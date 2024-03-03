Мансано отстранят от Ла Лиги после матча «Валенсия» – «Реал». Об этом сообщил экс-судья Итурральде Гонсалес
Хесус Хиль Мансано будет отстранен после матча «Валенсия» – «Реал».
На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.
Как сообщил экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo, Мансано некоторое время не будет получать назначения на матчи.
По мнению Итурральде, Мансано плохо управлял игрой. Его главной ошибкой считают то, что он дал «Реалу» подать угловой.
Как сообщалось ранее, в техническом комитете судей (CTA) считают, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте.
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?
а остальные 19 клубов тоже могут отстранять судей после ошибок?
Лучше бы боролись с этими 🤡 вместо того чтобы обвинять друг друга
Абсолютно левый гол черной семерки ванильных , офсайд ,однозначный ! Провокацией трибун и соперников губастый весь матч занимался!