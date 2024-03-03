Кубок Первого канала по фигурному катанию. Леонтьева и Горелкин выиграли произвольный танец, Миронова и Устенко – 2-е, Шевченко и Ежлов – 3-и
Леонтьева и Горелкин выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин (Команда Алины Загитовой) – 120,30
2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Команда Елизаветы Туктамышевой) – 114,27
3. Софья Шевченко – Андрей Ежлов (Команда Анны Щербаковой) – 110,24
Пара очень хорошая складывается
И Устенко они не хуже
У них пока очень проседает это( как почти у всех пар ЖС)
Но Жук и Свинин умеют это все-таки скрыть в постановках, а вот такие конкурсы показывают кто есть кто
Жаль что паттерн и тем более обязательные танцы убрали - там это видно еще явно