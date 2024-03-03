⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Самсонов выиграл произвольную программу, Федотов – 2-й, Лазарев – 3-й
Даниил Самсонов выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Мужчины
Произвольная программа
1. Даниил Самсонов (Команда Анны Щербаковой) – 197,51
2. Арсений Федотов (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 192,74
3. Лев Лазарев (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 192.47
4. Марк Кондратюк (Команда Алины Загитовой) – 179,09
5. Петр Гуменник (Команда Анны Щербаковой) – 178,36
6. Роман Савосин (Команда Алины Загитовой) – 175,16
Просто выйти и откатать.
А сейчас такой прокат, столько работы!
Две операции у человека!
Браво Даня, браво ТШТ
Самсонов на 1 😂
Особый привет пользователю А.Шульгин, который 3 дня ныл, что он 100но будет последним )))
Осокина-Грицаенко!
Маргарита Базылюк!!!
Аделия Петросян!!!
Лев Лазарев!!!
Арсений Федотов!!!
Даня Самсонов!!!!!!!!!!!!