Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Атлетика», «Жирона» сыграет с «Мальоркой» на выезде, «Атлетико» принимает «Бетис»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Реал Сосьедад Ла Лига результаты Алавес Альмерия Лас-Пальмас Кадис Райо Вальекано Жирона Гранада Футбол

«Сельта» победила «Альмерию» (1:0) в стартовом матче 27-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проиграл «Севилье» (2:3) в гостях, «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) на выезде. 

В воскресенье «Атлетико» принимает «Бетис», «Жирона» проведет гостевой матч с «Мальоркой», «Барселона» – с «Атлетиком». 

В понедельник тур завершится матчем «Осасуна» – «Алавес». 

Чемпионат Испании

27-й тур

Вильярреал – Гранада
Дата проведения
3 марта, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Бетис
Дата проведения
3 марта, 18.15, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальорка – Жирона
Дата проведения
3 марта, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетик – Барселона
Дата проведения
3 марта, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Алавес
Дата проведения
4 марта, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Альмерия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
1 марта, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 73 Мингеса.
СельтаГуаита, Мингеса (Альварес, 89), Манкильо, Старфельт, Нуньес, Санчес (Серви, 79), Де Ла Торре (Сотело, 89), Бельтран, Ларсен, Дувикас (Альенде, 60), Бамба.
АльмерияЛуиш Машимиану, Пубиль, Эдгар Гонсалес, Радованович, Ланга, Виера (Лопи, 68), Робертоне (Сентельес, 68), Баба, Ромеро (Баптистао, 45), Эмбарба (Рамазани, 63), Лосано (Аррибас, 63).
Предупреждения:
Санчес (71), Лопи (78), Радованович (90).
Удаление:
Ланга (65).

 

Севилья – Реал Сосьедад 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
2 марта, 16.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Эн-Несири, 2:0 – 13 Эн-Несири, 2:1 – 45, пенальти Андре Силва, 3:1 – 65 Рамос, 3:2 – 90 Мендес.
СевильяНюланд, Навас (Хуанлу Санчес, 46), Рамос, Баде (Ньянзу, 86), Салас, Педроса, Оливер Торрес (Буэно, 90), Сумаре, Межбри (Сусо, 53), Эн-Несири, Ромеро (Велис, 86).
Реал СосьедадРемиро, Арамбуру, Субельдия, Пачеко, Тирни (Галан, 84), Субименди (Урко Гонсалес, 73), Турриентес, Захарян (Мендес, 61), Оласагасти (Магунаселайя, 84), Андре Силва (Беккер, 73), Садик.
Предупреждения:
Пачеко (67), Ньянзу (87), Субельдия (90).

 

Райо Вальекано – Кадис 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
2 марта, 18.15, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 78 Лежен, 1:1 – 90 Хави.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Лежен, Аридане, Эспино, Трехо (Унаи Лопес, 56), Гарсия, Паласон (Кике Перес, 87), Крешпу (Де Фрутос, 56), Оскар Валентин (Сисс, 71), де Томас (Фалькао, 71).
КадисЛедесма, Карселен, Хорхе Мере, Виктор Чуст, Хави, Наварро (Мачис, 84), Алькарас, Куаме (Эскаланте, 76), Собрино (Алехо, 75), Хуанми (Рамос, 71), Макси Гомес (Гвардиола, 71).
Предупреждения:
Крешпу (43), Алехо (84).

 

Хетафе – Лас-Пальмас 3:3 (3:1, 0:2)
Дата проведения
2 марта, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Мата, 2:0 – 14 Гринвуд, 2:1 – 35 Сандро Рамирес, 3:1 – 45 Максимович, 3:2 – 50 Кардона, 3:3 – 57 Мунир.
ХетафеСория, Кармона (Иглесиас, 46), Дуарте, Альварес, Рико, Максимович, Милья, Мориба (Оскар Родригес, 67), Гринвуд, Мата (Анхилери, 89), Майораль (Латаса, 78).
Лас-ПальмасВальес, Араухо, Коко, Мармоль, Кардона, Молейро (Кампанья, 59), Хави Муньос (Луаодис, 69), Родригес, Перроне (Марвин, 59), Мунир (Бенито Рамирес, 85), Сандро Рамирес (Кардона, 85).
Предупреждения:
Кармона (7), Гринвуд (43), Мориба (60), Хави Муньос (67), Мата (67).

