Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лацио», «Наполи» и «Ювентус» сыграют в воскресенье
«Лацио» принимает «Милан» в стартовом матче 27-го тура Серии А.
В субботу «Рома» сыграет с «Монцей» в гостях.
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Болонью», «Ювентус» проведет гостевой матч с «Наполи».
В понедельник тур завершится матчем «Интер» – «Дженоа».
27-й тур
- Дата проведения
- 1 марта, 22.45, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини, Луис Альберто, Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Кастельянос.
- Дата проведения
- 2 марта, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 2 марта, 20.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 2 марта, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 3 марта, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 3 марта, 17.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 3 марта, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 3 марта, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 3 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 4 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Форца Наполи!!
Ты календарь нашего Ювентуса знаешь лучше болельщиков туринцев))
жаль, что не все фанаты нашего Ювентуса здраво оценивают шансы команды и требуют какой-то там зрелищной игры, хотя результат впечатляет, целых 11 очков от пятого места, учитывая, что осталось 12 туров, то наш Ювентус почти гарантировано попадёт в ЛЧ, что даёт 40 лямов, а если взять в расчёт невыплаченную зарплату нашего Погбы, то это с лихвой хватит на выкуп нашего Алькараса за 49 лямов или сколько там нужно выложить, ладно, отвлёкся что-то, вернёмся к теме :
как я уже сказал, осталось 12 туров и наш Ювентус почти гарантировано попадёт в ЛЧ, на что хейтеры нашего Макса укажут на предстоящий календарь, где нашему Ювентусу предстоит сыграть с Наполи, Аталантой, Дженоа, Лацио, Фиорентиной, затем дважды с Лацио в полуфинале Кубка Италии и, мол, много очков мы недоберём. конкуренты нас догонят и обгонят.
хочу лишь посочувствовать нашему Ювентусу, которые имеют в своём распоряжении таких "фанатов", которые только и делают, что раскачивают лодку!
а кому сейчас легко? нужно доказывать в этих играх, что мы заслуживаем попадания в ЛЧ, что мы находимся там на законных основаниях, то есть заняли место в первой четвёрке по итогам сезона и никто не отнимет у нас право на жизнь.
FJ!
всё - таки наш Аллегри прислушался к советам истинных фанатов и за месяц до игры года начал ротацию, вот, например, одним из жертв ротации стал Кьеза, целый месяц не играл, морально и физически подготавливаясь разрывать этот Наполи...... если, конечно, очередную травму перед игрой не получит, но даже если и получит, у нашего Макса есть варианты получше, например, Фаджоли и Погба, чем не топари?
интересно, в апл тоже такая смертная скука? говорят у них там наоборот весело.