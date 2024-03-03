⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Самсонов выиграл произвольную программу, Федотов – 2-й, Лазарев – 3-й

Теги сборная России результаты Елизавета Туктамышева мужское катание Петр Гуменник Роман Савосин Алина Загитова Анна Щербакова Даниил Самсонов Арсений Федотов Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Лев Лазарев Фигурное катание

Даниил Самсонов выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Мужчины

Произвольная программа

1. Даниил Самсонов (Команда Анны Щербаковой) – 197,51

2. Арсений Федотов (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 192,74

3. Лев Лазарев (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 192.47

4. Марк Кондратюк (Команда Алины Загитовой) – 179,09

5. Петр Гуменник (Команда Анны Щербаковой) – 178,36

6. Роман Савосин (Команда Алины Загитовой) – 175,16

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1032 комментария
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Если бы мне утром сказали, что Самсонов обойдет Федотова и Лазарева с хорошими прокатами, я бы не поверила))) бывает же такое
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Сколько миллиардов комментариев я прочитала про то, какой Самсонов никакой, сломанный-переломанный, как его слили, какой он гордый и зазнавшийся, где вы все???
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А Дудаков, Дудаков, какой счастливый)))
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0
+46
Очень правильно показывают крупным планом Дудакова. Он гений тренерского цеха. Величайший ювелир фигурного катания!
+48
-4
+44
Даня Самсонов - как же я рада!! Никто не ожидал от него такого проката, уверена! Здорово заткнул хейтеров чистейшей ПП, начиненной ультрами! Отличная реабилитация за весь сезон, акцентная точка, техника - 106!!!!! А подача какая Я в шоке))) Правда, отдубасил, вытворил, врезал, вжарил! ПЕРВЫЙ!!!!!!!!!!! Крутейше!!! уф, афигенски) Дал себе шанс! Тоже - стальной характер, воля! кстати, помню в одном вью по юниорам он так и сказал - а у нас вся семья такая - железные, даже собака))
+48
-5
+43
Я помню, как случайно прошлой осенью (2022) забрела на мемориал Панина, была удивлена, что Даня в заявке и не снялся. Он тогда был не то, что без квадов, даже без трикселя
Просто выйти и откатать.

А сейчас такой прокат, столько работы!
Две операции у человека!
Браво Даня, браво ТШТ
+45
-3
+42
Ахаххахахах
Самсонов на 1 😂
Особый привет пользователю А.Шульгин, который 3 дня ныл, что он 100но будет последним )))
+38
-3
+35
Желаю Пете отличного проката)И Даниилу не подкачать!
+36
-3
+33
А я за всех парней буду болеть, чтобы все откатали чисто и выложились на максимум. Пете - чистого проката после болезни, Марку пополнить копилку чистых прокатов этого сезона еще одним, ему это очень нужно в этом сезоне. Рома - это вообще мое открытие этого сезона, его Челентано просто потрясный. Арсений и Лев - два вундеркинда, я с их техники просто офигеваю. Плюс еще два извечных соперника впервые в одной команде, плюс на их плечи ложится ноша тащить команду из болота. А за Даню вообще отдельно радуюсь - через такое тяжелое испытание прошел парень и не сломался, вернулся и восстановил форму. Самсонову отдельные лучи добра и поддержки. Все парни классные, каждый достоин. Так что пусть у всех все получится, а там уже судьям голову ломать
+34
-2
+32
В общем Анька то похоже лучше всех нас знала что Даня выкатывает на тренировках.
+36
-6
+30
Прикиньте, все ждали Самсонова в конце таблицы))) а он первый 😂😂😂
+31
-1
+30
Самсонов - герой дня среди мужчин)) Анюта не ошиблась
+31
-2
+29
Ответ Vendetta4111323
Я помню, как случайно прошлой осенью (2022) забрела на мемориал Панина, была удивлена, что Даня в заявке и не снялся. Он тогда был не то, что без квадов, даже без трикселя Просто выйти и откатать. А сейчас такой прокат, столько работы! Две операции у человека! Браво Даня, браво ТШТ
В этом плане я прямо с большим уважением отношусь к Самсонову. Я думал, он так и закончит
+29
-1
+28
простите но даже Женя Семененко на фоне Марка ну просто катальщик гений компонентов
+27
0
+27
Не могут эти кракозябры обойти Гуменника.....это просто не законно
+28
-1
+27
Так радостно увидеть еще раз прогу Савосина!
+26
0
+26
Самые классные впечатления сегодня:
Осокина-Грицаенко!
Маргарита Базылюк!!!
Аделия Петросян!!!
Лев Лазарев!!!
Арсений Федотов!!!
Даня Самсонов!!!!!!!!!!!!
+27
-1
+26
У Петра шикарная программа,он должен быть впереди Кондратюка!!!!
+26
-1
+25
Как это возможно, Кондратюка поставить выше Гуменника???!!!
+29
-4
+25
Опять будут кричать про грибы Даниила? Да он катит божественно, как презентует - блеск. Спасибо ТШТ. Спасибо Дане. Так держать. Крутейшее выступление.
+31
-6
+25
Этери Георгиевна, спасибо, что собрали Даньку в крепкую конструкцию! Пусть под конец сезона, но все же!
+25
-1
+24
Дудаков-то какой довольный, посмотреть приятно)
+23
0
+23
Выезды конечно красивые у Самсонова особенно в сравнении с Кондратюком)
+22
0
+22
И я прям Рада за историю Даниила. Ответ всем хейтерам Хрустального)) кого там списывают и выгоняют. Уверена, Даню списали такие люди уже давно. СКУШАЙТЕ! 😁
+22
0
+22
Прокат века - это Самсонов)))
+24
-2
+22
Судьи, ну компоненты 90! Это позор! Чем и в чём Марк по компонентам был лучше Петра?!!!!
+24
-2
+22
Компоненты Кондратюка выше Гуменника. Слов нет.
+22
-1
+21
Без Ромы любое шоу - не шоу. Может не все получаться, но как же этот парень зажигает на льду! Шикарный наш Челентано
+21
0
+21
Марк над Петей при меньшей технике это не просто кощунство, это полное безумие
+23
-2
+21
Странные оценки, я бы Льва не первое место поставил. У него техника просто запредельная и главное, безошибочная
+23
-2
+21
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