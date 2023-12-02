Кубок России. Общий зачет. Латыпов лидирует, Бажин – 2-й, Логинов – 3-й, Халили – 6-й

Теги сборная России Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Матвей Елисеев Максим Воробей Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Кирилл Бажин Евгений Сидоров Биатлон

Эдуард Латыпов лидирует в общем зачете Кубка России-2023/24 по биатлону.

Кубок России-2023/24 по биатлону

Общий зачет

Мужчины

После 2 гонок из 12

1. Эдуард Латыпов – 108

2. Кирилл Бажин – 103

3-5. Александр Логинов – 87

3-5. Евгений Сидоров – 87

3-5. Антон Смольский (Беларусь) – 87

6. Карим Халили – 70

7. Антон Бабиков – 62

8-9. Александр Поварницын – 60

8-9. Даниил Серохвостов – 60

10-11. Василий Томшин – 59

10-11. Максим Воробей (Беларусь) – 59...

15. Евгений Гараничев – 54...

31. Матвей Елисеев – 21...

34. Максим Цветков – 15

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2 комментария
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Ответ volga_olga
А белорусы идут в зачет?
Судя по списку и очкам,то идут.В прошлом году их не было в рейтинге КР,только в КС.
+1
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А белорусы идут в зачет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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