«Реал» один раз пробил в створ ворот «Ман Сити» – худший показатель в домашнем матче ЛЧ с сезона-2003/04
«Реал» нанес один удар в створ в матче против «Манчестер Сити».
«Реал» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Команда тренера Хаби Алонсо нанесла один удар в створ ворот соперника за игру – это худший показатель в матче Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» с сезона-2003/04.
«Горожане» пробили восемь раз по воротам «Реала».
Алонсо сыграл с «Сити» по конспектам Анчелотти – почти сработало! Разбор Палагина и Лукомского
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
