Мансано отстранят от Ла Лиги после матча «Валенсия» – «Реал». Об этом сообщил экс-судья Итурральде Гонсалес

Хесус Хиль Мансано будет отстранен после матча «Валенсия» – «Реал».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

Как сообщил экс-арбитр в эфире Carrusel Deportivo, Мансано некоторое время не будет получать назначения на матчи.

По мнению Итурральде, Мансано плохо управлял игрой. Его главной ошибкой считают то, что он дал « » подать угловой.

Как сообщалось ранее, в техническом комитете судей (CTA) считают, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?