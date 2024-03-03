НБА. «Даллас» принимает «Филадельфию», «Бостон» – «Голден Стэйт», «Миннесота» – «Клипперс» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Даллас» примет на своей арене «Филадельфию», начало встречи – в 21.00 по московскому времени.

Лидер Востока «Бостон», одержавший 10 побед подряд, сыграет дома с «Голден Стэйт», лидер Запада «Миннесота» встретится с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Филадельфия 20:18 (1 четверть)
Дата проведения
3 марта, 21.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча
Даллас
Вашингтон (5), Дончич (3), Грин (3), Лайвли (2), Ирвинг (0) – старт; Д. Джонс (8), Гэффорд (0), Клебер (0), Хардуэй (0).
Филадельфия
Макси (6), Хилд (6), Харрис (2), Бамба (2), Лаури (0) – старт; Рид (2), Убре (0), Батюм (0).

Бостон – Голден Стэйт
Дата проведения
3 марта, 23.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Клипперс
Дата проведения
3 марта, 23.30, «Target Center»
Онлайн матча

Торонто – Шарлотт
Дата проведения
4 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Орландо – Детройт
Дата проведения
4 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Индиана
Дата проведения
4 марта, 03.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Кливленд – Нью-Йорк
Дата проведения
4 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Финикс – Оклахома-Сити
Дата проведения
4 марта, 05.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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16 комментариев
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Ответ totocash
дабс тоже в клатче вроде проиграли
Ну вообще-то, они выиграли первый матч у Бостона. Но сегодня не будет Карри, скорее всего
+5
0
+5
Мавс в удобное время - отлично!
+5
-1
+4
Ранние матчи, да ещё какие 🔥
Если бы ещё с субботы на воскресенье, а не с воскресенья на понедельник, то вообще идеально было бы.
+4
-1
+3
Ответ totocash
дабс тоже в клатче вроде проиграли
Удивительно, но факт: с финала 22 года, ГСВ с Бостоном играли всего 3 раза. Из них 2 в прошлом сезоне и 1 в этом. В прошлом сезоне 1 раз выиграли с крепкими +16, 1 раз проиграли в 3 очка в овертайме. В этом сезоне, Браун показал Стефу "too small" и обрёк команду на поражение. ГСВ, отставая на 17 очков, догнали, перевели в овертайм и забрали матч с +6.

Этот матч, если он пройдет без Стефа, предвещает быть проигранным. Но если Керр не решит отбросить борьбу, давая отдохнуть всей команде, то вполне можно ожидать неплохую игру.
+3
0
+3
Против Бостона надеюсь хоть какая то борьба будет. Только Денвер большие проблемы доставил Бостону из всех игр, что я видел.
+1
0
+1
Ответ luck3r
Удивительно, но факт: с финала 22 года, ГСВ с Бостоном играли всего 3 раза. Из них 2 в прошлом сезоне и 1 в этом. В прошлом сезоне 1 раз выиграли с крепкими +16, 1 раз проиграли в 3 очка в овертайме. В этом сезоне, Браун показал Стефу "too small" и обрёк команду на поражение. ГСВ, отставая на 17 очков, догнали, перевели в овертайм и забрали матч с +6. Этот матч, если он пройдет без Стефа, предвещает быть проигранным. Но если Керр не решит отбросить борьбу, давая отдохнуть всей команде, то вполне можно ожидать неплохую игру.
все вспомнил, про ту смоол от Брауна, спасибо что напомнили, а то из головы вылетело)
+1
0
+1
Ответ Nbw77785
Хоть и говорят про отдых. Но я не считаю, что в данный момент оно того стоит, можно Стефа побросать в эконом режиме, а там как получится. Ведь недавно была неделя отдыха после Деяна, потом неделя отдыха после МВЗ. сыграли всего 6-7 матчей. Почти все были без клатчей и с запасом побеждали. 3 числа матч, следующий будет аж 7 марта, так что отдохнуть будет много времени!
Странноватое расписание у ГСВ сейчас, на самом деле. Играют 3 матч за 4 дня, уходят на трёхдневный перерыв, потом играют бэк ту бэк. Неужели раскинуть нормально не получилось матчи?

По поводу отдыха - вполне себе стоит. Стеф в эконом режиме не будет играть. Он либо выйдет нагинать Бостон, либо не выйдет вообще. 3 матча подряд, когда у них там ещё и рейс задерживали перед игрой с Торонто - это тебе не шутки. Хотя и говорят, что количество матчей не влияет на возможность получения травмы, но рисковать в матче против лучшей команды лиги, когда у вас практически не было отдыха - не очень идея. Очки сейчас, конечно, нужны, но их можно добыть и более лёгким и безопасным образом. Благо календарь не самый сложный.
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Возможно уплотнение зоны плейин на западе...
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За на самом деле крутую тройку игроков, которые вместе прошли НБА и ни по разу, за Карри, Томпсона и Грина) удачи против лучшей команды НБА в этом году.
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Если все будут в строю, нас ждёт матч год(в регулярке)!
2 самые горячие команды на данный момент! 12-3 ГСВ 13-2 Бостон!
8 побед подряд у ГСВ подряд - против 10 побед подряд у Бостона в целом!
Прошлый матч был триллером!

У Бостона была сильная серия побед, вели больше 15 очков, под занавес 3 четверти и упустили преимущество. Был огненный овертайм, где Стеф похорнил своей трешкой под конец владения, после передачи Криса Пола!
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Миннесота - Клипперс рано, Финикс - Оклахома утром. Мм, какой же сок.
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11-0, печально. Тут в одну калитку матч будет, видимо
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Ответ Xellos Sama
Против Бостона надеюсь хоть какая то борьба будет. Только Денвер большие проблемы доставил Бостону из всех игр, что я видел.
дабс тоже в клатче вроде проиграли
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Ответ Alex Kudermetov
Ну вообще-то, они выиграли первый матч у Бостона. Но сегодня не будет Карри, скорее всего
так даже лучше👍
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