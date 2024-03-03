Ротенберг о СКА: «Мы малину не употребляем. У нас кефир и каша. Из Ленинградской области, с фермы»
Роман Ротенберг дал комментарий после победы в матче против «Торпедо».
СКА отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1 в серии) во втором матче Кубка Гагарина.
– Второй матч подряд соперник получает преимущество в счете. Почему так получается?
– Это специальная малина. Другого ответа не будет. Серия продолжается. Зачем мне рассказывать детали, если все только начинается.
– А Глотов какую малину употребляет? Две отдал, одну забросил.
– Мы не употребляем малину. Вы перепутали команду.
– А что он употребляет?
– У нас кефир и каша. Из Ленинградской области, с фермы.
Ждем всех на следующей игре. У нас будет организована специальная фан-зона в Ледовом дворце. Рассчитываем собрать полные трибуны, чтобы все в Питере поддержали команду. Для нас это очень важно.
Приглашаем всех смотреть матчи в Ледовом дворце. Давайте там тоже сделаем аншлаг и поддержим наших ребят, которые бьются с сильным соперником.
У нас опять травмы, опять один человек уехал в больницу. Нужно поддерживать команду максимально, всем городом. С нами Питер, только вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о «Торпедо»: «У них какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому СКА ожидал непростой игры. Так и получилось»
И опять не тот. Ему самому не помешало бы в больницу
Эти пацаны просто выходят и показывают игру, а не ноют про «удары в голову», «самолетные ноги» и не рассказывают про «супер серию с Белорусами».
В этом и есть их суть и красота.
А ска это провал для собственных болельщиков,которые это все понимают и прекрасно осознают кто стоит на лавке и смешит весь хоккейный мир своим финским опытом. Удачи
Роман, ну прекрати уже. Матч выигран, зачем эти оскорбления, тем более молодых ребят, за которыми будущее как любят в СКА говорить. Ну совесть-то есть?