Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Атлетика», «Жирона» сыграет с «Мальоркой» на выезде, «Атлетико» принимает «Бетис»
«Сельта» победила «Альмерию» (1:0) в стартовом матче 27-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проиграл «Севилье» (2:3) в гостях, «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) на выезде.
В воскресенье «Атлетико» принимает «Бетис», «Жирона» проведет гостевой матч с «Мальоркой», «Барселона» – с «Атлетиком».
В понедельник тур завершится матчем «Осасуна» – «Алавес».
27-й тур
- Дата проведения
- 3 марта, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 3 марта, 18.15, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 3 марта, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 3 марта, 23.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 4 марта, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 1 марта, 23.00, «Балаидос»
- Гол:
- 1:0 – 73 Мингеса.
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Сельта –
Гуаита, Мингеса (Альварес, 89), Манкильо, Старфельт, Нуньес, Санчес (Серви, 79), Де Ла Торре (Сотело, 89), Бельтран, Ларсен, Дувикас (Альенде, 60), Бамба.
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Альмерия –
Луиш Машимиану, Пубиль, Эдгар Гонсалес, Радованович, Ланга, Виера (Лопи, 68), Робертоне (Сентельес, 68), Баба, Ромеро (Баптистао, 45), Эмбарба (Рамазани, 63), Лосано (Аррибас, 63).
- Предупреждения:
- Санчес (71), Лопи (78), Радованович (90).
- Удаление:
- Ланга (65).
- Дата проведения
- 2 марта, 16.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 1:0 – 11 Эн-Несири, 2:0 – 13 Эн-Несири, 2:1 – 45, пенальти Андре Силва, 3:1 – 65 Рамос, 3:2 – 90 Мендес.
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Севилья –
Нюланд, Навас (Хуанлу Санчес, 46), Рамос, Баде (Ньянзу, 86), Салас, Педроса, Оливер Торрес (Буэно, 90), Сумаре, Межбри (Сусо, 53), Эн-Несири, Ромеро (Велис, 86).
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Пачеко, Тирни (Галан, 84), Субименди (Урко Гонсалес, 73), Турриентес, Захарян (Мендес, 61), Оласагасти (Магунаселайя, 84), Андре Силва (Беккер, 73), Садик.
- Дата проведения
- 2 марта, 18.15, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Лежен, Аридане, Эспино, Трехо (Унаи Лопес, 56), Гарсия, Паласон (Кике Перес, 87), Крешпу (Де Фрутос, 56), Оскар Валентин (Сисс, 71), де Томас (Фалькао, 71).
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Хорхе Мере, Виктор Чуст, Хави, Наварро (Мачис, 84), Алькарас, Куаме (Эскаланте, 76), Собрино (Алехо, 75), Хуанми (Рамос, 71), Макси Гомес (Гвардиола, 71).
- Дата проведения
- 2 марта, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Голы:
- 1:0 – 11 Мата, 2:0 – 14 Гринвуд, 2:1 – 35 Сандро Рамирес, 3:1 – 45 Максимович, 3:2 – 50 Кардона, 3:3 – 57 Мунир.
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Хетафе –
Сория, Кармона (Иглесиас, 46), Дуарте, Альварес, Рико, Максимович, Милья, Мориба (Оскар Родригес, 67), Гринвуд, Мата (Анхилери, 89), Майораль (Латаса, 78).
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Лас-Пальмас –
Вальес, Араухо, Коко, Мармоль, Кардона, Молейро (Кампанья, 59), Хави Муньос (Луаодис, 69), Родригес, Перроне (Марвин, 59), Мунир (Бенито Рамирес, 85), Сандро Рамирес (Кардона, 85).
- Предупреждения:
- Кармона (7), Гринвуд (43), Мориба (60), Хави Муньос (67), Мата (67).
- Дата проведения
- 2 марта, 23.00, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 27 Дуро, 2:0 – 30 Яремчук, 2:1 – 45 Винисиус Жуниор, 2:2 – 76 Винисиус Жуниор.
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Валенсия –
Мамардашвили, Фулькье, Диакаби (Озкаджар, 89), Москера, Гайя, Франсиско Перес (Петер Федерико, 73), Канос (Гильямон, 57), Пепелу, Герра (Амалла, 73), Яремчук (Диего Лопес, 57), Дуро.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 72), Кроос (Модрич, 63), Вальверде (Начо, 86), Камавинга (Хоселу, 72), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 63).
- Предупреждения:
- Яремчук (4), Винисиус Жуниор (72), Вальверде (80), Диакаби (83), Хоселу (90).
- Удаление:
- Беллингем (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Просто украл гол у Беллингема и победу у Реала