контрактом Ферстаппена и будущим «Ред Булл» в «Ф-1» (Autosport)