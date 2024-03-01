Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лацио», «Наполи» и «Ювентус» сыграют в воскресенье

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«Лацио» принимает «Милан» в стартовом матче 27-го тура Серии А.

В субботу «Рома» сыграет с «Монцей» в гостях.

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Болонью», «Ювентус» проведет гостевой матч с «Наполи». 

В понедельник тур завершится матчем «Интер» – «Дженоа». 

Чемпионат Италии

27-й тур

Лацио – Милан 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
1 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЛациоПроведель, Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини, Луис Альберто, Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Кастельянос.
МиланМеньян, Флоренци, Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик, Беннасер, Пулишич, Адли, Рафаэл Леау, Жиру.

 

Удинезе – Салернитана
Дата проведения
2 марта, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Рома
Дата проведения
2 марта, 20.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Фиорентина
Дата проведения
2 марта, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Сассуоло
Дата проведения
3 марта, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Лечче
Дата проведения
3 марта, 17.00, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Кальяри
Дата проведения
3 марта, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Болонья
Дата проведения
3 марта, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Ювентус
Дата проведения
3 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Дженоа
Дата проведения
4 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Таблица Серии А

Статистика Серии А

25 комментариев
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Форца Лацио!
Форца Наполи!!
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+2
🇮🇹 Italian!!
+2
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+1
В этом туре сплошь стыки - нижняя восьмёрка играет между собой, у Монцы и Торино, наверное, последний шанс ввязаться в борьбу за 7е место (не знаю, станет ли по новой системе 8е место еврокубковым, если в ЛЧ попадает 5 клубов за счет рейтинга), три матча между претендентами на зону ЛЧ и только Интер - Дженоа стоит особняком, как матч, где вряд ли будет равная борьба.
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+1
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
ну как не страдать от такого облома
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Ответ Е.Р.
Блин. ну какая скукотища. это невозможно смотреть. интересно, в апл тоже такая смертная скука? говорят у них там наоборот весело.
Комментарий удален модератором
Ответ Е.Р.
Форца Лацио! Форца Наполи!!
✌👍 Форза Интер
+2
-2
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Ответ Romanista84
В этом туре сплошь стыки - нижняя восьмёрка играет между собой, у Монцы и Торино, наверное, последний шанс ввязаться в борьбу за 7е место (не знаю, станет ли по новой системе 8е место еврокубковым, если в ЛЧ попадает 5 клубов за счет рейтинга), три матча между претендентами на зону ЛЧ и только Интер - Дженоа стоит особняком, как матч, где вряд ли будет равная борьба.
Интер выиграет 5матч подряд, забив 4гола)
+2
-2
0
Ответ grande Inter
божечки, какой оазис адекватности! жаль, что не все фанаты нашего Ювентуса здраво оценивают шансы команды и требуют какой-то там зрелищной игры, хотя результат впечатляет, целых 11 очков от пятого места, учитывая, что осталось 12 туров, то наш Ювентус почти гарантировано попадёт в ЛЧ, что даёт 40 лямов, а если взять в расчёт невыплаченную зарплату нашего Погбы, то это с лихвой хватит на выкуп нашего Алькараса за 49 лямов или сколько там нужно выложить, ладно, отвлёкся что-то, вернёмся к теме : как я уже сказал, осталось 12 туров и наш Ювентус почти гарантировано попадёт в ЛЧ, на что хейтеры нашего Макса укажут на предстоящий календарь, где нашему Ювентусу предстоит сыграть с Наполи, Аталантой, Дженоа, Лацио, Фиорентиной, затем дважды с Лацио в полуфинале Кубка Италии и, мол, много очков мы недоберём. конкуренты нас догонят и обгонят. хочу лишь посочувствовать нашему Ювентусу, которые имеют в своём распоряжении таких "фанатов", которые только и делают, что раскачивают лодку! а кому сейчас легко? нужно доказывать в этих играх, что мы заслуживаем попадания в ЛЧ, что мы находимся там на законных основаниях, то есть заняли место в первой четвёрке по итогам сезона и никто не отнимет у нас право на жизнь. FJ!
Юве, пока его тренирует Аллегри, нужно переименовать в Арсенал, ведь четвёртое место - наше всё!
Ты календарь нашего Ювентуса знаешь лучше болельщиков туринцев))
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Ответ Заяцволк
Вообще говоря не так уж и страшно, главное наш Интер сильно помог нашему Ювентусу в прошлом туре, не позволив Аталанте набрать очки, и тем самым сохранил отрыв нашего Ювентуса от 5-го места на 11 очков, а что ж нам ещё надо ? Цель на сезон с попаданием в 4-ку всё ближе к выполнению. Не, может быть наш Интер конечно преследовал собственные корыстные цели, и сохранил для нашего Ювентуса отрыв для того, чтобы не уволили Аллегри, поэтому пока что непонятно, возможно это была медвежья услуга
божечки, какой оазис адекватности!
жаль, что не все фанаты нашего Ювентуса здраво оценивают шансы команды и требуют какой-то там зрелищной игры, хотя результат впечатляет, целых 11 очков от пятого места, учитывая, что осталось 12 туров, то наш Ювентус почти гарантировано попадёт в ЛЧ, что даёт 40 лямов, а если взять в расчёт невыплаченную зарплату нашего Погбы, то это с лихвой хватит на выкуп нашего Алькараса за 49 лямов или сколько там нужно выложить, ладно, отвлёкся что-то, вернёмся к теме :

как я уже сказал, осталось 12 туров и наш Ювентус почти гарантировано попадёт в ЛЧ, на что хейтеры нашего Макса укажут на предстоящий календарь, где нашему Ювентусу предстоит сыграть с Наполи, Аталантой, Дженоа, Лацио, Фиорентиной, затем дважды с Лацио в полуфинале Кубка Италии и, мол, много очков мы недоберём. конкуренты нас догонят и обгонят.
хочу лишь посочувствовать нашему Ювентусу, которые имеют в своём распоряжении таких "фанатов", которые только и делают, что раскачивают лодку!
а кому сейчас легко? нужно доказывать в этих играх, что мы заслуживаем попадания в ЛЧ, что мы находимся там на законных основаниях, то есть заняли место в первой четвёрке по итогам сезона и никто не отнимет у нас право на жизнь.
FJ!
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Ответ Заяцволк
А, Наполи, это которые 6:1 выиграли последний матч, нашему Ювентусу лучше не выходить на поле, бгг.
а вот и тот самый час X для нашего Ювентуса скоро состоится, как бы пятёру снова не получить, ой как страшно...

всё - таки наш Аллегри прислушался к советам истинных фанатов и за месяц до игры года начал ротацию, вот, например, одним из жертв ротации стал Кьеза, целый месяц не играл, морально и физически подготавливаясь разрывать этот Наполи...... если, конечно, очередную травму перед игрой не получит, но даже если и получит, у нашего Макса есть варианты получше, например, Фаджоли и Погба, чем не топари?
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этот донный Лацио обыгрывает только подвал Сериала, но поражение Милана вообще не удивит, да.
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Блин. ну какая скукотища. это невозможно смотреть.
интересно, в апл тоже такая смертная скука? говорят у них там наоборот весело.
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вот Пирожков вещает то, о чем я года 2 пишу - нахер это Миланлаб разогнать надо, и набрать новый
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Догерный Милан проиграет. скриньте
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Милан решил забить на чемп и отобраться в ЛЧ через победу в ЛЕ? че за пассивность
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красиво нырнул игрок Лацио
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Смотрю второй матч Милана подряд. А что с командой? На такой пониженной передаче играют, что складывается ощущение о том, что голы им вообще не нужны
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