 

Валенсия – Реал Мадрид 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Дуро, 2:0 – 30 Яремчук, 2:1 – 45 Винисиус Жуниор, 2:2 – 76 Винисиус Жуниор.
ВаленсияМамардашвили, Фулькье, Диакаби (Озкаджар, 89), Москера, Гайя, Франсиско Перес (Петер Федерико, 73), Канос (Гильямон, 57), Пепелу, Герра (Амалла, 73), Яремчук (Диего Лопес, 57), Дуро.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 72), Кроос (Модрич, 63), Вальверде (Начо, 86), Камавинга (Хоселу, 72), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 63).
Предупреждения:
Яремчук (4), Винисиус Жуниор (72), Вальверде (80), Диакаби (83), Хоселу (90).
Удаление:
Беллингем (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

400 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не знаю умышленно ли свистнул Мансано, но получилось мерзко к Реалу
+35
-5
+30
Это ограбление века. Позорище.
Просто украл гол у Беллингема и победу у Реала
+32
-8
+24
Я,если честно,такое первый раз в жизни вижу.
+25
-2
+23
а теперь представьте на секунду что это Валенсия забила гол и судья свистнул? представляю сколько нытья тут лилось бы целый месяц
+28
-5
+23
В очередной раз убеждаюсь, что клубное ТВ Мадрида всё правильно делает. Вот ещё пример беспредела будет.
+35
-13
+22
Зачем давать навешивать и в полёте свистеть?
+13
-1
+12
уахаха, этот алень закончил игру во время атаки 🤣🤣🤣
+13
-4
+9
Еще и Джуда удалили(((( лучше бы вообще угловой не давал, а сразу свистнул бы
+9
-2
+7
Мансано должен быть отстранен от судейства после такого позора
+10
-3
+7
Ответ Xabi Alonso78
Непонятно, что с Сосьедадом Захаряна случилось. До декабря играли шикарно, катком прошлись по группе ЛЧ, возили Интер, в Ла лиге шли в топ 5. После декабря их игрой можно пытать людей, забивают в среднем 1 гол в двух матчах
Захарян в старте постоянно вот что случилось
+11
-5
+6
Ответ pq
почему переиграли добавленное время на полторы минуты, а не играли до тех пор, пока Реал не забьет????? ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!!! УБИВАЮТ!!
Я конечно понимаю что ты 🤡, но там был назначен левый пенальти и его ВАР смотрел.
+6
0
+6
Ответ OSHO
Посмотрел обзор. По порядку детки. Сразу скажу не болельщик испанского футбола. Многие арбитры, в разных чемпионатах, добавляют к примеру 5 или 7 минут, но играют иногда больше на пару минут, и это обычная практика, арбитр на своё усмотрение завершает игру. НО Большинство из них ВСЕГДА завершают матч, после какой то атаки, навеса, углового и т.д. Почти всегда, это как бы этично выглядит. Очень редко кто то завершает мачт прямо во время атаки, обычно судьи могут завершить матч посреди поля или к подступам к штрафной во время начала атаки, если больше сыграли чем добавил арбитр, это тоже нормально. В данном случае арбитр добавил 7 минут, но играли почти все 9, и он остановил игру именно перед самим голом, почему не на 30 секунд раньше, или на минуту раньше? Ведь у него были все права, но он это сделал на 9 минуте, и перед самым голом Реала. Почему? Почему? Моя версия, он свистнул, во время подачи, И НЕ ОЖИДАЛ что это будет гол. Возможно он хотел дотянуть до 9 минуты, и не хотел никаких обострений до 9 минуты и завершить матч. Но он никак не мог ожидать что это будет гол, но гол случился, смех и слёзы. А дальше, он (арбитр) просто НЕ МОГ, ничего с этим сделать. Что можно было сделать? Засчитать гол? Тогда было бы сколько шума из за того что после свистка