Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лацио», «Наполи» и «Ювентус» сыграют в воскресенье

«Лацио» принимает «Милан» в стартовом матче 27-го тура Серии А.

В субботу « » сыграет с «Монцей» в гостях.

В воскресенье « » Алексея Миранчука примет «Болонью», « » проведет гостевой матч с «Наполи».

В понедельник тур завершится матчем « » – «Дженоа».

27-й тур

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