НБА. «Даллас» принимает «Филадельфию», «Бостон» – «Голден Стэйт», «Миннесота» – «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Даллас» примет на своей арене «Филадельфию», начало встречи – в 21.00 по московскому времени.
Лидер Востока «Бостон», одержавший 10 побед подряд, сыграет дома с «Голден Стэйт», лидер Запада «Миннесота» встретится с «Клипперс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 марта, 21.00, «American Airlines Center»
- Даллас
- Вашингтон (5), Дончич (3), Грин (3), Лайвли (2), Ирвинг (0) – старт; Д. Джонс (8), Гэффорд (0), Клебер (0), Хардуэй (0).
- Дата проведения
- 3 марта, 23.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 марта, 23.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 4 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 4 марта, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 4 марта, 03.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 4 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 4 марта, 05.30, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Если бы ещё с субботы на воскресенье, а не с воскресенья на понедельник, то вообще идеально было бы.
Этот матч, если он пройдет без Стефа, предвещает быть проигранным. Но если Керр не решит отбросить борьбу, давая отдохнуть всей команде, то вполне можно ожидать неплохую игру.
По поводу отдыха - вполне себе стоит. Стеф в эконом режиме не будет играть. Он либо выйдет нагинать Бостон, либо не выйдет вообще. 3 матча подряд, когда у них там ещё и рейс задерживали перед игрой с Торонто - это тебе не шутки. Хотя и говорят, что количество матчей не влияет на возможность получения травмы, но рисковать в матче против лучшей команды лиги, когда у вас практически не было отдыха - не очень идея. Очки сейчас, конечно, нужны, но их можно добыть и более лёгким и безопасным образом. Благо календарь не самый сложный.
2 самые горячие команды на данный момент! 12-3 ГСВ 13-2 Бостон!
8 побед подряд у ГСВ подряд - против 10 побед подряд у Бостона в целом!
Прошлый матч был триллером!
У Бостона была сильная серия побед, вели больше 15 очков, под занавес 3 четверти и упустили преимущество. Был огненный овертайм, где Стеф похорнил своей трешкой под конец владения, после передачи Криса Пола!