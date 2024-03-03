НБА. «Даллас» принимает «Филадельфию», «Бостон» – «Голден Стэйт», «Миннесота» – «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

« » примет на своей арене «Филадельфию», начало встречи – в 21.00 по московскому времени.

Лидер Востока « », одержавший 10 побед подряд, сыграет дома с « », лидер Запада « » встретится с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.