игроки Валенсии бросили играть, а Реал забил? Это бы создало ещё больше проблем и путаницу, по этому пришлось всё оставить как есть. Но повторюсь, арбитр не ожидал что после навеса будет гол, он просто не хотел что бы были какие это обострения в игре (игра рукой, травмы, пенальти и прочее, он думал дотянуть ровно до 9 минуты по тихому) но когда он увидел что будет навес, решил на этом закончить игру, он он не ожидал что будет гол. Если бы он знал что после навеса будет гол, думаю он бы не свистнул. Потому что кто прерывает игру посреди голевой атаки, да и вообще в целом во время любой атаки? Это как минимум не этично по футбольным меркам. ДРУГОЕ ДЕЛО почему этот судейка тянул до 9 минуты, если оно само добавило всего 7? Ну если ты уже допустил игру до 9 минуты, будь любезен засчитай любую атаку, любой гол, а дальше твои проблемы, иди отчитывайся перед своим комитетом, с какого перепугу ты тянул игру до 9 минуты. Короче, это просто был несчастный случай. Судейка никак не мог по своим предпочтениям засудить каким либо образом игру Реала.
У меня один вопрос по матчу-почему засчитали 2й гол Реала. Перед вратарем (3метра)был игрок Реала(в офсайде).Но он отвлекал вратаря.Значит участвовал в эпизоде...
+8
-2
+6
Ответ Emin Aliev
Комментарий скрыт
Почему блть лишние минуты если ВАР СМОТРЕЛИ?
+7
-1
+6
Ответ falkao2013
Я,если честно,такое первый раз в жизни вижу.
Мансано поставил на то, что будет красная карточка. Надо было как-то спасать ситуацию )))
+7
-2
+5
Игроки Валенсии просто позорище. Падают и страдают от малейшего касания
+6
-1
+5
Более мерзкого судейства я и не вспомню. Еще и красную Джуду показал.
+7
-2
+5
Ответ Xabi Alonso78
Рамооос. В 38 лет все еще шикарен что в защите, что в атаке. Сильнее любого защитника Реала, может только Рюдигер не слабее
Рамос в 38 лучше любого защитника Реала
+6
-2
+4
Позор. Арбитр смотрит, что мяч влетает в ворота и даёт свисток. Кризис в судейском корпусе в Испании.
+7
-3
+4
Мансано должен был свистеть заранее, когда истекло время, несмотря на паузы в игре. Но раз уж он не свистнул, то во время атаки нельзя свистеть. Что за клоуны судят? И это едва ли не ведущий арбитр Испании сейчас. Позорище.
+8
-4
+4
Мансано,конечно,учудил) Думаю он больше не будет судить в этом сезоне
+5
-1
+4
okko помер на самом интересном месте
+4
0
+4
у меня Окко зависло на самом интересном месте
+3
0
+3
Ответ Dexter Morgan
Мансано должен был свистеть заранее, когда истекло время, несмотря на паузы в игре. Но раз уж он не свистнул, то во время атаки нельзя свистеть. Что за клоуны судят? И это едва ли не ведущий арбитр Испании сейчас. Позорище.
В добавленное время судья три минуты на просмотр ВАР потратил
+4
-1
+3
Испанские клоуны прям на классе уделывают британских
+4
-1
+3
Вот это концовка огонь!
+3
0
+3
Ответ Z Viva
Барселона станет чемпионом Испании.
Разве что женская
+5
-2
+3
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Комментарий скрыт
Там ВАР 5 минут смотрели, когда отменяли левейший пенальти, который этот клоун и назначил. отыграть должны были минимум минут 10
+4
-1
+3
Ответ Vinnipukh Vinni
Мансано поставил на то, что будет красная карточка. Надо было как-то спасать ситуацию )))
Ставка не прошла. Удаление после свистка)
+3
0
+3
Ответ sashafan2
Что-то странное со звуком.
Да, отвратительный комментатор
+2
0
+2
А вот и начало камбека!
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий