Мансано отстранят от Ла Лиги после матча «Валенсия» – «Реал». Об этом сообщил экс-судья Итурральде Гонсалес

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Хесус Хиль Мансано Футбол

Хесус Хиль Мансано будет отстранен после матча «Валенсия» – «Реал».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

Как сообщил экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo, Мансано некоторое время не будет получать назначения на матчи.

По мнению Итурральде, Мансано плохо управлял игрой. Его главной ошибкой считают то, что он дал «Реалу» подать угловой.

Как сообщалось ранее, в техническом комитете судей (CTA) считают, что арбитр ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

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33 комментария
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Ответ Street Fighter
Ее надо отменить хотя бы потому, что она была показана после окончания матча. Если уж гол после свистка не засчитывается, то по этой логике и красная после свистка не должна считаться
Что за логику меренги на ходу придумывают? Красную могут получить и после матча и даже во время матча могут получить те, кто не на поле
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Зря, матч сложный, и он судил не плохо в целом. А коллег мадридистов призываю забыть и не зацикливаться на этом моменте, в конце концов тот же Дани совершил такую же ошибку, как и судья, в плане влияния на результат.Люди ошибаются и иногда принимают неверные решения.
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Ответ rigobersong
Когда уже расформируют политпроект:)
Скоро, как дело Негрейры до ума доведут, так и расформируют. Отправят туда, где им самое место. Во второй дивизион с отрицательным гандикапом очков. Потерпи
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Красную Джуду с учетом этого, а также записи в протоколе, в которой отсутствуют оскорбления, тоже следовало бы отменить
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Что это если не комплексы! 😂Беркариго себе на аватарку эмблему «Валенсии» поставил 😂Почему не «Гранады» то или «Баварии»? А ещё лучше Негрейры. Героев должны знать в лицо
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Со всем уважением к горю Реала, скажите (я не смотрю примеру и не в курсе):

а остальные 19 клубов тоже могут отстранять судей после ошибок?
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Ответ Street Fighter
Ее надо отменить хотя бы потому, что она была показана после окончания матча. Если уж гол после свистка не засчитывается, то по этой логике и красная после свистка не должна считаться
Ну вроде как такие ситуации бывают, например, драка после матча - такие не отменяют. Но этот случай уж совсем вопиющий, тем более, что сам Мансано отметил «it’s fucking goal». Ни оскорблений судьи, ни соперников. Если за такие обороты удалять, то в любом напряжённом матче должны удалять по 3-4 игрока от каждой команды
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И хорошо, он многим командам успел навредить!
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Каждого такого 🤡 нужно наказывать и не важно кого он засудил.
Лучше бы боролись с этими 🤡 вместо того чтобы обвинять друг друга
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Ответ Natan Pilkin
Со всем уважением к горю Реала, скажите (я не смотрю примеру и не в курсе): а остальные 19 клубов тоже могут отстранять судей после ошибок?
Пусть защищают свои права и отстраняют, кто им не дает
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Ответ Tristan...
Что за логику меренги на ходу придумывают? Красную могут получить и после матча и даже во время матча могут получить те, кто не на поле
Я нейтральный болельщик в Ла Лиге, я даже не смотрю Испанию
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Надеюсь, этот 🤡🤡🤡 больше никогда не будет судить «Мадрид»
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Ну это логично. Ещё и карточки после свистка отменить...
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Всё правильно за такие грубые ошибки: Мерзкое нанесение жуткой травмы игроку Валенсии, это красная карточка на 5 матчей должна была быть, чтобы не повадно было. Два гола Реала с сантиметровых но офсайдов, и не поставили пенальти в конце 1го тайма, судья резко свистнул, типо время вышло. Чистейший пенальти в конце матча , сначала был очевидный удар по ноге, что помешало 100% голевому удару, весь адекватный честный мир это видел, но Вар и судья типо не видели. Минус 15-20 очков у реала по справедливости должно быть.
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Почему ванильные ничего не говорят ,когда в первом тайме Монсано так же свистнул в первом тайме на перерыв ,когда Валенсия была в штрафной Реала ?!
Абсолютно левый гол черной семерки ванильных , офсайд ,однозначный ! Провокацией трибун и соперников губастый весь матч занимался!
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Туда ему и дорога
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Ответ Мурик07
Скоро, как дело Негрейры до ума доведут, так и расформируют. Отправят туда, где им самое место. Во второй дивизион с отрицательным гандикапом очков. Потерпи
Полит проект это звенит и реал, никак не барса
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Ответ rigobersong
Судил отвратительно, засчитал гол риала из офсайда и неназначил чистый пенальти в пользу Валенсии:)) Позорище:)
Да, чистый пенальти, конечно ты прав.
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