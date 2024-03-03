Кубок Первого канала по фигурному катанию. Леонтьева и Горелкин выиграли произвольный танец, Миронова и Устенко – 2-е, Шевченко и Ежлов – 3-и

Теги сборная России результаты танцы на льду Софья Шевченко Екатерина Миронова Евгений Устенко Софья Леонтьева Даниил Горелкин Кубок Первого канала по фигурному катанию Андрей Ежлов Фигурное катание

Леонтьева и Горелкин выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин (Команда Алины Загитовой) – 120,30

2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 114,27

3. Софья Шевченко – Андрей Ежлов (Команда Анны Щербаковой) – 110,24

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142 комментария
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Горелкины вчера неприятно удивили неумением скользить и плохим коньком
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Горелкины лучше Мироновых. В разы
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"114-это хорошо?" 😁 никто не понимает эти танцы)))
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Танец ШЕ очень понравился. Чёткая секция твизлов, поддержки интересные и оригинальные, хореографические элементы. Пара хорошо чувствует друг друга, скользят на хорошем уровне. Молодцы !
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Шевченко-Ежлов понравились намного больше Мироновой-Устенко.
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Очень хочется снова увидеть ПТ Леонтьевой/Горелкина, шикарная программа
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ШЕ мне тоже понравились больше, чем МУ. Но будут ниже, конечно. Зато вчера здорово выступили в конкурсах
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ШЕ на коммерческом турнире, где грибуют в два раза больше, дали компонентов меньше, чем на Спартакиаде. Господа судьи, ну не позорьтесь вы так явно, ребята и так третьи, можно было уж хотя бы компами не резать оценки. Просто фу
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После Мироновой Горелкины просто боги
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Обожаю этот танец Горелкиных! С трибуны ещё лучше!
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Может, от того, что ожидала пару Шевченко увидеть совсем пешеходами, прямо приятно удивлена
Пара очень хорошая складывается
И Устенко они не хуже
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Танец вживую - огонь, энергетика у Горелкиных - уххххх
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Постановка у них крутая. Столько всяких штуковин!
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Горелкины реабилитируются за вчерашнее.
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Лиза орет не к месту совершенно. Такая музыка сонная, и ее крики как из фильма ужасов 😬
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А сейчас ШЕ как всегда поставят копейки
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Спасибо Ане, постаралась молчать во время проката. Видимо, капитанам дали установку на "подбадривание" спортсменов во время выступления. Колхоз какой-то....
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Кривая работа оператора и бесконечные вопли за кадром портят все впечатление.(((
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ЛГ были шикарны 😍
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Ор капитанов мешает, конечно :(((
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На Ежловых особенная ответственность. От каждого зависит победа. Каждый балл может стать победным. Не подведите любимую команду. Надо прыгнуть выше головы. Хотя, у судей ведь методички давно розданы.
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выражение лица Саши Степановой было очень красноречиво)
+7
0
+7
Софья и Андрей понравились больше остальных.
+11
-4
+7
Чего давать, это танец, а не быстрее выше сильнее, чтоб именно дать результат. Тут уж как судьям понравишься. К тому же очередь в танцах, хоть давай, хоть не давай.
+9
-3
+6
у Мироновой очень женственная фигура с хорошо выраженной талией
+8
-2
+6
Ответ lepestok
Горелкины вчера неприятно удивили неумением скользить и плохим коньком
Странно, что для вас это сюрприз
У них пока очень проседает это( как почти у всех пар ЖС)
Но Жук и Свинин умеют это все-таки скрыть в постановках, а вот такие конкурсы показывают кто есть кто
Жаль что паттерн и тем более обязательные танцы убрали - там это видно еще явно
+7
-1
+6
Танец ЛГ больше понравился. Красивые и интересные были хореографические элементы, вращения, поддержка.
+6
0
+6
ой ну горелкины лучше букиных
+8
-2
+6
За Леонтьеву однозначно.
+9
-3
+6
Ответ Александр Шульгин
Специально подтянули, позор просто.
А вчера третье место Алиева не позор? 😳
+7
-2
+5
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