Ротенберг о СКА: «Мы малину не употребляем. У нас кефир и каша. Из Ленинградской области, с фермы»

Роман Ротенберг дал комментарий после победы в матче против «Торпедо».

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1 в серии) во втором матче Кубка Гагарина.

– Второй матч подряд соперник получает преимущество в счете. Почему так получается?

– Это специальная малина. Другого ответа не будет. Серия продолжается. Зачем мне рассказывать детали, если все только начинается.

– А Глотов какую малину употребляет? Две отдал, одну забросил.

– Мы не употребляем малину. Вы перепутали команду.

– А что он употребляет?

– У нас кефир и каша. Из Ленинградской области, с фермы.

Ждем всех на следующей игре. У нас будет организована специальная фан-зона в Ледовом дворце. Рассчитываем собрать полные трибуны, чтобы все в Питере поддержали команду. Для нас это очень важно.

Приглашаем всех смотреть матчи в Ледовом дворце. Давайте там тоже сделаем аншлаг и поддержим наших ребят, которые бьются с сильным соперником.

У нас опять травмы, опять один человек уехал в больницу. Нужно поддерживать команду максимально, всем городом. С нами Питер, только вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о «Торпедо»: «У них какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому СКА ожидал непростой игры. Так и получилось»