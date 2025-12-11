«Реал» один раз пробил в створ ворот «Ман Сити» – худший показатель в домашнем матче ЛЧ с сезона-2003/04

«Реал» нанес один удар в створ в матче против «Манчестер Сити».

«Реал» проиграл «Манчестер Сити » (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

Команда тренера Хаби Алонсо нанесла один удар в створ ворот соперника за игру – это худший показатель в матче Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу » с сезона-2003/04.

«Горожане» пробили восемь раз по воротам «Реала ».

Алонсо сыграл с «Сити» по конспектам Анчелотти – почти сработало! Разбор Палагина и Лукомского