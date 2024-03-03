Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Атлетика», «Жирона» сыграет с «Мальоркой» на выезде, «Атлетико» принимает «Бетис»

«Сельта» победила «Альмерию» (1:0) в стартовом матче 27-го тура Ла Лиги.

В субботу « » Арсена Захаряна проиграл «Севилье» (2:3) в гостях, «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) на выезде.

В воскресенье «Атлетико» принимает «Бетис», « » проведет гостевой матч с «Мальоркой», « » – с «Атлетиком».

В понедельник тур завершится матчем « » – « ».

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги