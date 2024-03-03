Ротенберг о СКА: «Мы малину не употребляем. У нас кефир и каша. Из Ленинградской области, с фермы»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Василий Глотов Питание Хоккей

Роман Ротенберг дал комментарий после победы в матче против «Торпедо».

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1 в серии) во втором матче Кубка Гагарина.

– Второй матч подряд соперник получает преимущество в счете. Почему так получается?

– Это специальная малина. Другого ответа не будет. Серия продолжается. Зачем мне рассказывать детали, если все только начинается.

– А Глотов какую малину употребляет? Две отдал, одну забросил.

– Мы не употребляем малину. Вы перепутали команду.

– А что он употребляет?

– У нас кефир и каша. Из Ленинградской области, с фермы.

Ждем всех на следующей игре. У нас будет организована специальная фан-зона в Ледовом дворце. Рассчитываем собрать полные трибуны, чтобы все в Питере поддержали команду. Для нас это очень важно.

Приглашаем всех смотреть матчи в Ледовом дворце. Давайте там тоже сделаем аншлаг и поддержим наших ребят, которые бьются с сильным соперником.

У нас опять травмы, опять один человек уехал в больницу. Нужно поддерживать команду максимально, всем городом. С нами Питер, только вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о «Торпедо»: «У них какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому СКА ожидал непростой игры. Так и получилось»

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47 комментариев
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Сказочный.,...
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-3
+53
То есть он обвиняет торпедо в применении допинга? Или о чем речь ?
+40
-3
+37
"опять один человек уехал в больницу"
И опять не тот. Ему самому не помешало бы в больницу
+27
-1
+26
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Второе
+22
0
+22
Кашно-кефирные ноги самолётной системы скользят по малине Ленинградской фермы. Не благодарите за расшифровку...
+24
-3
+21
Забыл Миллера в конце поблагодарить по-традиции.
+18
-1
+17
Ну Господи,хоть один психиатр поделитесь мнением.Интересует именно мнение специалистов.Серьёзно.)
+17
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+16
Журналист прикалывается над ним, а он с серьезным лицом пургу несет 🤡 🤦🏻‍♂️
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Что употребляет Ротенберг перед тем как дает свои многочисленные интервью? Точно не малину
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Даградант подумал,что выйграл КГ или куда его понесло? Команда с мелким бюджетом и молодежью играет в настоящий хоккей без помощи газпрома и толпы свеженьких,которые сидят в вип ложе и ждут снисхождения от Йозе.
Эти пацаны просто выходят и показывают игру, а не ноют про «удары в голову», «самолетные ноги» и не рассказывают про «супер серию с Белорусами».
В этом и есть их суть и красота.
А ска это провал для собственных болельщиков,которые это все понимают и прекрасно осознают кто стоит на лавке и смешит весь хоккейный мир своим финским опытом. Удачи
+9
0
+9
Забанят а то написал бы какой ты ######. Об этом все знают . Мы малину не едим ####. Пусть лучше расскажет куда Яшин,,Афиногенов и Каспарайтис делись ? Че они не хвалят твою систему
+10
-2
+8
Ответ grek087
То есть он обвиняет торпедо в применении допинга? Или о чем речь ?
Именно, а ещё в грязной игре
+8
-1
+7
С Хельсинской области небось 😁
+7
-2
+5
Ответ grek087
То есть он обвиняет торпедо в применении допинга? Или о чем речь ?
Обвиняет Торпедо во всем, что делает его команда. Принцип такой, уже не первый раз так делает по сезону
+5
0
+5
это реально лучший клоун после Попова, Енгибарова и Никулина
+4
0
+4
"Что ты, чёрт возьми, такое несёшь?"
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0
+4
Как говорится ’’понеслось г***о по трубам’’
+4
-1
+3
🤡
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0
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Каша у тебя в башке
+4
-1
+3
Я думаю на следующий матч в Нижнем должны придумать плакат)
Роман, ну прекрати уже. Матч выигран, зачем эти оскорбления, тем более молодых ребят, за которыми будущее как любят в СКА говорить. Ну совесть-то есть?
+2
0
+2
Через капельницу попадает. Минуя желудок))
+2
0
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Ответ Боевой Бурят Путина
Что употребляет Ротенберг перед тем как дает свои многочисленные интервью? Точно не малину
волчьи ягоды или белену
+2
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Для меня малина, если это не малина, притон для преступников . Может я что то не знаю?
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Каша похоже из травки...
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Ответ ilmir84
волчьи ягоды или белену
кстати про белену вариант.
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Кошерные кефир и каша?
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в ленинградской области есть фермы???
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Вот чудик....
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Ответ KapitanSPARTAK
Говорит: Торпедо с победой!
Спартак( на ваших знаменах…
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Ответ Чебурашка от Гены
Переведите, пожалуйста!
Говорит: Торпедо с победой!
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