Промеса задержали в Дубае из-за ДТП, СКА влетел 2:5 «Торпедо», РПЛ вернулась, новая осечка «Баварии», 839-й гол Овечкина, бан Рублева за брань и другие новости

1. Квинси Промеса задержали в Дубае, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Игрока «Спартака» отпустили из полиции, но ему запрещено покидать страну. Суд над хавбеком состоится 4-5 марта, за отъезд с места ДТП ему грозит до 4 лет тюрьмы. В то же время Нидерланды обсуждают экстрадицию игрока с государством Аравийского полуострова.

«Спартак» заявил, что «Промес пропустит матч с «Зенитом», а клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию. Красно-белые имеют право расторгнуть контракт с футболистом и получить от него компенсацию (10+ млн евро), если Квинси потеряет право играть за клуб из-за неправомерных действий.

2. СКА проиграл 2:5 «Торпедо» на «СКА-Арене» в первом матче серии Кубка Гагарина при 23 905 зрителях. «Авангард» обыграл «Ладу» (5:1), «Металлург» был сильнее «Амура» (2:1).

3. Российский футбол вернулся! «Ростов» победил «Крылья Советов» (2:0) в стартовом матче 19-го тура Мир РПЛ.

4. «Бавария» упустила победу над «Фрайбургом» (2:2) в 24-м туре Бундеслиги, пропустив на 87-й минуте. У команды Томаса Тухеля всего 1 победа в 5 последних матчах.

5. Андрея Рублева дисквалифицировали с полуфинала в Дубае против Александр Бублика за брань в сторону судьи. Российского теннисиста лишат всех призовых и очков за турнир. Даниил Медведев уступил Юго Эмберу во втором полуфинале.

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (5:2), Овечкин забил 839-й гол в лиге (до рекорда Гретцки осталось 55, при этом Александр превзошел его достижение по числу заброшенных шайб в марте). «Аризона» одержала первую победу в 15 играх – над «Оттавой» (5:3), несмотря на гол и передачу в исполнении Тарасенко.

7. «Милан» одолел «Лацио» (1:0) на выезде в 27-м туре Серии А, забив на 88-й минуте. Римляне более получаса играли вдесятером, а заканчивали игру вообще в 8 человек.

8. Прошла жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию. Петросян и Гуменник попали в команду Щербаковой, Базылюк и Семененко – у Загитовой, Муравьева и Федотов – у Туктамышевой.

9. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Бахрейна, Шарль Леклер («Феррари») – 2-й, Джордж Расселл («Мерседес») – 3-й.

10. НБА. «Бостон» обыграл «Даллас» (10-я победа подряд), «Торонто» уступил «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. Норвежка Ингрид Тандревольд выиграла индивидуальную гонку на 7-м этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Норвежец Стурла Хольм Лагрейд победил у мужчин.

12. Норвежские лыжники Пол Гульберг и Йоханнес Клэбо выиграли командный спринт классическим стилем на Кубке мира в Лахти. Шведки Йонна Сундлинг и Линн Сван победили у женщин.

13. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил орден Александра Невского.

14. «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «ПСЖ» (0:0) в 24-м туре Лиги 1.

15. Российский боец Анатолий Малыхин стал чемпионом ONE Championship в среднем весе. Он победил Реньера де Риддера техническим нокаутом в третьем раунде.

16. «Спартак» и «Факел» сыграют в «Лужниках» после того, как комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние поля на «Лукойл Арене».

17. «Зенит» победил ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ, МБА уступил «Самаре».

Цитаты дня:

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«Самый большой выигрыш – 756 тысяч рублей, поставил с коэффициентом 12. Но это такой стресс, ты губишь свое здоровье». Лобкарев о лудомании

Геннадий Орлов: «Санкт-Петербург – футбольная столица по определению. Именно здесь официально зародился российский футбол»

Захаров о деле Валиевой: «Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор? CAS – нормальный суд, я в это верю»

Роман Ротенберг: «У «Торпедо» ничего нет, кроме провокаций. СКА надо держать удар и не вестись»