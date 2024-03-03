Ферстаппен покинет «Ред Булл», «если придется», сообщил Йос друзьям (The Telegraph)

Теги возможные переходы Гран-при Бахрейна Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Уход Ферстаппена из «Ред Булл» – допустимый вариант для его отца.

Издание The Telegraph поделилось подробностями «публичного заигрывания» между бывшим пилотом «Формулы-1» Йосом Ферстаппеном и исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом.

Отец звезды «Ред Булл» Макса Ферстаппена и босс «Мерседеса» общались на Гран-при Бахрейна. Также Ферстаппен-старший высказался с резкой критикой в адрес руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, призвав к увольнению менеджера.

Журналисты рассматривают действия Йоса как попытку оказать давление на головную компанию «Ред Булл» ради устранения Хорнера. В данный момент у Вольффа и 51-летнего нидерландца «общий враг».

В то же время существует и небольшая вероятность перехода Макса из «Ред Булл» в «Мерседес». Если Кристиан сохранит свое кресло, а пилот чемпионской команды остается лоялен отцу, он может сменить коллектив.

На фоне «явной вражды» между Ферстаппеном-старшим и Хорнером первый «сообщил друзьям, что его сын покинет «Ред Булл», если придется», говорится в материале.

Йос Ферстаппен: «Ред Булл» взорвется, если Хорнер останется. Он строит из себя жертву, хотя сам создал проблемы»

Скандал вокруг Хорнера может быть связан с контрактом Ферстаппена и будущим «Ред Булл» в «Ф-1» (Autosport)

46 комментариев
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Да и пусть валят оба из Ред Булл. Тем веселее будет.
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Ну и скатертью дорога! С таким отношением к тем, кто столько для них сделал!? Пошли вон! 🤬
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Ответ ffmp
О чем я и говорил. В ф1 все интереснее, чем гонки. Слухи, интриги, расследования итд
Осталось из ф1 унылые гонки убрать, и обсуждать лишь слухи, скандалы, расследования.
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Куда он уйдёт из космовоза то? Его и не вытащишь из РБ теперь 🤣🤣
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Игра Престолов со своими интригами позавидовало бы ЭФадине
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почему Малахов до сих пор не в паддоке?
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тогда Сайнс с разбегу запрыгнет в ракету РБР и тут же в 2025 станет чемпионом
да чего там Сайнс - ради того, чтобы оказаться в Быках, давно завершившие карьеру резко передумают и даже капризный кинет детскую мечту о Феррари, ни проехав ни одной гонки
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я что то не понял, титул самого токсичного родственничка переходит от дяди Ральфи к папе Йосу?)
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А Макс вообще своей головой думает или только что папа скажет то и делает? или они реально решили что он настолько крут что и и на плохой машине возьмет титул? тогда они могут быть сильно удивлены
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О чем я и говорил. В ф1 все интереснее, чем гонки. Слухи, интриги, расследования итд
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Ответ d-kniga
Ну и скатертью дорога! С таким отношением к тем, кто столько для них сделал!? Пошли вон! 🤬
Ладно, ладно, дай вещи собрать
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Мне кажется, Йос скорее перестанет быть менеджером Макса "если придётся")
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Ответ Paninaro
Рассел его укатает без особых проблем.
Хэмилтон прошлый сезон доказал, что Расселл не дорос своими детскими ошибками и нервами до топов
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Перес чемпион мира ура
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Я за Криса! Нафиг этих токсиков
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Капец, мерзкая семейка
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Ответ RusSt
возникает вопрос а зачем мерсу их брать если они через пару лет начнут также Тото выгонять
Тото акционер, с ним такое не прокатит
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Макс перейдет в Мерседес в 25 году, Фернандо Алонсо перейдет в редбулл. Поехали.
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Ответ Алексей Тихий
Пхах,Мерседес суетится,чтобв кого-то вместо Хэмилтона взять😂 Только мне кажется,ничего у них хорошего не выйдет.И РБ без гегемона останется,и Мерседес провалится.А Хэмилтон возродит Феррари)
с такими стратегами Феррари даже Сенна не возродит
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Ответ OnlyDendy
Сайнс в Ред Булл, Макс в Мерседес ( Рассел с ума сойдёт)
Ну кстати сайнса можно взять вместо чики, если кое кто настолько офигел и оборзел.
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Ответ grag68
Тайцы албона посадят, из него склепают чемпиона)))
Наверное, вся эта история - хитрый план тайцев. Многоходовочка. Замутить скандал, избавиться от семейки Ферстаппенов, вернуть Албона в самовоз, и дело в шляпе.
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Не Йос, а Йозе какой-то)
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Будет прикольно если посредине сезона с Максом разорвут контракт! Это же быки!
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я бы после этого папу вообще не пускал в боксы РБ. а Максиму надо правильный выбор сделать, а не пытаться вытащить в "успех" своего родителя.
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🤣
Я смотрю вождение космолета вскружило голову склочному семейству. Неужели он поверил в бредни деда-перископа что будет побеждать на любом ведре?

Опыт самовозника-пасечника ничему не научил - водятлы ньюивозов слезая с них становятся простыми смертными
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Ответ brno2020
Во-первых непонятно, с чего бы это вдруг Йос ополчился на Хорнера? Когда и сам Йос далеко не ягненок. Во-вторых, а он спросил у самого Макса, захочет ли он покинуть бычков? На сколько я понимаю, ему легче будет завязать с гонками. Но главное не понятно первое, такое ощущение буд-то Хорнер где-то дорогу перебежал Йосу, может быть с той самой сотрудницей?
Все банально просто. Не могут договориться по деньгам, вот и все.
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Ответ Анатолий_Зубков
Наверное, вся эта история - хитрый план тайцев. Многоходовочка. Замутить скандал, избавиться от семейки Ферстаппенов, вернуть Албона в самовоз, и дело в шляпе.
Что то в этом есть
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Ответ SF Costa Rusa
Будет прикольно если посредине сезона с Максом разорвут контракт! Это же быки!
с таким гнилым батей будут правы. а Лоусон даже сходу поедет не сильно хуже на этом РБ.
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Ответ Дмитрий Мешавкин
Хэмилтон прошлый сезон доказал, что Расселл не дорос своими детскими ошибками и нервами до топов
в свои первые сезоны Тапок был тоже достаточно косячный, но потом, надо признать, стал машиной.
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Ответ Игорь Горшков
Дадада, уйдёт он, когда наштампует рекордов и самовозных титулов, второй Феттель, но с опытом, потому никуда он больше не пойдёт позориться, как тот 4х кратный. С уходом ничего никогда больше нормально не выиграл.
А если вместе с Ньюи?
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