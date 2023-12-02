Кубок России. Общий зачет. Латыпов лидирует, Бажин – 2-й, Логинов – 3-й, Халили – 6-й
Эдуард Латыпов лидирует в общем зачете Кубка России-2023/24 по биатлону.
Кубок России-2023/24 по биатлону
Общий зачет
Мужчины
После 2 гонок из 12
1. Эдуард Латыпов – 108
2. Кирилл Бажин – 103
3-5. Александр Логинов – 87
3-5. Евгений Сидоров – 87
3-5. Антон Смольский (Беларусь) – 87
6. Карим Халили – 70
7. Антон Бабиков – 62
8-9. Александр Поварницын – 60
8-9. Даниил Серохвостов – 60
10-11. Василий Томшин – 59
10-11. Максим Воробей (Беларусь) – 59...
15. Евгений Гараничев – 54...
31. Матвей Елисеев – 21...
34. Максим Цветков – 15